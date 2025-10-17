Prima pagină » Sport » Sarah Dumitrescu, Cezar Crețu și Dan Chilom vor fi pe podium într-o prezentare INEDITĂ de modă

17 oct. 2025, 08:53, Sport
Personalități din sport și showbiz se reunesc pe 21 octombrie într-un show vibrant, dedicat eleganței și performanței.

Printre cei de la eveniment se numără Sarah Dumitrescu, Cezar Crețu și Dan Chilom. Jucătoarea de baschet Sarah Dumitrescu se pregătește să cucerească podiumul la evenimentul care va aduce împreună sportul și moda.

Fiica impresarei Anamaria Prodan și a fostului baschetbalist Tibi Dumitrescu, Sarah, în vârstă de 25 de ani, este în prezent liberă de contract după cea de-a patra intervenție chirurgicală la genunchi, dar continuă să inspire prin curajul și eleganța cu care trece peste provocările carierei.

Revenire spectaculoasă: Sarah Dumitrescu, pe podium după a patra operație la genunchi

Fosta jucătoare a echipelor Ole Miss și Cal Poly din Statele Unite, Sarah a evoluat și pentru Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe.

Alături de ea, pe podium vor urca Cezar Crețu, racheta numărul 2 a României la tenis masculin, care își propune să pătrundă în top 100 ATP, și Dan Chilom, fost fotbalist de performanță și fondator al clubului AS Dan Chilom, care va defila alături de tinerii săi sportivi: David Enache, Alexandru Căciună, Răzvan Aldia și Denis Costin.

Din tânăra generație de influenceri vor defila Teodora Lazea și Denisa Maria Dumitru, considerate „campioane” în lumea digitală, alături de Antonia și Julia Stere, tinere speranțe în lupte marțiale și tenis, care vor aduce pe podium energia generației Z. De asemenea, Giulia Stere, o tânără speranță a tenisului românesc, va fi una dintre aparițiile speciale ale serii.

Pe scenă se vor remarca și alte prezențe puternice precum Agnes Zane, jucătoare de baschet din noua generație, și unii dintre cei mai apreciați tineri sportivi și creatori de conținut. Teodora Lazea aduce mereu o energie rafinată și autentică, fiind pasionată de fashion și beauty, în timp ce Denisa Dumitru îmbină creativitatea digitală cu modelingul. Antonia și Julia Stere impresionează prin frumusețea lor răvășitoare și prin seriozitatea cu care își construiesc parcursul academic și sportiv – două exemple ale noii generații ambițioase și disciplinate.

„Vrem ca această seară să fie despre forță, eleganță și echilibru. Despre felul în care sportul și moda pot transmite împreună o poveste despre disciplină, pasiune și încredere în sine” arată organizatorii evenimentului.

După succesul ediției precedente, care a reunit nume sonore precum Elisabeta Lipă, Giani Kiriță, Miodrag și Cornelia Belodedici, Dinu Pescariu, frații Yamato, Yani și Timon Zaharia, Anamaria Prodan, Monica Davidescu, Călin Popescu-Tăriceanu, Amatto Zaharia, Mia Prigoană, Andrei Nourescu, Cezar Crețu, Gabriel Trifu, Claudia Neghină, Cristina Herea, Roxana Vancea, Alina și Ilan Laufer, Oana Ioniță, Paul Georgescu, Raluca Dumitru, Ramona Ilie sau Chef Patrizia Paglieri, noul show promite o seară spectaculoasă în care sportul și moda vor merge mână în mână.

Mediafax
