Se pun în vânzare bilete la meciul de fotbal Bosnia – România din 15 noiembrie! Ce prețuri au tichetele

Bosnia – România e un meci decisiv pentru ocuparea locul 2 în grupa de calificare pentru CM 2026.

Elevii lui Mircea Lucescu, în cazul unei victorii, pot obține, prin jocul rezultatelor, statutul de cap de serie la „barajele” programate în martie 2026.

Se pun î n v â nzare bilete la meciul de fotbal Bosnia – Rom â nia din 15 noiembrie! Ce pre țuri au tichetele

La 15 noiembrie, de la ora 21:45, ora României, tricolorii vor întâlni Bosnia şi Herţegovina, la Zenica, pe stadionul „Bilino Polje”, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Biletele pentru acest joc rezervate suporterilor români vor fi disponibile online începând de marţi, 21 octombrie, pe site-ul bilete.frf.ro, până în data de 7 noiembrie, ora 17:00, sau până la epuizarea lor.

Preţul unui tichet este de 132 RON (25 euro), iar locurile sunt repartizate în Peluza Sud. Sunt disponibile 550 de bilete pentru suporterii români.

Locurile alocate suporterilor români sunt poziţionate în aceleaşi sectoare ca în partida precedentă disputată la Zenica, în iunie 2022, adică în vecinătatea galeriei Bosniei şi Herţegovinei.

FRF recomandă suporterilor români să evite orice tip de provocare şi să adopte un comportament responsabil pe durata meciului.

Ce meciuri au mai rămas de jucat?

S âmb ătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROM ÂNIA (21:45)

Mar ți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROM ÂNIA – San Marino (21:45)

Clasamentul grupei

Austria – 15 puncte (6 jocuri)

Bosnia-Her țegovina – 13 puncte (6 jocuri)

ROMÂNIA – 10 puncte (6 jocuri)

Cipru – 8 puncte (7 jocuri)

San Marino – niciun punct (7 jocuri)

La egalitate de puncte în clasamentul final se aplică următoarele criterii de departajare: