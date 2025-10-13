Prima pagină » Sport » Selecționerul Austriei, după înfrângerea cu România: „Am picat de fraieri”

Selecționerul Austriei, după înfrângerea cu România: „Am picat de fraieri”

13 oct. 2025, 16:12, Sport
Selecționerul Austriei, după înfrângerea cu România: „Am picat de fraieri”

Selecționerul Austriei Ralf Rangnick a spus că jucătorii săi sunt vinovați pentru golul primit în meciul cu România, 1-0, din preliminariile CM 2026.

România a învins Austria, 1-0, la ultima fază a meciului, cu reușita lui Virgil Ghiță din minutul 90+5. Fundașul a marcat cu capul după o centrare a lui Ianis Hagi.

Naționala noastră termină meciurile din preliminarii, jucând pe 15 noiembrie cu Bosnia-Herțegovina și pe 18 noiembrie cu San Marino.

Selecționerul Austriei, după înfrângerea cu România: „Am picat de fraieri”

„România nu ne-a surprins cu nimic. Așa cum ne-am așteptat, a fost un meci greu. Românii au avut două ocazii și noi am avut noroc la șutul lor în bară. Eu cred că în ultimele zece minute nimeni nu se mai aștepta ca România să câștige. Este pentru noi extrem de supărător modul în care am pierdut, pentru că eu am cerut să avem posesia balonului, nu să facem o combinație în zona careului advers. Și în aceste situații un meci clar de 0-0 a fost pierdut. Momentul în care a picat golul între 90 și 94, Austria a avut posesia mingii. Recunosc încă o dată că am avut noroc la cele două ocazii ale României. Nu poți spune că rezultatul este nedrept. Golul se datorează în mare măsură nouă, am fost fraieri că nu am ținut de minge și am oferit posibilitatea adversarilor să execute lovitura liberă. Având în vedere cele două ocazii mari, se poate spune că România a meritat victoria, dar încă o dată, în momentul în care a picat golul, noi am picat de fraieri”, a declarat Ralf Rangnick.

România a jucat foarte bine și s-a dovedit că noi nu ne-am putut impune. S-a dovedit încă o dată că avea să fie un joc foarte complicat, dar pot spune în continuare că aceste ultime trei minute au contat. În niciun caz nu a fost vorba de o subestimare adversarului din partea noastră – Ralf Rangnick

Citește și

SPORT România – Cipru se joacă MARȚI la Cluj! Ce lot Under 21 a convocat Costin Curelea
15:04
România – Cipru se joacă MARȚI la Cluj! Ce lot Under 21 a convocat Costin Curelea
GALERIE FOTO STADION de 24 de milioane de euro, într-un oraș important din România, aproape gata. Va avea gazon hibrid, ca în țările nordice
11:15
STADION de 24 de milioane de euro, într-un oraș important din România, aproape gata. Va avea gazon hibrid, ca în țările nordice
SPORT Mircea Lucescu, ANUNȚ incredibil după victoria cu Austria. „Dacă nu obțin calificarea, las echipa altcuiva la baraj”
09:37
Mircea Lucescu, ANUNȚ incredibil după victoria cu Austria. „Dacă nu obțin calificarea, las echipa altcuiva la baraj”
SPORT Virgil Ghiță, eroul NAȚIONALEI în victoria cu Austria. „E una dintre cele mai frumoase zile din viața mea”
09:17
Virgil Ghiță, eroul NAȚIONALEI în victoria cu Austria. „E una dintre cele mai frumoase zile din viața mea”
SPORT România-Austria, meci tensionat și pentru Jandarmerie. Câți suporteri au fost amendați pentru încălcarea Legii 126/1995
09:16
România-Austria, meci tensionat și pentru Jandarmerie. Câți suporteri au fost amendați pentru încălcarea Legii 126/1995
SPORT CALCULE. Cum se poate califica România direct la CM 2026 după 1-0 cu Austria. Clasamentul și programul meciurilor din grupa „tricolorilor”
07:34
CALCULE. Cum se poate califica România direct la CM 2026 după 1-0 cu Austria. Clasamentul și programul meciurilor din grupa „tricolorilor”
Mediafax
Ingredientul aruncat la gunoi care poate vindeca intestinul și reduce inflamația
Digi24
Un bărbat din Neamţ a luat crucea de pe mormântul soacrei și a pus-o în fața locuinței soției sale, care a plecat de acasă
Cancan.ro
Dublă tragedie! Ei sunt Simona și Tudor, cei doi studenți care au murit în accidentul din Cluj. Se întorceau de la facultate
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Românul care l-a consiliat pe Trump anunță ce li se pregătește rușilor și coreenilor. „N-are nicio problemă să recurgă la metode foarte dure”
Mediafax
Incident în timpul discursului lui Trump din Israel! A fost nevoie de intervenția forțelor de securitate
Click
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Digi24
EXCLUSIV Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații al Armatei, are afaceri cu un institu
Cancan.ro
Motivul REAL pentru care Serghei Mizil a fost eliminat de la Asia Express 2025. Cum a comis-o cu Gabi Tamaș
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini ar mai recunoaște-o
observatornews.ro
O femeie a "sărutat" moaştele Sf. Parascheva şi s-a rugat prin video call, ajutată de o pelerină
StirileKanalD
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” - Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța
KanalD
„Dumnezeu să te ierte, dragostea mea” A murit Octavian „Truckscobar”, celebrul șofer de TIR de pe TikTok. Iubita sa a postat un mesaj sfâșietor în mediul online
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
Descopera.ro
De ce nu simțim rotația Pământului?
Evz.ro
Cum își meține Alina Pușcăi silueta. Respectă doar o regulă simplă
A1
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Cosmin Seleși, fotografii de pe patul de spital! Ce a pățit prezentatorul TV, chiar înainte de a urca pe Muntele Athos? "Boala m-a oprit sau nu m-a primit Maica Sfântă!"
RadioImpuls
Drumul lui NEAMȚU în „Casa Iubirii” a ajuns la final! Ce a putut să spună despre foștii colegi după ce a fost eliminat din competiție: „În perioada în care am intrat eu în casă, au fost foarte multe certuri”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Descopera.ro
Lupii revin în Europa: Un hibrid lup-câine, descoperit pentru prima dată în Grecia