Selecționerul Austriei Ralf Rangnick a spus că jucătorii săi sunt vinovați pentru golul primit în meciul cu România, 1-0, din preliminariile CM 2026.

România a învins Austria, 1-0, la ultima fază a meciului, cu reușita lui Virgil Ghiță din minutul 90+5. Fundașul a marcat cu capul după o centrare a lui Ianis Hagi.

Naționala noastră termină meciurile din preliminarii, jucând pe 15 noiembrie cu Bosnia-Herțegovina și pe 18 noiembrie cu San Marino.

Selecționerul Austriei, după înfrângerea cu România: „Am picat de fraieri”

„România nu ne-a surprins cu nimic. Așa cum ne-am așteptat, a fost un meci greu. Românii au avut două ocazii și noi am avut noroc la șutul lor în bară. Eu cred că în ultimele zece minute nimeni nu se mai aștepta ca România să câștige. Este pentru noi extrem de supărător modul în care am pierdut, pentru că eu am cerut să avem posesia balonului, nu să facem o combinație în zona careului advers. Și în aceste situații un meci clar de 0-0 a fost pierdut. Momentul în care a picat golul între 90 și 94, Austria a avut posesia mingii. Recunosc încă o dată că am avut noroc la cele două ocazii ale României. Nu poți spune că rezultatul este nedrept. Golul se datorează în mare măsură nouă, am fost fraieri că nu am ținut de minge și am oferit posibilitatea adversarilor să execute lovitura liberă. Având în vedere cele două ocazii mari, se poate spune că România a meritat victoria, dar încă o dată, în momentul în care a picat golul, noi am picat de fraieri”, a declarat Ralf Rangnick.