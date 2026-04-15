Prima pagină » Sport » Simone Tempestini, iar la start! Și-a prelungit acordul cu producătorul indian

Simone Tempestini, iar la start! Și-a prelungit acordul cu producătorul indian

Simone Tempestini, iar la start! Și-a prelungit acordul cu producătorul indian
Campionul european la echipe, Simone Tempestini, debutează în acest weekend în noul sezon al Campionatului European de Raliuri (FIA ERC), în Raliul Andaluziei, desfășurat pe asfalt.

După ce în sezonul anterior a reușit să încheie anul pe primul loc alături de MRF Tyres, Tempestini și-a prelungit acordul cu producătorul indian și pentru sezonul actual și va lua startul alături de Sergiu Sebastian Itu la bordul modelului Škoda Fabia RS Rally2.

Simone Tempestini, iar la start! Și-a prelungit acordul cu producătorul indian

„Aș dori să mulțumesc echipei MRF Tyres pentru această oportunitate, precum și tuturor celor care ne-au susținut și au făcut posibilă confirmarea participării noastre într-un sezon complet în Campionatul European de Raliuri FIA”, a declarat Tempestini pentru site-ul oficial al FIA.

„Este un campionat pe care îl cunoaștem bine și care va fi extrem de competitiv în acest an, cu mulți pretendenți puternici.

Suntem motivați și pregătiți să dăm tot ce avem mai bun. Abia aștept să începem. Trebuie să lăsăm în urmă un sezon 2025 dificil și să ne concentrăm pe parcursul nostru, raliu cu raliu”, a adăugat cel care a câștigat 10 titluri de campion național absolut în România.

73 de echipaje la start

Un total de 73 de echipaje vor concura în acest weekend la Raliul Andaluziei. La start se vor regăsi nume precum Mikolaj Marcczyk, Teemu Suninen, Giandomenico Basso sau Erik Cais.

La ediția din 2025, Tempestini și Itu au ieșit în decor, fiind nevoiți să abandoneze după a zecea probă specială.

Echipajul tricolor are ca obiectiv, pentru actuala ediție de campionat, să încheie pe podiumul final. Tempestini a fost al nouălea anul trecut în European, iar acum doi ani a fost pe locul 6, însă nu a putut participa la ultimele două etape din motive financiare.

