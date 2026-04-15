Fanii pot vedea gratuit colecţia de tricouri a lui Mircea Lucescu la Muzeul Fotbalului

Muzeul Fotbalului se află în Centrul Vechi, pe strada Gabroveni, și fanii au ocazia să vadă gratuit colecţia personală de tricouri a lui Mircea Lucescu.

Intrarea gratis se poate face joi, 16 aprilie, între orele 11:00 și 19:00.

Mircea Lucescu a oferit anul trecut tricouri Muzeului Fotbalului și în colecție fanii pot vedea de la legendarul tricou al lui Pele şi Messi, până la tricoul purtat de Mircea Lucescu la echipa naţională.

Sunt și trofee ori medalii câștigate de marele Mircea Lucescu expuse la Muzeul Fotbalului.

„Am tot vorbit cu Mircea despre expoziția asta, tot insista să o vedem, dar nu am apucat. E prima oară când o văd expusă. Mircea nu avea obișnuința să scoată tricourile și să se uite la ele. Așa că e prima oară când le văd pe toate. Acum îmi dau seama cât de multe sunt, nu știam. E impresionant, pentru că după fiecare meci au rămas amintiri și fizice, nu doar poze de atunci.

Sunt momente din viața lui. Am văzut că le-au așezat în ordine cronologică și e frumos să treci așa prin toată istoria lui. Sunt tricouri începând cu 1966 până la cel recent cu Messi, e frumos să le vezi. E impresionant că el cumva reușește să inspire și generațiile tinere, care nu l-au prins ca jucător, iar ca antrenor doar la final de carieră, la echipa națională. E frumos să vezi că sunt copii pe care îi interesează istoria fotbalului. Am văzut aici și tricoul lui purtat la națională, dar și pe cel schimbat cu Pele, care e la Madrid acum.

Pe cel al lui Pele îl mai văzusem doar o dată, acum e a doua oară. Sunt lucruri care ne spun ce a însemnat pentru el fotbalul. Mă bucur că aceste tricoul au ajuns undeva unde să se bucure și alți oameni de ele. Pentru cei care sunt pasionați de fotbal au aici ocazia să vadă niște piese cu adevărat unice”, a declarat Matei Lucescu, nepotul lui Mircea Lucescu.

