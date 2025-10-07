Prima pagină » Sport » Sorin Huțanu, performanța carierei la doar doi ani după ce a început motorsportul

Sorin Huțanu, performanța carierei la doar doi ani după ce a început motorsportul

07 oct. 2025, 15:54, Sport
Sorin Huțanu, performanța carierei la doar doi ani după ce a început motorsportul

Pilotul bucureștean Sorin Huțanu a reușit să încheie pe locul 3 la grupa 3 din Campionatul Național la Viteză în Coastă la numai al treilea său sezon în motorsport, carieră pe care a îmbrățișat-o abia la 38 de ani.

Cu două victorii în sezonul 2025, reușind să impresioneze la etapele de la Harghita Băi și Sinaia, Huțanu a fost implicat în lupta pentru titlu, acolo unde duelul final s-a dat în cele din urmă între Claudiu Ciucă și George Șchiopulescu.

Sorin Huțanu, performanța carierei la doar doi ani după ce a început motorsportul

Pe un Audi RS3 TCR, acesta a concurat la Trofeul Poiana Brașov cu gândul la conservarea rezultatului, având nevoie de o clasare apropiată de rivalul său din lupta pentru podium, Bogdan Toma.

Astfel, cu rezultatele din prima zi de la antrenamentele oficiale și cu un loc 6 în manșa oficială de concurs, Sorin Huțanu și-a asigurat locul 3 la finalul celui mai disputat sezon de până acum la viteză în coastă. Cu 122 de puncte după 8 etape, acesta are cu 13 mai multe decât Toma.

„Așa cum am mai spus și în alte rânduri, sunt bucuros că am putut fi chiar în postura de a lupta pentru titlu la un moment dat, însă sunt aici să inspir și pe alții să își urmeze visul. Sunt bucuros de acest podium, e o confirmare că împreună cu echipa mea facem eforturi pentru a crește de la etapă la etapă”, a spus Huțanu la final.

Acesta a sărbătorit la Brașov și titlul de campion la echipe cu Hospice Casa Speranței, acolo unde îi are colegi pe Jerome France, Radu Benea și Nicolas Benea.

Pe lângă cele două trofee deja garantate de la viteză în coastă, Sorin Huțanu poate celebra încă un titlu de campion, la super rally, acolo unde are nevoie de o victorie la Grupa 2A în etapa finală programată pe 25 octombrie la București.

Mediafax
Atenție! Se va emite curând Ro-Alert. Raed Arafat anunță că va fi emis Ro-Alert în zonele vizate de codul roșu de ploi
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
OFICIAL Școlile din București și Ilfov vor fi închise miercuri, din cauza vremii
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Scandal incredibil în lumea ultra-bogaților. Un miliardar și-a dezmoștenit fiul când a aflat ce a făcut: Nu avem nicio relație
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași sunt devastatoare
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Școlile și grădinițele din Capitală şi alte 5 judeţe închise din cauza Codului Roșu. Cursurile se fac online
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Georgia a murit în mod inexplicabil la doar 24 de ani. Medicii au pus totul pe seama unei banale alergii și au trimis-o acasă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Evz.ro
A câștigat la Loto, dar a ajuns la spital după trei luni de petreceri
A1
Oficial: școlile se închid în București. Care sunt județele unde se mai închid școli, grădinițe și creșe
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul Mihaelei Rădulescu în urmă cu trei luni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
O nouă specie minusculă de pește preistoric dezvăluie originile somnului și crapului