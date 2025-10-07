Pilotul bucureștean Sorin Huțanu a reușit să încheie pe locul 3 la grupa 3 din Campionatul Național la Viteză în Coastă la numai al treilea său sezon în motorsport, carieră pe care a îmbrățișat-o abia la 38 de ani.

Cu două victorii în sezonul 2025, reușind să impresioneze la etapele de la Harghita Băi și Sinaia, Huțanu a fost implicat în lupta pentru titlu, acolo unde duelul final s-a dat în cele din urmă între Claudiu Ciucă și George Șchiopulescu.

Sorin Huțanu, performanța carierei la doar doi ani după ce a început motorsportul

Pe un Audi RS3 TCR, acesta a concurat la Trofeul Poiana Brașov cu gândul la conservarea rezultatului, având nevoie de o clasare apropiată de rivalul său din lupta pentru podium, Bogdan Toma.

Astfel, cu rezultatele din prima zi de la antrenamentele oficiale și cu un loc 6 în manșa oficială de concurs, Sorin Huțanu și-a asigurat locul 3 la finalul celui mai disputat sezon de până acum la viteză în coastă. Cu 122 de puncte după 8 etape, acesta are cu 13 mai multe decât Toma.

„Așa cum am mai spus și în alte rânduri, sunt bucuros că am putut fi chiar în postura de a lupta pentru titlu la un moment dat, însă sunt aici să inspir și pe alții să își urmeze visul. Sunt bucuros de acest podium, e o confirmare că împreună cu echipa mea facem eforturi pentru a crește de la etapă la etapă”, a spus Huțanu la final.

Acesta a sărbătorit la Brașov și titlul de campion la echipe cu Hospice Casa Speranței, acolo unde îi are colegi pe Jerome France, Radu Benea și Nicolas Benea.

Pe lângă cele două trofee deja garantate de la viteză în coastă, Sorin Huțanu poate celebra încă un titlu de campion, la super rally, acolo unde are nevoie de o victorie la Grupa 2A în etapa finală programată pe 25 octombrie la București.