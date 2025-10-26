Prima pagină » Sport » Ștefan Baiaram a venit cu explicații, după CONTRELE dure cu Mirel Rădoi. „Am discutat și cu Mister. A fost o reacție nepotrivită”

Ștefan Baiaram a venit cu explicații, după CONTRELE dure cu Mirel Rădoi. „Am discutat și cu Mister. A fost o reacție nepotrivită”

26 oct. 2025, 17:52, Sport
Ștefan Baiaram a venit cu explicații, după CONTRELE dure cu Mirel Rădoi. „Am discutat și cu Mister. A fost o reacție nepotrivită”

Metaloglobus a încheiat la egalitate meciul cu Universitatea Craiova, 0-0, din etapa a 14-a din Superliga, iar Ștefan Baiaram, care a ratat mai multe ocazii în această partidă, a vorbit după duelul de la Clinceni despre conflictul avut recent cu Mirel Rădoi.

La jocul cu FC Noah, din Conference League, Baiaram a văzut meciul din tribune. A avut o ieșire nepotrivită după ce a aflat că nu e titular, iar Mirel Rădoi a ales să-l scoată din lot.

Acum, antrenorul l-a folosit ca titular, iar jucătorul a lămurit contrele cu Mirel Rădoi, tehnician ce i-a oferit lui Baiaram un ceas de 18.000 de euro luna trecută, ca semn de apreciere. Fotbalistul a vrut să-i înapoieze ceasul oferit luna trecută, după contrele de la confruntarea cu FC Noah, dar omul de pe banca echipei oltene a refuzat.

Ștefan Baiaram a venit cu explicații, după contrele dure cu Mirel Rădoi: „Am discutat și cu Mister. A fost o reacție nepotrivită”

„Trebuia să accept decizia. Vreau să îmi cer scuze tuturor. Am discut și cu Mister mai devreme. A fost o reacție nepotrivită. O să mă maturizez. Știu ce își dorește Mister. Trebuie să mă pregătesc mai bine. S-au creat foarte multe discuții. Nu avea nicio legătură ceasul primit cadou. Am avut o discuție cu Mister înainte de a începe preliminariile Conference League și s-a ținut de cuvânt. Nu a avut nicio legătură.

Nu era vorba să dău ceasul înapoi, doar că s-au creat multe discuții. Am încercat să evit aceste lucruri și am vrut să-l dau înapoi. M-am gândit că poate dacă aș da ceasul înapoi ar fi mai bine pentru toată lumea. Mister a zis că nu se pune problema despre așa ceva și că nu se gândește la aceste lucruri. Discuțiile nu au plecat de la ceas sau alte lucruri. Au plecat de a mă pregăti mai bine și a fi mult mai atent.

E o discuție normală cu suporterii, ca la fiecare meci. Toată lumea are nervi și e supărătă când nu câștigăm. Îi înțelegem, au făcut atâta drum până aici. Îmi doresc să rămână alături de noi pentru că doar împreună putem să reușim”, a spus Ștefan Baiaram, la Digi Sport.

Mediafax
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București. „Va fi o atracție pentru pelerinii din toată țara”
Digi24
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii
Cancan.ro
Ce a făcut mulțimea când Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Prosport.ro
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
Adevarul
Tânără de 23 de ani, găsită moartă după un an. Ultimul ei mesaj a fost către ChatGPT
Mediafax
Avertisment DNSC: Atacatorii folosesc numele OLX Romania pentru a vă fura datele
Click
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
Wowbiz
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
Antena 3
Momente amuzante cu băiețelul lui Nicușor Dan la ceremonia Sfințirii Catedralei Naționale
Cancan.ro
Gestul făcut de Gigi Becali în fața jurnaliștilor aflați la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
observatornews.ro
Sinucidere în fața salvatorilor. Cum au eşuat pompierii din Vâlcea să ajute un om
StirileKanalD
VIDEO Imagini terifiante în Catedrala Neamului! A căzut de la 60 de metri înălțime, lângă intrare
KanalD
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
Calendarul MAYAȘ avea o metodă precisă de a PREZICE eclipsele
Capital.ro
Doliu în lumea filmului! O frumoasă actriță a murit prea devreme. A fost o luptătoare
Evz.ro
Schitul Rarău, mănăstirea de la capătul cerului. Călugării care trăiesc în nori și tăcere
A1
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului! Cum s-a îmbrăcat
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Când credeai că le-ai văzut pe toate! Veronica REFUZĂ CATEGORIC să audă ce vrea să facă Ahmed în GALA din această seară. Este IREAL ce i-a cerut concurenta din Casa Iubirii prezentatoarei TV să NU facă: "Ne-am pus toți în risc aici ca să..."
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Cel mai cutremurător moment de la plecarea în exil a Regelui Mihai
TRAGEDIE Încă un turist şi-a pierdut viaţa în Munţii Făgăraş, după ce alți doi bărbați au MURIT în condiții asemănătoare: toți trei au căzut de la înălțime
22:27
Încă un turist şi-a pierdut viaţa în Munţii Făgăraş, după ce alți doi bărbați au MURIT în condiții asemănătoare: toți trei au căzut de la înălțime
ULTIMA ORĂ Întrebat despre DEZVĂLUIREA Gândul cu privire la Vila în care a stat ABUZIV și ILEGAL, Bolojan se victimizează și pozează în erou al muncii: ”Nu huzuresc! Eu stau în Guvern, asta e viața mea! Acolo doar dorm”
21:59
Întrebat despre DEZVĂLUIREA Gândul cu privire la Vila în care a stat ABUZIV și ILEGAL, Bolojan se victimizează și pozează în erou al muncii: ”Nu huzuresc! Eu stau în Guvern, asta e viața mea! Acolo doar dorm”
GUVERN Bolojan ia la ochi indemnizațiile din companiile de stat: „M-am uitat la Aeroportul Kogălniceanu, Otopeni și Romatsa”
21:43
Bolojan ia la ochi indemnizațiile din companiile de stat: „M-am uitat la Aeroportul Kogălniceanu, Otopeni și Romatsa”
POLITICĂ Bolojan, după ce a fost huiduit la ceremonia de azi, laudă Catedrala Națională: Ține de identitatea unei comunități și poate să unească
21:27
Bolojan, după ce a fost huiduit la ceremonia de azi, laudă Catedrala Națională: Ține de identitatea unei comunități și poate să unească
VIDEO Cum au ajuns românii să prefere cazările necovenționale, cu vedere la natură, în locul hotelurilor clasice
21:24
Cum au ajuns românii să prefere cazările necovenționale, cu vedere la natură, în locul hotelurilor clasice
POLITICĂ Daniel Băluță (PSD), sigur pe candidatura sa la Primăria Capitalei: „Este o decizie pur formală în acest moment și așteptăm să o și implementăm”
21:09
Daniel Băluță (PSD), sigur pe candidatura sa la Primăria Capitalei: „Este o decizie pur formală în acest moment și așteptăm să o și implementăm”