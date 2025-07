FCSB s-a calificat în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, dar a fost învinsă de Inter Club d’Escaldes cu 2-1 în retur. În tur, FCSB a câștigat cu 3-1.

Dar, după meciul de marți seara de pe Estadi FAF din Encamp, Gigi Becali i-a criticat pe jucători, inclusiv pe portarul Ștefan Târnovanu.

Patronul FCSB a spus că în meciul din Superliga cu Petrolul va apăra Lukas Zima.

Ștefan Târnovanu, replică după ce Gigi Becali l-a numit „ciung”

„A fost o seară penibilă, am jucat foarte, foarte slab. După golul lui Risto a fost o oarecare linişte, am avut un avantaj, dar am luat acel gol uşor. A a plecat de la mine. Am vrut să pasez cu Mihai, am lovit-o greşit şi am luat gol la acea fază. Apoi, au venit peste noi. Nu am mai ajuns la poartă şi s-a terminat cu un rezultat de care mie mi-e jenă

Dacă vom juca precum în această dublă nu avem nicio şansă la Champions League. Avem timp să ne trezim. Urmează un meci în campionat, apoi iar în turul 2. Să vedem, nu contează cu cine jucăm.

Trebuie să jucăm bine, să nu mai facem greşeli în apărare pentru că am primit trei goluri în dublă manşă şi cu atâtea goluri primite nu ne putem califica mai departe. Suntem obligaţi să câştigăm fiecare meci, nu doar la Petrolul”, a spus Ștefan Târnovanu, potrivit as.ro.