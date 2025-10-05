Știm deja grupele Eurovolley atât la masculin, cât și la feminin! O grupă va fi la Cluj

Voleiul românesc a aflat adversarele din grupele Campionatului European din 2026, în urma tragerii la sorți de sâmbătă seară, la Bari.

La tragerea la sorţi a participat şi preşedintele FR Volei, Adin Cojocaru, alături de componentul naționalei, Bela Bartha, în calitate de ambasador al României, una din gazdele turneului final.

Știm deja grupele Eurovolley at â t la masculin, c â t și la feminin! O grupă va fi la Cluj

La masculin, România va găzdui meciurile din grupa D, în BT Arena din Cluj-Napoca, iar tricolorele vor juca în grupa C, în Azerbaidjan. Noul format prevede 24 de echipe la start.

Potrivit tragerii la sorţi, care s-a desfăşurat în Castelul Şvab din Bari, la masculin, România se va duela în grupa D, de la Cluj-Napoca, cu Letonia, Franţa, Germania, Turcia şi Elveţia.

EuroVolley masculin

Grupa A (Napoli/Italia): Italia, Suedia, Slovenia, Cehia, Grecia, Slovacia;

Grupa B (Varna/Bulgaria): Bulgaria, Macedonia de Nord, Polonia, Ucraina, Portugalia, Israel;

Grupa C (Tampere/Finlanda): Finlanda, Estonia, Serbia, Belgia, Olanda, Danemarca;

Grupa D (Cluj-Napoca/Rom ânia): România, Letonia, Fran ța, Germania, Turcia, Elveția.

Turneul final al Campionatului European din 2026 va avea loc, la masculin, între 9-26 septembrie. Oraşele gazdă: Cluj-Napoca, Napoli, Modena, Torino, Milano, Varna, Tampere. Deținătoarea trofeului este Polonia.

Turneul final la feminin va avea loc între 21 august – 6 septembrie 2026, iar orașele gazdă vor fi Istanbul, Brno, Baku şi Goteborg. Deţinătoarea trofeului este Turcia.

Jucăm, la fete, în grupa de la Baku

La feminin, tricolorele au fost repartizate în grupa C, alături de – Azerbaidjan, Portugalia, Olanda, Belgia şi Spania. Meciurile din grupa C se vor juca în Azerbaidjan.

EuroVolley feminin

Grupa A (Istanbul/Turcia): Turcia, Letonia, Polonia, Germania, Slovenia, Ungaria;

Grupa B (Brno/Cehia): Cehia, Austria, Serbia, Ucraina, Bulgaria, Grecia;

Grupa C (Baku/Azerbaidjan): Azerbaidjan, Portugalia, Olanda, Belgia, România, Spania;

Grupa D (Goeteborg/Suedia): Suedia, Muntenegru, Italia, Fran ța, Slovacia, Croația.

Biletele pentru ambele competiţii se vor pune în vânzare în 7 noiembrie, potrivit CEV.