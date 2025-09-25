Prima pagină » Sport » Știm semifinalele CM de volei masculin 2025 din Filipine! Ce post TV transmite partidele

Știm semifinalele CM de volei masculin 2025 din Filipine! Ce post TV transmite partidele

25 sept. 2025, 18:22, Sport
Știm semifinalele CM de volei masculin 2025 din Filipine! Ce post TV transmite partidele

Toate partidele din sferturile Campionatului Mondial din Filipine s-au încheiat joi, iar rezultatele au stabilit programul semifinalelor.

Sâmbătă, în penultimul act se vor duela Cehia – Bulgaria şi Polonia – Italia. Ambele partide, inclusiv finala, se vor putea vedea în direct la TVR Sport.

Știm semifinalele CM de volei masculin 2025 din Filipine! Ce post TV transmite partidele

În sferturile de finală s-au înregistrat rezultatele: Polonia – Turcia 3-0, Italia – Belgia 3-0, Cehia – Iran 3-1 şi SUA – Bulgaria 2-3.

România nu a trecut de grupe şi s-a clasat pe locul 29 din 32 de echipe participante. România a terminat grupa pe ultimul loc, fără vreun punct (0-3 cu Polonia, 0-3 cu Olanda), Qatarul ocupă locul al treilea (3 puncte), Polonia și Olanda, ambele calificate în optimi, urmând să joace miercuri (13:00, ora României), pentru câștigarea grupei.

Selecționata tricoloră a ajuns la Campionatul Mondial pe ruta clasamentului mondial FIVB World Ranking, fiind una din cele 15 echipe care, prin această metodă, și-au asigurat calificarea. Aceasta este a 11 prezență, în istorie, a naționalei noastre masculine, la un Campionat Mondial, ultima noastră calificare fiind consemnată în 1982.

TVR Sport transmite 3 meciuri: semifinalele și finala

La primele zece ediții ale Campionatului Mondial masculin de volei, între 1949 și 1982, România a participat de fiecare dată obținând, în această perioadă, patru medalii: argint în 1956 și 1966, respectiv bronz în 1960 și 1962.

TVR Sport a cumpărat, scrie ProSport, contra sumei de 10.000 de dolari, pachetul minim care cuprindea meciurile tricolorilor, semifinalele și finalele. Dacă s-ar fi ales pachetul total, toate partidele, prețul ar fi fost de 25.000 de dolari.

Postul public nu are buget de achiziții, motiv pentru care cei 10.000 de dolari au fost plătiți de un sponsor din piața energiei electrice.

Mediafax
Guvernul extinde plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni
Digi24
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va proteja. Și americanii să țină cont de asta”
Cancan.ro
Motivul pentru care Raluca Bădulescu a fost eliminată de la Asia Express. Ce s-a întâmplat, de fapt, la Antena 1
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Adevarul
Claudia Cardinale, dincolo de mitul frumuseții. Povestea dureroasă: violul care i-a schimbat viața. 10 lucruri surprinzătoare
Mediafax
Viitorul Republicii Moldova stă pe buletinul de vot: O alegere de generație / Ce s-ar întâmpla dacă Moldova s-ar întoarce spre Rusia?
Click
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit: ce i-a adus sfârșitul, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
observatornews.ro
SURSE: Deficitul a ajuns la 10%. MApN a rămas fără bani de pensii şi salarii. Guvernul face 2 rectificări
StirileKanalD
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
KanalD
Alertă pe un mare aeroport european! Mai multe drone neidentificate au survolat spațiul aerian
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară - VIDEO
Descopera.ro
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Capital.ro
Ora de iarnă 2025. Pe ce dată dăm ceasurile cu o oră înapoi. Ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Temu îți vinde datele către agenții de publicitate. Avocat: Chinezii forțează lucrurile
A1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Stirile Kanal D
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
Kfetele
Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, este în comă! Ce a dus la internarea sa de urgență în spital?
RadioImpuls
A ținut cadavrul propriei fiice în casă timp de 20 de ani. După două decenii de tăcere şi aparenţe înşelătoare, femeia de 75 de ani A RECUNOSCUT. Corpul fetei sale a fost găsit în congelator de anchetatori. Ce le-a declarat polițiștilor e HALUCINANT
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
DIVERTIS aduce din nou râsul pe scenă: „Anatomia comediei” revine la ARCUB Gabroveni!
ACTUALITATE Ce a pățit un bărbat din Argeș după ce a amenințat cu moartea trei polițiști care au vrut să-l verifice
18:04
Ce a pățit un bărbat din Argeș după ce a amenințat cu moartea trei polițiști care au vrut să-l verifice
ACTUALITATE MAE respinge ideea că România ar fi vizată de zborurile charter din Marea Britanie și menționează că acestea respectă acordurile BILATERALE
17:53
MAE respinge ideea că România ar fi vizată de zborurile charter din Marea Britanie și menționează că acestea respectă acordurile BILATERALE
INFRASTRUCTURĂ Undă verde pentru un nou tronson al Autostrăzii Transilvania. Când vom putea circula direct până la frontiera cu Ungaria
17:36
Undă verde pentru un nou tronson al Autostrăzii Transilvania. Când vom putea circula direct până la frontiera cu Ungaria
VIDEO Sarkozy consideră condamnarea sa un caz „de o gravitate extremă” /Marine Le Pen denunță ÎNCĂLCAREA principiilor statului de drept
17:30
Sarkozy consideră condamnarea sa un caz „de o gravitate extremă” /Marine Le Pen denunță ÎNCĂLCAREA principiilor statului de drept
ACTUALITATE Nicușor Dan, mesaj de CONDOLEANȚE după moartea Preafericitului Lucian Cardinal Mureșan: „Dumnezeu să-i așeze moștenirea spirituală la loc de cinste”
17:23
Nicușor Dan, mesaj de CONDOLEANȚE după moartea Preafericitului Lucian Cardinal Mureșan: „Dumnezeu să-i așeze moștenirea spirituală la loc de cinste”
FOTO Fiica lui Radu Beligan, mesaj emoționat de la mormântul marelui actor. Cum arată acum cavoul artistului din Cimitirul Bellu
17:14
Fiica lui Radu Beligan, mesaj emoționat de la mormântul marelui actor. Cum arată acum cavoul artistului din Cimitirul Bellu