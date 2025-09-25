Toate partidele din sferturile Campionatului Mondial din Filipine s-au încheiat joi, iar rezultatele au stabilit programul semifinalelor.

Sâmbătă, în penultimul act se vor duela Cehia – Bulgaria şi Polonia – Italia. Ambele partide, inclusiv finala, se vor putea vedea în direct la TVR Sport.

Știm semifinalele CM de volei masculin 2025 din Filipine! Ce post TV transmite partidele

În sferturile de finală s-au înregistrat rezultatele: Polonia – Turcia 3-0, Italia – Belgia 3-0, Cehia – Iran 3-1 şi SUA – Bulgaria 2-3.

România nu a trecut de grupe şi s-a clasat pe locul 29 din 32 de echipe participante. România a terminat grupa pe ultimul loc, fără vreun punct (0-3 cu Polonia, 0-3 cu Olanda), Qatarul ocupă locul al treilea (3 puncte), Polonia și Olanda, ambele calificate în optimi, urmând să joace miercuri (13:00, ora României), pentru câștigarea grupei.

Selecționata tricoloră a ajuns la Campionatul Mondial pe ruta clasamentului mondial FIVB World Ranking, fiind una din cele 15 echipe care, prin această metodă, și-au asigurat calificarea. Aceasta este a 11 prezență, în istorie, a naționalei noastre masculine, la un Campionat Mondial, ultima noastră calificare fiind consemnată în 1982.

TVR Sport transmite 3 meciuri: semifinalele și finala

La primele zece ediții ale Campionatului Mondial masculin de volei, între 1949 și 1982, România a participat de fiecare dată obținând, în această perioadă, patru medalii: argint în 1956 și 1966, respectiv bronz în 1960 și 1962.

TVR Sport a cumpărat, scrie ProSport, contra sumei de 10.000 de dolari, pachetul minim care cuprindea meciurile tricolorilor, semifinalele și finalele. Dacă s-ar fi ales pachetul total, toate partidele, prețul ar fi fost de 25.000 de dolari.

Postul public nu are buget de achiziții, motiv pentru care cei 10.000 de dolari au fost plătiți de un sponsor din piața energiei electrice.