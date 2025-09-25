Go Ahead Eagles – FCSB, ultimul meci al lui Elias Charalambous pe banca „roș-albaștrilor”? Ce spune antrenorul cipriot despre demiterea sa

FCSB intră diseară, 25 septembrie, în focurile grupei Europa League, cu o deplasare dificilă, în Olanda, împotriva lui Go Ahead Eagles. Atmosfera din jurul echipei nu e deloc una liniștită și cauza principală stă în ultimele rezultate obținute de campioana României. Nu puține sunt vocile care susțin că Elias Charalambous (44 de ani), tehnicianul „roș-albaștrilor”, își joacă postul în partida de azi.

De altfel, la conferința de presă premergătoare jocului cu Go Ahead Eagles, antrenorul principal de la FCSB a fost întrebat direct despre o eventuală demitere a sa, în contextul formei slabe arătate de echipă în ultimele meciuri.

Charalambous: „Critica nu mă sperie”

Partida Go Ahead Eagles – FCSB, primul duel pentru „roș-albaștri” din grupa Europa League, se dispută de la ora 19:45. Meciul va fi transmis de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Răspunsul cipriotului a fost ferm și fără ocol: „Nu mă tem!”.

FCSB traversează un moment delicat în Superligă, iar tensiunea se simte. Charalambous nu a fugit, însă, de întrebările incomode la conferință și a abordat toate subiectele.

„Traversăm un moment dificil în campionat. Când lucrurile merg bine, toată lumea vorbește frumos, când nu, atunci trebuie să faci față criticilor. Acceptăm acest lucru. Suntem la un club unde trebuie să fim pe primul loc. Știm că trebuie să schimbăm această situație”, a spus Charalambous.

Când a fost întrebat de demitere, cipriotul a răspuns direct:

„Încerc să fiu întotdeauna calm. Nu suntem fericiți că lucrurile nu merg bine, dar ne facem treaba cât putem de bine. Asta e viața. Încerc să fiu același, să fac aceleași lucruri. Încercăm să ne îmbunătățim cu toții, să vorbim mai puțin și să schimbăm situația din teren.

Și când câștigam titlul eram criticat. Câteodată, critica nu e corectă. Când am venit aici, nimeni nu se aștepta să stau atât de mult. Știu să fac deosebirea dintre o critică pozitivă și una negativă. Sunt deschis să ascult criticile. Încerc să-mi fac treaba așa cum știu mai bine. Eu și jucătorii am arătat că putem face lucruri bune. Nu mă tem, mă îngrijorez pentru fani și pentru jucători. Știu foarte bine cine sunt și ce pot face. Sunt multe alte lucruri pe această lume de care să fii îngrijorat, ăsta e ultimul lucru de care să fiu îngrijorat”.

Pe de altă parte, tehnicianul cipriot a adăugat că implicarea lui Gigi Becali în alegerea echipei nu este o noutate: „Suntem obișnuiți cu acest lucru (n.r. – ca Gigi Becali să anunțe echipa), nu e ceva neobișnuit pentru noi. Toți jucătorii se antrenează bine. Cei cu minute mai puține au șansa de a arăta ce pot, de a-și arăta valoarea, pentru că o au”.

Deși în competiția internă au probleme, Charalambous este convins că echipa sa se poate ridica prin meciurile din Europa:

„Sunt două competiții diferite, campionatul și Europa. Știm că sunt meciuri de nivel mult mai înalt și trebuie să fim și mai buni. Suntem foarte motivați pentru astfel de meciuri. Trebuie să arătăm mult mai bine ca să facem față.Sper să avem un start bun și să ne schimbăm situația în care ne aflăm. Avem în față un adversar foarte bun. Au câștigat Cupa. Nu e ușor să câștigi Cupa într-o țară cu un asemenea fotbal.

Istoria nu are legătură cu meciul de mâine. A trecut mult timp de la meciul cu Ajax. Ne amintim, e vorba de un duel dintre România și Olanda, dar nu are legătură cu meciul de mâine. Sezonul trecut ne-am descurcat bine în această competiție, de ce să nu o facem și în acest an?”.

MM Stoica: „Bîrligea și Tănase vor juca”

Dacă patronul Gigi Becali a anunțat deja primul „11” pentru meciul din Olanda, Mihai Stoica a venit cu detalii suplimentare. Președintele Consiliului de Administrație a dezvăluit că Daniel Bîrligea și Florin Tănase vor juca diseară.

„Bîrligea va juca, Tănase va juca. Că nu vor începe, asta e altceva, dar vor juca, toţi jucătorii importanţi vor juca. Acasă vom juca cu cele mai bune garnituri posibile. Dacă-mi spune cineva în formula de start că există vreun jucător care e sub nivelul coechipierului, atunci sunt gata să particip la dezbatere. Avem un prim «11» care se califică într-o asemenea competiţie.

Am reeditat calificarea în faza Europa League, iar anul trecut a fost considerată un mare succes, cum şi anul ăsta ar trebui considerată un mare succes. Vom vedea câte echipe din România vor mai ajunge în faza Europa League, că în Conference League e mai uşor de ajuns. Am avut un trofeu pus pe masă împotriva unui rival din ultimii ani şi l-am câştigat într-o manieră entuziasmantă, am câştigat Supercupa”, a precizat MM Stoica.

Pe de altă parte, oficialul FCSB a admis că parcursul din campionat este „alarmant”:

„Parcursul din campionat e alarmant, dar mai sunt 20 de etape din sezonul regulat, iar campionat se joacă în play-off, dacă ajungi acolo. Calificarea în play-off este sub semnul întrebării, că sunt, în afară de Craiova, plecată atât de tare, patru echipe la 12 puncte distanţă de noi, iar echipa de pe locul al şaselea e la 10 puncte distanţă de noi. Trebuie să începem să câştigăm, iar până acum se tot amână începutul ăsta. Am fost convins că vom reuşi să câştigăm la Miercurea Ciuc şi să mergem cu moral bun la Botoşani şi am făcut un punct din astea şase, ceea ce nu mă gândeam vreodată că se întâmplă”.

Echipa de start anunțată de Gigi Becali pentru meciul Go Ahead Eagles – FCSB:

Târnovanu – Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki – Edjouma, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Alibec.

Programul FCSB în Europa League

Etapa 1: Go Ahead Eagles – FCSB, 25 septembrie, 19:45

Etapa 2: FCSB – Young Boys, 2 octombrie, 19:45

Etapa 3: FCSB – Bologna, 23 octombrie, 19:45

Etapa 4: FC Basel – FCSB, 6 noiembrie, 19:45

Etapa 5: Steaua Roșie – FCSB, 27 noiembrie, 22:00

Etapa 6: FCSB – Feyenoord, 11 decembrie, 22:00

Etapa 7: Dinamo Zagreb – FCSB, 22 ianuarie, 22:00

Etapa 8: FCSB – Fenerbahce, 29 ianuarie, 22:00

