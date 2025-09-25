Prima pagină » Actualitate » Go Ahead Eagles – FCSB, ultimul meci al lui Elias Charalambous pe banca „roș-albaștrilor”? Ce spune antrenorul cipriot despre demiterea sa

Go Ahead Eagles – FCSB, ultimul meci al lui Elias Charalambous pe banca „roș-albaștrilor”? Ce spune antrenorul cipriot despre demiterea sa

25 sept. 2025, 09:06, Actualitate
Go Ahead Eagles - FCSB, ultimul meci al lui Elias Charalambous pe banca „roș-albaștrilor”? Ce spune antrenorul cipriot despre demiterea sa

FCSB intră diseară, 25 septembrie, în focurile grupei Europa League, cu o deplasare dificilă, în Olanda, împotriva lui Go Ahead Eagles. Atmosfera din jurul echipei nu e deloc una liniștită și cauza principală stă în ultimele rezultate obținute de campioana României. Nu puține sunt vocile care susțin că Elias Charalambous (44 de ani), tehnicianul „roș-albaștrilor”, își joacă postul în partida de azi.

De altfel, la conferința de presă premergătoare jocului cu Go Ahead Eagles, antrenorul principal de la FCSB a fost întrebat direct despre o eventuală demitere a sa, în contextul formei slabe arătate de echipă în ultimele meciuri.

Charalambous: „Critica nu mă sperie”

Partida Go Ahead Eagles – FCSB, primul duel pentru „roș-albaștri” din grupa Europa League, se dispută de la ora 19:45. Meciul va fi transmis de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Răspunsul cipriotului a fost ferm și fără ocol: „Nu mă tem!”.

FCSB traversează un moment delicat în Superligă, iar tensiunea se simte. Charalambous nu a fugit, însă, de întrebările incomode la conferință și a abordat toate subiectele.

„Traversăm un moment dificil în campionat. Când lucrurile merg bine, toată lumea vorbește frumos, când nu, atunci trebuie să faci față criticilor. Acceptăm acest lucru. Suntem la un club unde trebuie să fim pe primul loc. Știm că trebuie să schimbăm această situație”, a spus Charalambous.

Când a fost întrebat de demitere, cipriotul a răspuns direct:

„Încerc să fiu întotdeauna calm. Nu suntem fericiți că lucrurile nu merg bine, dar ne facem treaba cât putem de bine. Asta e viața. Încerc să fiu același, să fac aceleași lucruri. Încercăm să ne îmbunătățim cu toții, să vorbim mai puțin și să schimbăm situația din teren.

Și când câștigam titlul eram criticat. Câteodată, critica nu e corectă. Când am venit aici, nimeni nu se aștepta să stau atât de mult. Știu să fac deosebirea dintre o critică pozitivă și una negativă. Sunt deschis să ascult criticile. Încerc să-mi fac treaba așa cum știu mai bine. Eu și jucătorii am arătat că putem face lucruri bune. Nu mă tem, mă îngrijorez pentru fani și pentru jucători. Știu foarte bine cine sunt și ce pot face. Sunt multe alte lucruri pe această lume de care să fii îngrijorat, ăsta e ultimul lucru de care să fiu îngrijorat”.

Pe de altă parte, tehnicianul cipriot a adăugat că implicarea lui Gigi Becali în alegerea echipei nu este o noutate: „Suntem obișnuiți cu acest lucru (n.r. – ca Gigi Becali să anunțe echipa), nu e ceva neobișnuit pentru noi. Toți jucătorii se antrenează bine. Cei cu minute mai puține au șansa de a arăta ce pot, de a-și arăta valoarea, pentru că o au”.

Deși în competiția internă au probleme, Charalambous este convins că echipa sa se poate ridica prin meciurile din Europa:

„Sunt două competiții diferite, campionatul și Europa. Știm că sunt meciuri de nivel mult mai înalt și trebuie să fim și mai buni. Suntem foarte motivați pentru astfel de meciuri. Trebuie să arătăm mult mai bine ca să facem față.Sper să avem un start bun și să ne schimbăm situația în care ne aflăm. Avem în față un adversar foarte bun. Au câștigat Cupa. Nu e ușor să câștigi Cupa într-o țară cu un asemenea fotbal.

Istoria nu are legătură cu meciul de mâine. A trecut mult timp de la meciul cu Ajax. Ne amintim, e vorba de un duel dintre România și Olanda, dar nu are legătură cu meciul de mâine. Sezonul trecut ne-am descurcat bine în această competiție, de ce să nu o facem și în acest an?”.

MM Stoica: „Bîrligea și Tănase vor juca”

Dacă patronul Gigi Becali a anunțat deja primul „11” pentru meciul din Olanda, Mihai Stoica a venit cu detalii suplimentare. Președintele Consiliului de Administrație a dezvăluit că Daniel Bîrligea și Florin Tănase vor juca diseară.

„Bîrligea va juca, Tănase va juca. Că nu vor începe, asta e altceva, dar vor juca, toţi jucătorii importanţi vor juca. Acasă vom juca cu cele mai bune garnituri posibile. Dacă-mi spune cineva în formula de start că există vreun jucător care e sub nivelul coechipierului, atunci sunt gata să particip la dezbatere. Avem un prim «11» care se califică într-o asemenea competiţie.

Am reeditat calificarea în faza Europa League, iar anul trecut a fost considerată un mare succes, cum şi anul ăsta ar trebui considerată un mare succes. Vom vedea câte echipe din România vor mai ajunge în faza Europa League, că în Conference League e mai uşor de ajuns. Am avut un trofeu pus pe masă împotriva unui rival din ultimii ani şi l-am câştigat într-o manieră entuziasmantă, am câştigat Supercupa”, a precizat MM Stoica.

Pe de altă parte, oficialul FCSB a admis că parcursul din campionat este „alarmant”:

„Parcursul din campionat e alarmant, dar mai sunt 20 de etape din sezonul regulat, iar campionat se joacă în play-off, dacă ajungi acolo. Calificarea în play-off este sub semnul întrebării, că sunt, în afară de Craiova, plecată atât de tare, patru echipe la 12 puncte distanţă de noi, iar echipa de pe locul al şaselea e la 10 puncte distanţă de noi. Trebuie să începem să câştigăm, iar până acum se tot amână începutul ăsta. Am fost convins că vom reuşi să câştigăm la Miercurea Ciuc şi să mergem cu moral bun la Botoşani şi am făcut un punct din astea şase, ceea ce nu mă gândeam vreodată că se întâmplă”.

Echipa de start anunțată de Gigi Becali pentru meciul Go Ahead Eagles – FCSB:

Târnovanu – Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki – Edjouma, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Alibec.

Programul FCSB în Europa League

  • Etapa 1: Go Ahead Eagles – FCSB, 25 septembrie, 19:45
  • Etapa 2: FCSB – Young Boys, 2 octombrie, 19:45
  • Etapa 3: FCSB – Bologna, 23 octombrie, 19:45
  • Etapa 4: FC Basel – FCSB, 6 noiembrie, 19:45
  • Etapa 5: Steaua Roșie – FCSB, 27 noiembrie, 22:00
  • Etapa 6: FCSB – Feyenoord, 11 decembrie, 22:00
  • Etapa 7: Dinamo Zagreb – FCSB, 22 ianuarie, 22:00
  • Etapa 8: FCSB – Fenerbahce, 29 ianuarie, 22:00

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Europa League, rezultate prima etapă. Ce au făcut adversarele FCSB, echipă ce intră joi în competiție

Gigi Becali a făcut calculele de play-off, iar declarația îi va ENERVA pe roș-albi. „Dinamo poate să iasă. Nu are jucători de valoare”

Citește și

ACTUALITATE Nepotul lui Nicolae Botgros, în comă după o supradoză de DROGURI. A primit un diagnostic cumplit
09:25
Nepotul lui Nicolae Botgros, în comă după o supradoză de DROGURI. A primit un diagnostic cumplit
ACTUALITATE Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și este profesor universitar
09:17
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și este profesor universitar
EXTERNE Patru aeroporturi din Danemarca vizate de DRONE necunoscute. Mette Frederiksen: „Este cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze”
09:05
Patru aeroporturi din Danemarca vizate de DRONE necunoscute. Mette Frederiksen: „Este cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze”
ANALIZĂ EXCLUSIV Trump mută MIZA războiului în tabăra lui Zelenski. Ce spune un expert în relații internaționale despre noua atitudine a președintelui SUA
09:00
Trump mută MIZA războiului în tabăra lui Zelenski. Ce spune un expert în relații internaționale despre noua atitudine a președintelui SUA
SPORT Revenire spectaculoasă la RAPID, după 18 luni de absență. Intră chiar la „Primvs Derby”, cu Petrolul, la Ploiești
08:49
Revenire spectaculoasă la RAPID, după 18 luni de absență. Intră chiar la „Primvs Derby”, cu Petrolul, la Ploiești
Ce face BUTONUL roșu de la bancomat și când trebuie folosit pentru a evita fraudele bancare
08:47
Ce face BUTONUL roșu de la bancomat și când trebuie folosit pentru a evita fraudele bancare
Mediafax
CSAT decide astăzi cine poate ordona și aproba doborârea avioanelor sau dronelor care pătrund în spațiul aerian al României
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Cancan.ro
Vedeta PRO TV, în DOLIU! Și-a pierdut și tatăl, la doar 4 luni și jumătate după ce mama lui s-a stins din viață 😢
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Adevarul
Claudia Cardinale, dincolo de mitul frumuseții. Povestea dureroasă: violul care i-a schimbat viața. 10 lucruri surprinzătoare
Mediafax
De la 10.000 la peste 150.000 €. Cum s-a schimbat piața imobiliară în ultimii 25 de ani (VIDEO)
Click
Participă la concursuri, după ce au slăbit 125 de kilograme. Atletul Răzvan Popescu îi ține pumnii Ralucăi Bădulescu, la Asia Express: „Sunt fanul ei”
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
Ce se întâmplă doctore
Vedeta care se luptă cu boala lyme! A ajuns la capătul puterilor. Imagini de pe patul de spital
observatornews.ro
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat
StirileKanalD
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
KanalD
Geanina, o româncă de 25 de ani, a dispărut fără urmă în Italia. Mesajul disperat transmis de fratele tinerei
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești prins cu 100 km/h în localitate. Se suspendă permisul sau scapi doar cu amendă?
Descopera.ro
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Capital.ro
Ora de iarnă 2025. Pe ce dată dăm ceasurile cu o oră înapoi. Ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Codul Muncii, reformat. Program flexibil, concedii planificate și sporuri la alegere
A1
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Igor Cuciuc, mesaj în lacrimi de la mormântul fiicei sale! Nimic nu se compară cu durerea unui părinte care și-a pierdut propriul copil
RadioImpuls
Moarte suspecta la vârful elitei ruse! Un milionar căsătorit cu „Regina Lumii” a fost găsit mort în toaleta consulatului armean din Sankt Petersburg
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Șeful OpenAI anunță „cea mai importantă infrastructură construită vreodată pentru Inteligența Artificială”
VIDEO Austeritatea s-a încheiat. PSD va impune Coaliției ceea ce știe el să facă: Să dea, fără a se gândi că n-are de unde
09:44
Austeritatea s-a încheiat. PSD va impune Coaliției ceea ce știe el să facă: Să dea, fără a se gândi că n-are de unde
ACTUALITATE Un VORTEX polar lovește România. Urmează ploi torențiale, vijelii și lapovită. Temperaturile scad brusc cu 10 grade Celsius
09:41
Un VORTEX polar lovește România. Urmează ploi torențiale, vijelii și lapovită. Temperaturile scad brusc cu 10 grade Celsius
EXTERNE Lee Jae-Myung s-a întâlnit cu Scott Bessent la New York/ COREEA DE SUD și SUA depun eforturi pentru stabilirea unui acord comercial benefic
09:35
Lee Jae-Myung s-a întâlnit cu Scott Bessent la New York/ COREEA DE SUD și SUA depun eforturi pentru stabilirea unui acord comercial benefic
ACTUALITATE Adrian Severin: „Doar o echipă de oină ar fi putut doborâ DRONA rusească”
09:26
Adrian Severin: „Doar o echipă de oină ar fi putut doborâ DRONA rusească”
HOROSCOP Zodia care se bucură de protecția divină din partea unui „ÎNGER PĂZITOR” pe tot parcursul vieții și este guvernată de un număr norocos
09:19
Zodia care se bucură de protecția divină din partea unui „ÎNGER PĂZITOR” pe tot parcursul vieții și este guvernată de un număr norocos
EXTERNE Zelenski cere sprijinul aliaților la ONU. Liderul de la Kiev a purtat discuții cu Macron și Rutte despre provocările Rusiei în spațiul aerian european
09:14
Zelenski cere sprijinul aliaților la ONU. Liderul de la Kiev a purtat discuții cu Macron și Rutte despre provocările Rusiei în spațiul aerian european