08 aug. 2025, 22:13, Sport
Suleiman Obeid, fost fotbalist palestinian, a fost ucis într-un atac israelian. Eric Cantona: „Cât vom mai permite acest genocid?”

Fostul fotbalist palestinian, Suleiman Al-Obeid, poreclit „Pele palestinian”, a fost ucis într-un atac israelian, în timp ce aștepta ajutor umanitar în Fâșia Gaza.

Cunoscut drept „Pele al Palestinei”, fostul jucător al echipei naționale palestiniene de fotbal Suleiman Al-Obeid, născut în 1984, în orașul Gaza, a fost ucis miercuri, când militarii israelieni „au vizat persoane care așteptau ajutor umanitar în sudul Fâșiei Gaza”, a comunicat Asociația de Fotbal a Palestinei.

Fostul fotbalist francez Eric Cantona a transmis un mesaj dur pe Instagram:

„Israel tocmai l-a ucis pe starul echipei naționale palestiniene, Suleiman Al-Obeid, în timp ce aștepta ajutor în Rafah. A fost numit Pele al Palestinei. Cât timp vom mai permite să comită acest genocid?”.

„Suleiman a fost o stea strălucitoare a fotbalului palestinian, fiind poreclit tocmai pentru talentul său rar întâlnit”, a declarat un reprezentant al Asociației palestinene de fotbal.

A murit în timp ce aștepta ajutor, o victimă nevinovată a acestui conflict tragic”.

Al-Obeid, în vârstă de 41 de ani, a marcat peste 100 de goluri în cariera sa și era unul dintre cei mai talentați mijlocași ofensivi din Liga Fâșiei Gaza. Moartea sa a lăsat în urmă o soție și cinci copii.

Numărul sportivilor și membrilor familiilor acestora uciși de la începutul războiului în octombrie 2023 a ajuns la 662.

„Numărul fotbaliștilor uciși sau care au murit de foame a ajuns la 421, dintre care 103 au fost copii”, au declarat reprezentanții Asociația palestiniene de Fotbal.

Organizații internaționale, precum Medici fără Frontiere, denunță modul în care sunt distribuite ajutoarele, vorbind despre „înfometare instituționalizată și dezumanizare” a populației palestiniene.

„Locurile de distribuție a hranei sunt periculos de departe de standardele umanitare sigure și demne”, se arată într-un raport recent.

Războiul din Fâșia Gaza, declanșat de Israel în urma atacului terorist comis de gruparea Hamas pe 7 octombrie 2023, a dus la o criză umanitară severă fără precedent, cu peste 61.000 de palestinieni uciși și milioane de oameni strămutați, notează Mediafax.

Sursa Foto: Profimedia

Mediafax
