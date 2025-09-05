Toată săptămâna viitoare, adică intervalul 8–14 septembrie 2025, zgura de la Centrul Național de Tenis Simona Halep, din București, va găzdui un nou turneu internațional de tenis feminin din categoria W75, parte din calendarul competițional al ITF Women’s World Tennis Tour.

Turneul Fundației Țiriac, organizat de Federația Română de Tenis, oferă șansa jucătoarelor în ascensiune și a celor consacrate să acumuleze puncte importante pentru clasamentul mondial, continuând angajamentul Fundației de a sprijini performanța și dezvoltarea tinerelor talente din România.

Țiriac Foundation Women’s Cup începe luni la București! Ce a declarat Ion Țiriac și ce sportive românce participă

Câștigătoarea turneului W75 de la București va primi 75 puncte WTA, esențiale pentru ascensiunea în clasamentul WTA. Turneul oferă și premii în bani, în valoare totală de 60,000 de dolari.

„Avem datoria să oferim tinerilor din România condiții reale să crească și să se dezvolte în sport. Fiecare turneu pe care îl organizăm este o investiție în viitorul tenisului românesc.

Mă bucur că putem aduce din nou tenisul internațional la București și că oferim șansa acestor jucătoare să concureze acasă, în fața publicului român”, a declarat Ion Țiriac.

ITF Women’s World Tennis Tour oferă jucătoarelor șansa de a-și consolida poziția în clasament prin turnee W75, care deschid accesul către competițiile WTA 125, WTA 250 și de nivel superior.

În cadrul turneului de la București, tabloul de calificări va cuprinde 32 de jucătoare, și tot 32 vor accede pe tabloul principal, în timp ce proba de dublu va reuni 8 echipe.

Calificările vor începe duminică, 7 septembrie, iar meciurile de pe tabloul principal de simplu vor debuta pe 8 septembrie.

Intrare liberă la partide

Printre sportivele românce care și-au anunțat intenția de participare se regăsesc Patricia Țig, Ilinca Amariei și Georgia Crăciun.

Prezența lor la București oferă publicului șansa de a urmări îndeaproape viitorul tenisului feminin românesc. De asemenea, organizatorii au anunțat și cele patru wildcard-uri, oferite sportivelor Mara Gae, Bertea Elena, Ionescu Eva și Oana Federico.

Va fi liberă intrarea întreaga săptămână, în limita locurilor disponibile.