Prima pagină » Sport » Țiriac Foundation Women’s Cup începe luni la București! Ce a declarat Ion Țiriac și ce sportive românce participă

Țiriac Foundation Women’s Cup începe luni la București! Ce a declarat Ion Țiriac și ce sportive românce participă

05 sept. 2025, 12:55, Sport
Țiriac Foundation Women’s Cup începe luni la București! Ce a declarat Ion Țiriac și ce sportive românce participă

Toată săptămâna viitoare, adică intervalul 8–14 septembrie 2025, zgura de la Centrul Național de Tenis Simona Halep, din București, va găzdui un nou turneu internațional de tenis feminin din categoria W75, parte din calendarul competițional al ITF Women’s World Tennis Tour.

Turneul Fundației Țiriac, organizat de Federația Română de Tenis, oferă șansa jucătoarelor în ascensiune și a celor consacrate să acumuleze puncte importante pentru clasamentul mondial, continuând angajamentul Fundației de a sprijini performanța și dezvoltarea tinerelor talente din România.

Țiriac Foundation Women’s Cup începe luni la București! Ce a declarat Ion Țiriac și ce sportive românce participă

Câștigătoarea turneului W75 de la București va primi 75 puncte WTA, esențiale pentru ascensiunea în clasamentul WTA. Turneul oferă și premii în bani, în valoare totală de 60,000 de dolari.

„Avem datoria să oferim tinerilor din România condiții reale să crească și să se dezvolte în sport. Fiecare turneu pe care îl organizăm este o investiție în viitorul tenisului românesc.

Mă bucur că putem aduce din nou tenisul internațional la București și că oferim șansa acestor jucătoare să concureze acasă, în fața publicului român”, a declarat Ion Țiriac.

ITF Women’s World Tennis Tour oferă jucătoarelor șansa de a-și consolida poziția în clasament prin turnee W75, care deschid accesul către competițiile WTA 125, WTA 250 și de nivel superior.

În cadrul turneului de la București, tabloul de calificări va cuprinde 32 de jucătoare, și tot 32 vor accede pe tabloul principal, în timp ce proba de dublu va reuni 8 echipe.

Calificările vor începe duminică, 7 septembrie, iar meciurile de pe tabloul principal de simplu vor debuta pe 8 septembrie.

Intrare liberă la partide

Printre sportivele românce care și-au anunțat intenția de participare se regăsesc Patricia Țig, Ilinca Amariei și Georgia Crăciun.

Prezența lor la București oferă publicului șansa de a urmări îndeaproape viitorul tenisului feminin românesc. De asemenea, organizatorii au anunțat și cele patru wildcard-uri, oferite sportivelor Mara Gae, Bertea Elena, Ionescu Eva și Oana Federico.

Va fi liberă intrarea întreaga săptămână, în limita locurilor disponibile.

România are o tradiție importantă în tenisul feminin și este esențial să oferim constant șanse sportivelor noastre să evolueze acasă, în turnee de nivel înalt. Turneul W75 din septembrie completează cu succes calendarul competițional național și reprezintă o oportunitate reală pentru promovarea tinerelor jucătoare din România

George Cosac, președinte FR de Tenis

Mediafax
Avertisment îngrijorător: Un expert în AI dezvăluie singurele locuri de muncă care vor mai exista în 2030
Digi24
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon
Cancan.ro
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a vorbit despre agresorii e
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Adevarul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Mediafax
Este 8 septembrie, prima zi de școală, liberă pentru părinți sau nu?
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
Anunț de ultimă oră al lui Daniel David. Ce trebuie să facă părinții luni, când începe școala
Cancan.ro
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Câți copii are, de fapt, Vasile Blaga. Care este cel mai mare regret al fostului parlamentar: „Mie îmi pare rău”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
SUV-ul turcilor care vrea să dea lovitura în Germania: Togg T10X provocă rivalii germani pe teren propriu – VIDEO
Descopera.ro
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Capital.ro
Dispare cartea de identitate model 1997. Decizia Guvernului privind noile cărți electronice de identitate
Evz.ro
România, sub Cod galben de caniculă. Temperaturile vor fi sufocante în următoarele ore
A1
Interviurile Insula Iubirii, sezon 9. Narcis Bujor regretă că nu a refuzat date-ul cu Bianca Dan. Ce a ieșit la iveală abia acum
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
FOTO Oana Radu și partenerul său de viață, Șerban Balaban, s-au căsătorit oficial! Ținutele au fost bine alese, iar decorul... de vis! "Ziua noastră specială!"
RadioImpuls
Cum arăta Mirela Retegan în prima zi de școală? Mesajul vehement transmis de fondatoarea Găștii Zurlii pentru profesorii care vor să boicoteze activitățile din 8 septembrie: „Eu sunt de partea copiilor. Mi se pare foarte grav...”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit că gheața produce electricitate atunci când este îndoită sau întinsă
ACTUALITATE Român dat dispărut în Italia a fost găsit după 12 zile. A supravieţuit doar cu apă şi mere
12:56
Român dat dispărut în Italia a fost găsit după 12 zile. A supravieţuit doar cu apă şi mere
POLITICĂ Schimbări în programul de înregistrare a angajaților/Ministrul Florin Manole: „Revisal devine Reges-Online”
12:43
Schimbări în programul de înregistrare a angajaților/Ministrul Florin Manole: „Revisal devine Reges-Online”
HOROSCOP Cinci zodii au norocul scris în stele, după 7 septembrie 2025. Pașii vor fi călăuziți de Divinitate și vor realiza lucruri mărețe
12:43
Cinci zodii au norocul scris în stele, după 7 septembrie 2025. Pașii vor fi călăuziți de Divinitate și vor realiza lucruri mărețe
FOTO-VIDEO Imagini impresionante de la pregătirile pentru PARADA de Ziua Victoriei de la Beijing. Autoritățile chineze au făcut eforturi colosale
12:30
Imagini impresionante de la pregătirile pentru PARADA de Ziua Victoriei de la Beijing. Autoritățile chineze au făcut eforturi colosale
EXTERNE Kim Jong-un s-a afișat cu un ceas elvețian în valoare de 14.000 de dolari. Cu ce articole de LUX se răsfață elita din Coreea de Nord
12:28
Kim Jong-un s-a afișat cu un ceas elvețian în valoare de 14.000 de dolari. Cu ce articole de LUX se răsfață elita din Coreea de Nord
EXCLUSIV BOMBĂ pe scena politică. Piedone pregătește ceva. A plecat de lângă Dan Voiculescu și din PUSL
12:16
BOMBĂ pe scena politică. Piedone pregătește ceva. A plecat de lângă Dan Voiculescu și din PUSL