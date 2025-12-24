Prima pagină » Sport » Trei PLECĂRI de la codașa din Superliga. Urmează alte trei despărțiri

Trei PLECĂRI de la codașa din Superliga. Urmează alte trei despărțiri

24 dec. 2025, 10:03, Sport
Trei PLECĂRI de la codașa din Superliga. Urmează alte trei despărțiri

Marius Burcă, președintele de la Metaloglobus, a declarat că trei jucători au plecat de la echipă, Achim, Milea și Ubbink, urmând alți trei să încheie acordurile.

Echipa lui Teja are 11 puncte, după 21 de etape, și la reluarea campionatului va juca în ianuarie cu Rapid, FC Argeș și CFR Cluj.

Trei plecări de la codașa din Superliga. Urmează alte trei despărțiri

„Am închis colaborarea cu 3 jucători până în momentul de față. S-au eliberat niște locuri. Este vorba despre Achim, Milea și Ubbink. Ultimul s-a retras, dar ar fi fost util în continuare pentru noi, un plus. Are un caracter fantastic. Mai suntem în discuții cu alți trei jucători pentru a rezilia, încă nu am închis. Nu cred că pot fi schimbări spectaculoase. Bugetul este limitat. Nu te apropii de campionatele mai puternice din străinătate și ne îndreptăm privirea către echipe mai mici. Poți să nimerești jucătorii și să faci un lot bun, e clar”, a declarat Marius Burcă, la Digi Sport.

„Nu știu dacă era de așteptat parcursul nostru. Nu este așa de speriat Liga 1, sub nicio formă. Cu excepția celor 8-10 echipe, care au bani, sunt organizate, restul pot oricând să retrogradeze. E normal că mă așteptam la mai mult, nu neapărat din partea jucătorilor și antrenorilor. Mă refer aici la patronat, care trebuia să înțeleagă că este o diferență mare față de Liga 2 și nu neapărat de bani. N-aș vrea să intru în amănunte, dar puteam mai bine.

Timpul este foarte scurt. La Liga 2 aveai aproape două luni la dispoziție. Am avut o discuție cu cei din club, știm ce posturi ne lipsesc. Suntem în discuții cu câțiva jucători, pe 2 ianuarie ne reunim, iar pe 3 o să plecăm în Antalya. Ideal este să pleci cu jucătorii noi din prima zi în cantonament. Nu este un capăt de țară nici dacă ar ajunge pe parcurs”, a mai spus conducătorul de la Metaloglobus.

Recomandarea video

Mediafax
O nouă explozie la Moscova, pe strada unde a fost asasinat generalul Sarvarov: Cel puțin 3 persoane ucise
Digi24
EXCLUSIV Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională din august, anunță ministrul Rogobete
Cancan.ro
După 'jihadul' din online, vine contraatacul fostei soții: 'Lupt cu oricine și-ar permite să deranjeze liniștea familiei mele'
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
Mediafax
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Click
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
Digi24
Capelă din București cu figuri legionare: o treime din suma pentru picturi, acoperită de stat. Ce spune Secretariatul pentru Culte
Cancan.ro
Prognoza meteo pentru miercuri, 24 decembrie 2025. Cum va fi vremea în toată țara, în Ajunul Crăciunului
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este animalul cu cea mai puternică mușcătură?

Cele mai noi