Reprezentativa U20 a României a fost învinsă luni, pe teren propriu, scor 1-5, de echipa naţională a Cehiei, într-un meci contând pentru noua ediţie a Elite League.

Oaspeții noștri au punctat prin Samuel Pikolon, hattrick realizat în minutele 24, 57 și 66, Jan Buryan (minutul 70) și Daniel Barat (minutul 90). Pentru tricolori a punctat Luca Băsceanu în minutul 78.

Tricolorii Under 20, antrenați de fostul rapidist Adi Iencsi, s-au fâcut de râs: 1-5 Cehia!

14 jucători din cei 17 folosiți de Adrian Iencsi cu Cehia au debutat pentru reprezentativa U20.

Codruț Sandu, Robert Jălade și Robert Bădescu sunt singurii fotbaliști cu minute sub tricolorul U20 în sezoanele anterioare.

S-au jucat două meciuri cu Cehia:

Vineri, 10 octombrie, ora 17:00 – România U20 – Cehia U20 2-2, Stadion „Concordia”, Chiajna

Luni, 13 octombrie, ora 17:00 – România U20 – Cehia U20 1-5, Centrul Național de Fotbal Buftea

Cum a jucat România?

Mate Simon (Iustin Chirilă 46) – Ştefan Senciuc (David Irimia 46), Mario Bărăitaru, Darius Fălcuşan (Robert Bădescu 46), Emanuel Marincău (David Matei 46), Filip Oprea (Raul Mariţa 66) – Robert Jălade (Fabiano Cibi 66), Tudor Neamţiu (David Păcuraru 46), Patrick Dulcea (Remus Guţea 66) – Jason Kodor (David Barbu 46), Raul Rotund (Luca Băsceanu 66).

Echipa națională U20 a României a disputat primul meci în cadrul Elite League U20 pe 2 septembrie 2021.

Atunci, tricolorii noștri au și obținut o victorie de răsunet, 2-1 contra Portugaliei, marcatori Ștefan Baiaram, astăzi în circuitul echipei naționale de seniori, și Robert Mustacă.

Care e istoria participărilor la Under 20?

Din 2021 și până în prezent, tricolorii au participat la 4 ediții consecutive ale acestei competiții.

În acest interval, sub comanda selecționerilor Bogdan Lobonț (sezonul 2021/2022), Daniel Pancu (2022/2023) și Costin Curelea (2023/2024 și 2024/2025), naționala U20 a obținut, ca și clasări, locurile 5 (2021/2022), 6 (2022/2023, 2023-2024) și 7 (2024-2025).