Ultimul concurs oficial al anului pe apă. Canotorii de top ai României se întrec la Campionatul Național

22 nov. 2025, 07:35, Sport
La finalul acestei săptămâni cei mai valoroși canotori ai României vor pune bărcile pe luciul apei râului Bega pentru ultimul concurs oficial al anului disputat pe apă.

Antrenorul coordonator al lotului olimpic, fostul campion mondial Dorin Alupei, a explicat detaliat despre această întrecere.

„Este ultimul concurs oficial al anului disputat pe apă. Încheiem anul cu o competiție care se va disputa între cluburi. O competiție care de fiecare dată are frumusețea ei. Aceea de a trage pentru clubul tău de suflet”, a spus acesta.

Canotorii vor rămâne la Timișoara până la începutul săptămânii viitoare după care vor reveni la Snagov. Va fi momentul în care vor renunța la echipamentul sportiv pentru a îmbrăca ținutele de gală.

Și asta pentru că pe data de 27 noiembrie, la Palatul Parlamentului, va fi organizată Gala Canotajului Românesc. Dar nu o gală anuală ci una dedicată celor 100 de ani de la înființarea Federației Române de Canotaj.

Un adevărat regal al canotajului românesc în care sunt anunțate peste 150 de premieri.

Dorin Alupei a recunoscut că sportivii vor mai avea un concurs pe uscat. Este vorba despre Campionatul Național pe ergometru competiție de tradiție, care va fi organizată în baza de antrenament de la Snagov.

„Va fi ultima competiție a anului 2025. După care va interveni o mică vacanță activă pentru sărbătorile de iarnă. A fost un an greu în care sportivii și-au făcut foarte bine treaba la nivel internațional”, a mai spus Alupei.

Premieră istorică la Mondialul din China

Și pentru că antrenorul Dorin Alupei aminte de un an greu al canotorilor, dar cu multe realizări, trebuie amintit faptul că la Mondialul desfășurat la Shanghai, în China, delegația României a înregistrat o premieră absolută, istorică am putea spune.

Sportivii din echipajul de opt plus unu mixt au devenit campioni mondial. iar perechea Florin și Maria Lehaci a devenit primul cuplu, soț și soție, devenit campion mondial în aceeași probă.

