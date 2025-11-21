Prima pagină » Sport » S-a încheiat la București „8th Meeting of the Board of FIBA Europe”, care a avut la Palatul Parlamentului!

21 nov. 2025, 18:49, Sport
România a găzduit vineri „8th Meeting of the Board of FIBA Europe”, cel mai important for decizional al baschetului european.

La reuniunea de la Bucureștim de la Palatul Parlamentului, au fost prezenți Sheikh Saud Ali Ahmed Al Thani, Președintele FIBA, Andreas Zagklis, Secretar General FIBA, Jorge Garbajosa, Președintele FIBA Europe și Kamil Novak, Executive Director FIBA Europe.

Ședința a fost deschisă de președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Constantin Matei, care a ținut un discurs de bun venit.

„România își asumă rolul de partener activ în proiectele care contribuie la evoluția baschetului european. Susținem performanța și ne dorim ca sportivii și federațiile noastre să beneficieze de cele mai bune condiții pentru a progresa”, a spus acesta.

Conducerea FIBA i-a pregătit o surpriză emoționantă președintei FR de Baschet, Carmen Tocală, în cadrul ședinței de Board de la București.

Fosta baschetbalistă a primit, înrămată, foaia oficială de joc a partidei Olanda – România din 20 septembrie 1980, partida care a marcat debutul său la FIBA Women’s EuroBasket.

Documentul, considerat istoric, i-a fost înmânat de secretarul general Andreas Zagklis, în semn de recunoaștere a carierei și a contribuției sale remarcabile la baschetul european.

Cu această ocazie, Andreas Zagklis, Secretar General FIBA, dar și Jorge Garbajosa, președintele FIBA Europe, au avut numai cuvinte de apreciere pentru eforturile constante ale doamnei președinte Carmen Tocală în baschetul intern și internațional.

Ce a spus Mihai Covaliu, președinte COSR

Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a vorbit despre rolul sportului ca spațiu al păcii.

„Sportivul este întotdeauna cel mai important. De aceea, este esențial ca el să participe la competiții organizate în cele mai bune condiții, într-o atmosferă de pace. La sport, performerul trebuie să vină cu mare plăcere, în siguranță, indiferent de pașaportul pe care îl are.

Pacea trebuie să fie unul dintre cele mai importante subiecte din ziua de astăzi, mai ales că în urmă cu două zile, în cadrul celei de 80-a întâlniri a Națiunilor Unite, de la New York, a fost aprobat Armistițiul Olimpic pentru Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, din februarie 2026. Acest nemorandum a fost agreat de toate statele membre prin consens, ceea ce arată faptul că și politicul recunoaște cât de important este sportul pentru”, a declarat Covaliu.

