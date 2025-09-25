Naționala de futsal a României a ratat calificarea la EURO 2026, după ce a terminat la egalitate returul cu Ungaria, 2-2, din Sala Polivalentă din Craiova.

Ungaria a câștigat cu 3-2 în tur, la Debrecen. Partida din Bănie a fost oprită 45 de minute din cauza incidentelor din tribune. Șapte persoane au fost amendate cu 1.500 de lei și au accesul interzis accesului la evenimente sportive pentru un an.

La meci au fost și fanii de la FC U Craiova, iar cei de la Peluza Sud Craiova a vrut ca meciu să se oprească după ce pe tabelă a apărut scris Ungaria – Ungaria, în loc de România – Ungaria.

Ultrașii s-au bătut cu jandarmii la meciul de futsal România – Ungaria. Tricolorii au ratat calificarea la EURO 2026

Incidentul a pornit în minutul șase al jocului. Suporterii de la FC U Craiova erau în două tribune diferite și când într-o parte s-a pornit conflictul cu jandarmii, ceilalți fani au sărit să-i apere pe ultrașii implicați. S-a ajuns la bătaie pe teren și s-a dat cu o torță. După aplanare, s-a așteptat aerisirea sălii și meciul s-a reluat.

Comunicatul Jandarmeriei

„În contextul desfășurării meciului de futsal dintre reprezentativele României și Ungariei, disputat la Craiova, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova face următoarele precizări:

În jurul orei 19:45, pe fondul unor animozități între două grupuri de suporteri români, o parte a galeriei a pătruns pe suprafața de joc, intenționând să adopte un comportament violent față de celălalt grup. Intervenția promptă a jandarmilor a permis dispersarea și relocarea persoanelor implicate în sectoarele inițiale, fără a fi necesară folosirea materialelor din dotare. Totodată, 7 persoane au fost extrase din rândul suporterilor pentru prevenirea escaladării conflictului.

Menționăm faptul că aceștia au fost sancționați contravențional conform Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, fiecare primind amendă în valoare de 1.500 lei și sancțiunea complementară de interzicere a accesului la competițiile și jocurile sportive pentru o perioadă de un an.

Menționăm faptul că persoanele implicate au fost nemulțumite de un mesaj afișat pe ecranele din arena sportivă, motiv pentru care au acționat impulsiv. Odată cu extragerea acestora, facțiunea din care făceau parte a decis să părăsească voluntar arena sportivă.

Pe parcursul incidentului, cele două grupuri și-au adresat injurii, inclusiv la adresa echipei Ungariei, fiind folosite materiale pirotehnice în interiorul sălii (o petardă).

Ca urmare a solicitării observatorului UEFA de evacuare a suporterilor, jandarmii au purtat un dialog permanent cu liderii celor două facțiuni, reușind să obțină evacuarea acestora fără utilizarea forței. În scurt timp, grupurile de suporteri au părăsit sala din proprie inițiativă, fiind permanent supravegheate de forțele de ordine.

Partida a fost reluată la ora 20:17, iar ulterior, suporterii au defluit din proximitatea sălii, însoțiți de jandarmi. Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova reamintește că manifestările violente și folosirea materialelor pirotehnice la competițiile sportive sunt interzise de lege și atrag răspunderea contravențională sau penală, după caz. În baza imaginilor puse la dispoziție de organizator, toate persoanele implicate în aceste evenimente vor fi identificate, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun” arată comunicatul Jandarmeriei.