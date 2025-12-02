Prima pagină » Sport » Un conducător din Superliga îi atacă pe cei de la FCSB. „Un circ de prost gust, sincer. Nu le face cinste”

02 dec. 2025, 16:19, Sport
FCSB a învins Farul Constanța, 2-1, într-un meci din etapa 18 a Superligii, golurile fiind marcate de Ionuț Larie (37 – penalty), respectiv Adrian Șut (14) și David Miculescu (24).

FCSB e neînvinsă de cinci etape, e pe locul 9, 24 de puncte, și Farul e pe loc de play-off, 26 de puncte. Dar, după meci  acționarul echipei constănțene Ciprian Marica a atacat modul de joc al echipei lui Gigi Becali.

„Suntem puțini dezamăgiți de rezultat, dar nu și de joc. Cel puțin cel din repriza a doua, atunci când am fi putut, poate chiar meritat, să egalăm. Per total, am fost dezamăgiți la final. Am făcut o primă repriză proastă cu greșeli de abecedar de la jucători cu experiență, dar se întâmplă să mai ai și o zi proastă. Sper să învățăm din greșelile pe care le-am făcut, probleme ce țin de antrenor și pe care le-a sesizat și Ianis Zicu.

Am întâlnit o echipă net superioară valoric, dar am încercat să compensăm prin jocul de echipă. Ne-a ieșit în a doua repriză, n-am reușit nici măcar egalul, dar repriza secundă a fost mulțumitoare. Ne păstrăm speranțele, mai ales că Farul a avut o serie bună de meciuri. Sperăm că vom fi nu buni, ci foarte buni la meciul cu Dinamo din Cupa României.

Nu suntem roboți. Sunt jucători care pot avea o zi mai proastă. Când ai un singur jucător, mai e cum mai e, dar când ai 2-3 jucători cu o zi proastă este greu să funcționeze lucrurile. Ce m-a surprins plăcut și l-am și felicitat pe Ianis este curajul din schimbări de la pauză. În a doua repriză, FCSB nu a ieșit din jumătatea lor, dar, dacă nu marchezi, e greu să câștigi”, a declarat Ciprian Marica, la Fanatik, despre meciul Farul – FCSB 1-2.

„Aș vrea să vorbesc de arbitraj, deoarece nu există cursivitate în jocuri, cel puțin la nivelul Ligii 1, majoritatea jocurilor sunt fragmentate. Jucători care stau pe jos și nu se mai ridică, arbitrul care fluieră orice, tragerile astea urâte de timp, care nu ne lasă să arătăm și noi un fotbal mai frumos. Din punctul ăsta de vedere cred că singura soluție ar fi prelungiri peste prelungiri, altfel nu putem educa. Asta s-a întâmplat și la meciul nostru, dar nu numai. A apărut asta că jucătorii români nu știu să tragă de timp, dar noi am dus-o la extrema cealaltă. Toți jucătorii se vaită, fiecare se tăvălește pe jos. Un circ de prost gust, sincer.

Cred că ați sesizat și voi că FCSB a tras de timp. Din prima repriză portarul lor nu voia să repună mingea, se tăvăleau pe jos, știm și noi din astea. Ok, așa e când vrei să câștigi și să obții rezultate, dar nu vorbesc doar de meciul ăsta, ci în general. Este un lucru care nu le face cinste. Nu putem să învățăm niște puști să joace, dacă noi le cerem să fie șmecheri. Mai ales acum că se vede orice, nu poți să te lamentezi în niște faulturi care sunt inexistente”, a mai explicat fostul internațional român.

