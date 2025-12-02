Gigi Becali a spus că Elias Charalambous nu se va despărți acum de FCSB, chiar dacă echipa are rezultate slabe în Europa League și în campionat se zbate să prindă play-off-ul.

Cu Charalambous, FCSB a câștigat două titluri, tehnicianul venind la formația roș-albastră în 2023 și având contract până în vara lui 2026.

FCSB are patru eșecuri consecutive în Europa League, după ce a început competiția cu o victorie. Rezultate FCSB în Europa League: 1-0 cu Go Ahead Eagles, 0-2 cu Young Boys Berna, 1-2 cu Bologna, 1-3 cu FC Basel și 0-1 cu Steaua Roșie. Va mai avea meciuri cu Feyenoord (11 decembrie, la București), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) și Fenerbahce (29 ianuarie, la București).

Gigi Becali a anunțat când pleacă Elias Charalambous de la FCSB. „Ia luați-l mă, trei milioane”

În campionat, FCSB e pe locul 9, 24 puncte, la două distanță de play-off.

„Spun unii…Domne, că antrenorul. E chestiune de caracter. Din moment ce tu, Becali, faci echipa, tu faci schimbările, eu antrenez echipa. Ce am adus eu, cu munca mea, zeci de milioane în clubul ăsta în doi ani, că așa a adus Charalambous. La prima adiere de vânt, să te dau afară? Nu fac așa ceva.

Stai să vedem, omul, când e să plece de la mine, să plece pe 2-3 milioane antrenor, să plece în vogă, să fie căutat, nu să plece pentru că a dat chix. (n.r. îi dați drumul lui Charalambous doar pe 2-3 milioane, să își facă omul viața) Da, acolo în Arabia. Nu fac eu așa ceva, să-l dau afară pe Charalambous. Stai, tată, să o scoatem la capăt, să luăm campionatul încă o dată și după aceea vor spune: Ce a făcut, mă, Charalambous, a luat trei campionate cu FCSB? Ia luați-l mă, trei milioane”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.