Mykola Morozyuk a fost antrenat de Marius Șumudică la Rizespor și într-un interviu dat în ua.tribuna.com l-a desființat pe antrenorul român.

Morozyuk, 37 de ani, a spus că tehnicianul de 54 de ani e „schizofrenic”, că le povestea ce făcea în viața intimă și că se credea mai bun ca Guardiola sau Klopp.

Marius Șumudică a antrenat-o pe Rizespor în intervalul 25 ianuarie – 4 martie 2021. Clubul l-a demis pe Marius Șumudică în care a făcut 50 de ani, după ce turcii a obținut doar trei remize în șapte partide.

Un fost fotbalist l-a distrus pe Marius Șumudică: „Schizofrenic. Dezgustător!”

„Nebun… la dracu’, mi-am amintit imediat… La dracu’, era român, cum naiba îl chema…? La Rizespor, în Turcia! La dracu’, era schizofrenic, pur și simplu era un om bolnav la cap. Pot să spun asta? La dracu’, asta e. Înainte de fiecare antrenament, ies jucătorii, antrenorul spune ceva, un discurs sau ce avem de făcut și pornim. La idiotul ăsta… la dracu’, altfel nu pot să-l numesc. Pur și simplu nu-mi pot aminti numele lui (n.r. Marius Șumudică).

El se comporta ca un schizofrenic. Se uita așa, avea un tic nervos. La dracu’, începea să spună ceva: «Nu-i așa că sunt sexy?». În fine, începea să povestească cum… se descurcă el cu soția lui. Noi ne uitam unul la altul, așa. Și tu, la naiba, ca un om normal, vrei, nu vrei, începi să vizualizezi asta!! Și el e departe de a fi Alain Delon.

Apoi începe să spună prostii, ceva ce e mult prea mult. Când zicea: «Let’s go!», începeam să alergăm, liniște cinci minute, nu spunea absolut nimeni nimic. Așa era în fiecare zi. «Eu sunt aici, soția mea e acolo, dar eu știu că e cu cineva». La dracu’, asta e pur și simplu greșit! Ne-am prăbușit foarte, foarte repede cu el. El se considera cel mai tare antrenor din lume, toți ceilalți erau niște fraieri, inclusiv Guardiola, Klopp. Mourinho, gunoi absolut. Întâi vine el, apoi, nu mai știu, Dino Zoff cred. Când îmi amintesc de el, chiar… un ciudat dezgustător”, a declarat Mykola Morozyuk.