Marius Șumudică se autopropune la FCSB: „Aș putea lucra cu Gigi Becali, știu cum să-l iau”. Ce părere au ultrașii lui Mustață despre această mutare

FCSB este într-o criză profundă de rezultate și joc, după două sezoane în care echipa și-a măturat adversarii din Liga 1 și a reușit performanțe remarcabile și în cupele europene. Pentru prima dată în mulți ani se pune problema schimbării staff-ului tehnic, iar un nume vehiculat este cel al lui Marius Șumudică.

Fostul „principal” de la Rapid spune că este sigur în ceea ce-l privește – are abilitatea de a colabora cu Gigi Becali, dacă se va pune problema.

Șumudică: „Am o relație specială cu Gigi”

În ultima etapă din Superligă, FCSB a fost învinsă de Metaloglobus, formație nou-promovată și care în 12 meciuri de campionat nu obținuse nicio victorie. S-a terminat 2-1 pentru trupa din Berceni, după ce la pauză campioana avea avantaj pe tabelă.

La conferința de presă, dar mai ales în tribune au fost aluzii directe legate de necesitatea schimbării staff-ului tehnic.

Totuși, finanțatorul „roș-albaștrilor” nu a luat nicio măsură în această privință, cel puțin nu atât timp cât echipa este angrenată „în plină campanie europeană”.

Dacă Becali nu a pronunțat nume, a făcut-o Marius Șumudică. Tehnicianul cu trecut vișiniu nu s-a ferit de cuvinte și a spus că el s-ar descurca de minune pe banca FCSB, având abilitatea de a gestiona relația cu patronul Gigi Becali.

„La FCSB am avut șansa de trei, patru ori să mă duc. O dată, mi-l aduc aminte pe Gigi care a deschis geamul și a spus, când a plecat de la Palat: «99,9%, Șumudică-i antrenor!». Am o relație specială cu Gigi Becali.

La FCSB e greu să lucrez cu Gigi Becali fiindcă ar însemna să mă cert cu el și nu mă simt în largul meu. Este echipa unde cred că mi-ar fi foarte, foarte greu. Și din cauza suporterilor voi fi contestat. Ați văzut și la ultimul meci pe care l-am jucat contra lor, când m-au făcut clovn.

Dar, sunt profesionist și trebuie să mă gândesc la cariera mea. La ceea ce înseamnă viitorul meu în fotbal. Am avut de pierdut datorită sentimentelor mele față de Rapid, dar nu mă pot schimba”, a declarat Șumudică la „Prietenii lui Ovidiu”.

Întrebat direct dacă ar putea lucra cu Becali, Șumudică nici n-a pe gânduri și a răspuns direct: „Da!”:

„Cu Gigi aș putea lucra! Dacă era un alt personaj, altcineva, care făcea lucrurile astea și nu-l cunoșteam, nu puteam. Dar, cu Gigi, că-l cunosc, știu cum să-l iau și aș putea să lucrez! Asta nu înseamnă că vreau să mă duc la FCSB. Nu, dar eu știu cum aș putea să lucrez cu Gigi”.

Ultrașii nici nu vor să audă de Șumudică

„Să schimbi antrenorul așa, în plină campanie europeană? Stai să vedem, Pintilii mi-a și spus după ultima bătaie pe care am luat-o: «Nea Gigi, poate e mai bine așa, să plecăm noi, să vină altcineva». «Du-te, mă, de aici, cum să pleci?!»”, a declarat Becali după ultimul joc de campionat.

În plus, nici suporterii nu sunt de acord cu varianta venirii lui Șumudică la FCSB. Nu o dată liderul galeriei, Gheorghe Mustață, a spus că-l apreciază pe „Șumi” ca om și antrenor, dar trecutul său rapidist nu-i permite să activeze pe banca „roș-albaștrilor”.

Cel mai probabil, Șumudică la FCSB ar inflama atmosfera la club, iar pentru Gigi Becali ar fi o nouă situație dificilă de gestionat.

