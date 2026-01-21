Prima pagină » Actualitate » Gigi Becali schimbă strategia la FCSB: „Are 6 milioane de euro în conturi și face ce vrea”

21 ian. 2026, 07:38, Actualitate
Gigi Becali schimbă strategia la FCSB / Sursa FOTO: prosport.ro

Cu doar doi jucători transferați în mercato de iarnă, FCSB anunță că a încheiat achizițiile din această perioadă. Gigi Becali a anunțat, însă, că în conturile clubului sunt bani, iar președintele Consiliului de Administrație este liber să-i cheltuie după cum consideră.

Într-o intervenție televizată, Becali a transmis că i-a delegat toată puterea pentru a face transferuri lui Mihai Stoica, omul său de încredere la FCSB.

„Lui MM i-am dat puterea, el decide”

Doar doi jucători a adus FCSB în această iarnă: Andre Duarte (28 de ani) și Ofri Arad (27 de ani), ambii liberi de contract.

Întrebat dacă mai cumpără pe cineva, latifundiarul din Pipera a fost cât se poate de clar: MM Stoica are răspunsul.

„Nu știu dacă mai transferăm ceva sau nu. Mihai Stoica se ocupă. Am eu timp să mă ocup de toate? Lui MM Stoica i-am dat puterea. El decide. Nu mai văd nimic în România care să-mi placă. Și nu stau eu să mă uit la jucători din străinătate. Se uită MM. Eu nu știu. Nu mă mai interesează. Dacă aducem, va fi din străinătate. MM se uită și dacă găsește ceva, i-am dat puterea să aducă. Are 6 milioane de euro în conturi și face ce vrea”, a declarat Gigi Becali.

Ofri Arad a semnat pentru doi ani și jumătate cu FCSB. Va avea un salariu de 20.000 de euro lunar, dar a primit și un bonus de instalare consistent, în valoare de 400.000 de euro.

Mihai Stoica vrea jucători din liga a 3-a din Franța

La rândul său, Mihai Stoica a declarat că s-a lămurit de fotbalul portughez și nu mai urmărește această piață.

„În Portugalia am urmărit destul de atent primele două ligi. Am renunțat la prima ligă, pentru că nu prea te poți apropia de jucători de acolo, din moment ce sunt cumpărați jucători de Famalicao cu 2 milioane de euro, apărători. Am văzut un jucător excepțional, care termina în vară, am discutat cu agentul, iar pretențiile erau cu mult peste nivelul la care s-a plătit maxim în fotbalul românesc. Și am abandonat. Am mai căutat la liga a doua, sunt jucători interesanți.

Acum, ne vom axa pe Franța, liga a doua și liga a treia. Au început să scadă puțin salariile prin liga a doua. Despre liga a treia o să spuneți că mă duc prea jos. Se poate asta, doar că Franța e ceva special. Atât timp cât Franța are la nivelul naționalei o adâncime a lotului ca nimeni altcineva, când există pe post câte 5 jucători pe fiecare post, atunci te poți duce și în adâncimea competițiilor interne. Uite, Nsimba, un jucător oarecare în liga a treia, a venit și a făcut diferența și în cupele europene, nu doar în campionat.

Există o anumită categorie de jucători care nu au foarte multe minute și vor să prindă să joace. Sunt mai greu de depistat, dar sunt jucători de calitate”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

