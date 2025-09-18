Prima pagină » Sport » Un patron din Superliga ironizează FCSB. „Acolo sunt doi antrenori, dar pe domnul Becali nu-l demite nimeni”

Un patron din Superliga ironizează FCSB. „Acolo sunt doi antrenori, dar pe domnul Becali nu-l demite nimeni”

18 sept. 2025, 07:39, Sport
FC Botoșani – FCSB se joacă vineri, de la ora 20:30, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, în etapa 10 din Superliga, iar patronul echipei moldave Valeriu Iftime i-a ironizat pe cei de la formația roș-albastră.

Omul de afaceri a spus că ar demite antrenorul de la FCSB, acolo unde patronul Gigi Becali a recunoscut că dictează inclusiv schimbările făcute de Elias Charalambous în timpul meciurilor.

FC Botoșani e pe locul 4, cu 16 puncte, și FCSB e pe locul 11, cu 7 puncte.

„Mi-e foarte teamă. Pentru noi nu e o mare tragedie dacă te bate FCSB. E o echipă foarte bună. Să te ferească Dumnezeu de lupul rănit, sau leul rănit. Au nevoie de puncte.

L-aș demite pe antrenorul lor, e adevărat că de fapt acolo sunt doi antrenori. Pe domnul Becali nu-l demite nimeni, se demite singur dacă se va demite vreodată. Nimeni nu știe cine conduce și cum conduce, conduce cred domnul Becali multe lucruri, dar nu cred că e atât de radical. Adică «Domne face tot și antrenorii sunt chiar de pomană». Noi credem ce ne place mai mult. Eu nu cred așa.

Eu n-am vrut să îl supăr. După meciul cu Csikszereda, a intrat domnul Becali întâmplător la televizor, așa ca un pisoi (n.r. și a spus): «Noi suntem o echipă slabă». Băi, nu e niciodată pisoi domnul Becali. Acolo e ideea de a adormi presa”, a spus Valeriu Iftime, potrivit as.ro.

Iftime i-a dat astfel și replica lui Mihai Stoica, oficialul FCSB, care spunea despre declarația inițială a lui Iftime: „Am văzut, Valeriu Iftime e războinic, l-a luat pe Gigi că mieuna, că nu știu ce, ne așteaptă, ne bate”.

Omul de afaceri declara despre forma slabă a FCSB, zilele trecute: „Am văzut că mieuna domnul Becali la televizor, dar nu se lasă. Era un pisoi, era atât de blând, ziceai că nu e domnul Becali, spunea…Suntem slabi, dacă prindem play-off-ul…Hai, domne, ce Dumnezeu, FCSB prinde play-off-ul şi se bate la titlu”.

Mediafax
