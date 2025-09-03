Prima pagină » Sport » Universitatea Craiova a făcut cel mai scump TRANSFER din istoria clubului

03 sept. 2025, 09:59, Sport
Universitatea Craiova l-a transferat pe nigerianul Monday Etim, de la Hillerod, și e cea mai scumpă mutare din istoria clubului danez.

Atacantul de 26 de ani a semnat un contract pe o perioadă de trei ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

El a mai jucat la Kadji Sports Academy, Montverde Academy, LAFC, Orange County, RGV FC Toros, FC Roskilde, Helsingor și Hillerod.

Oltenii au plătit 350.000 de euro pentru atacantul de la Hillerod, potrivit tipsbladet.dk, care anunță că e cel mai scump transfer din istoria clubului danez. Sunt mai multe bonusuri și echipa din Danemarca ar putea câștiga 600.000 de euro.

În acest sezon, Etim a jucat la Hillerod, echipa din liga a doua, opt mecuri, a marcat două goluri și a dat o pasă decisivă. E cotat la 350.000 de euro, conform transfermarkt.

„Bun venit la Știința, Monday Etim. Universitatea Craiova își întărește compartimentul ofensiv și l-a transferat astăzi pe Monday Etim, de la formația Hillerod. Nigerianul în vârstă de 26 de ani a semnat cu Știința un contract valabil pe o perioadă de 3 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. Noul nostru leu a evoluat în trecut la echipe precum Hillerod, Roskilde, Helsingor, Orange County și FC Toros. Succes în familia alb-albastră”, scrie echipa olteană pe pagina oficială de Facebook.

Universitatea Craiova i-a mai transferat în această vară pe mijlocașul portughez Samuel Teles (Oțelul Galați), extrema Mihnea Rădulescu (Petrolul Ploiești), mijlocașul David Matei (Steaua), mijlocașul Alexandru Crețu (Al Wehda), mijlocașul Tudor Băluță (Slask Wroclaw), fundașul sârb Nikola Stevanovic (Oțelul Galați), pe mijlocașul ofensiv Luca Băsceanu (Farul Constanța), pe fundașul ucrainean Oleksandr Romanciuk (Krivbas Krivîi Rih), pe atacantului suedezo-palestinian Assad Al Hamlawi (Slask Wroclaw), pe fundașul Darius Fălcușan (Empoli), pe portarul ucrainean Pavlo Isenko (Vorskla Poltava), pe atacantul francez Steven Nsimba (Aubagne), pe fundașul Florin Ștefan (Sepsi OSK) și pe fundașul Adrian Rus (Pisa).

