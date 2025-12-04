UTA a învins FCSB, 3-0, într-un meci din Grupa B a Cupei României. Au marcat Valentin Costache (54), Marius Coman (60) și Din Alomerovic (90+4).

FCSB a jucat în inferioritate numerică după eliminarea lui Robert Necșulescu (34) pentru un fault asupra lui Alexandru Benga.

UTA este lider în clasamentul grupei, 4 puncte, Universitatea Craiova e pe locul doi, 3 puncte, FCSB e pe poziția trei, 3 puncte, Gloria Bistrița e pe patru, 3 puncte, Petrolul ocupă locul cinci, 1 punct, iar Sănătatea Cluj e ultima, 0 puncte.

UTA a distrus FCSB în Cupa României. Elias Charalambous. „Poate dacă îi rupea dinții”

În ultima etapă se joacă: Universitatea Craiova – FCSB, Gloria Bistrița – UTA, Sănătatea Cluj – Petrolul Ploiești. La finalul grupelor, în sferturi ajung doar primele două clasate din fiecare grupă.

Elias Charalambous, la Digi Sport, a vorbit despre meciul cu UTA: „După ce am rămas devereme în 10 oameni lucrurile au fost mai dificile pentru noi. Câteodată trebuie să iei anumite decizii. Avem multe meciuri, mulți jucători din lot nu au fost aici cu noi. Am luat decizia de a lua mai mulți jucători din academie să le dăm șansa să joace. Cred că în prima repriză am jucat bine. Dar după cartonașul roșu lucrurile au fost mult mai grele.

Dinții lui Chiricheș nu s-au rupt. Poate dacă îi rupea dinții se dădea fault. A fost în fața mea, a fost 100% fault. Fault clar. Nu știu de ce nu a dat. Dar nu e o scuză. Nu e motivul pentru care am pierdut meciul. Acum, cel mai important e meciul de sâmbătă. Ne vom concentra pe el. Când va veni meciul de Cupă vom fi concentrați pe el.

A fost ceva important pentru academie. Noi credem mult că în academie se lucrează corect. Avem talente mari. Poate joculde acum nu i-a ajutat să-și arate calitatea. Sunt sigur că vom avea din acești jucători în viitor titulari, de ce nu chiar la echipa națională…Meciul cu Dinamo e important pentru noi. Avem nevoie de puncte. Pentru noi fiecare meci este ca o finală. Sper că tânărul care s-a accidentat (n.r. – Alexandru Matei) nu are ceva grav și îi doresc recuperare cât mai rapidă. Asta e cel mai important, ca jucatorii să fie sănătoși, indiferent că sunt de la noi sau de la adversari”.