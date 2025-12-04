Gigi Becali, de neoprit după UTA – FCSB 3-0. „Dacă ei își bat joc, hai să sfidăm și noi! Nu înțeleg nebunia asta”

Gigi Becali este foc și pară pe Federația Română de Fotbal pentru formatul ales în Cupa României. Campioana FCSB este obligată să dispute toate jocurile din faza grupei în deplasare, fapt considerat inacceptabil de latifundiarul din Pipera.

În opinia lui Becali, FRF își bate joc de competiție și nu respectă cluburile importante.

Becali: „Suntem proștii voștri, jucăm 3 meciuri în deplasare?”

Pentru acest motiv, finanțatorul FCSB a decis să evolueze la Arad, cu UTA, în etapa a doua din Cupă, cu rezervele, titularii fiind lăsați la București. Chiar și așa, echipa campioană tot a avut pe teren jucători cu experiență, însă prestația lor a fost una lamentabilă, fapt remarcat și de Gigi Becali.

„Ce mă interesează, dacă ei își bat joc de competiție, hai să sfidăm și noi! Eu am vrut să pun numai copii. Federația își bate joc, cum adică trei meciuri în deplasare?! Vezi, Doamne, că suntem avantajați, eu campion am jucat trei meciuri în deplasare, nu înțeleg nebunia asta!

Luați numai copii de 15 ani! Ce, este desconsiderare? Numai copii de 15-16 ani, dacă ei batjocoresc… Dar ei nu batjocoresc, pe ei nu îi duce mintea. Nu are cum să vină așa ceva, ce egalitate sportivă, ce merit sportiv, să joc trei meciuri în deplasare?! FCSB dacă joacă în Europa trebuie plimbată la pe Bistrița, Arad și Craiova? Plimbai ursul…

Dacă jucam acasă, jucam cu mai mulți titulari în echipa de start, da, îi mai schimbam o repriză, îi împărțeam, 5 jucători cu 5, era altceva. Așa, nu am avut cum să îi ducem în deplasare la Arad.

Ce, noi suntem proștii voștri, jucăm trei meciuri în deplasare? Jucăm în Europa, reprezentăm în România și voi ne batjocoriți! Ia stați voi, lasă că jucăm noi cu copiii, dacă ei se joacă cu noi!

Trebuie să se ia în funcție de valoarea echipei, eu am coeficient UEFA, eu trebuie să joc două meciuri acasă și unul în deplasare, așa ar fi echitabil, să îi dai competiției posibilitatea să se califice pe merit sportiv, să se califice FCSB, Dinamo, Rapid, Craiova, echipele mari, să fie competiție adevărată.

Așa, ia Cupa oricine și apoi ce faci, nebunule, că te duci în Europa League?! Dă favor la echipele mari, să fie ele calificate toate! Dăm șansele echipelor mici ca să ce? Să se ducă în Europa League să ce? Trebuie să dăm șansa echipelor mari să câștige Cupa. E nebunie, asta e inteligența nebuniei!”, a spus Gigi Becali, după meci, la emisiunea Digi Sport.

Ce echipă a trimis FCSB pe teren cu UTA

FCSB a evoluat numai cu rezervele la Arad. În acest context, UTA nu a avut o problemă în a tranșa categoric meciul, impunându-se cu 3-0. În momentul de față, „Bătrâna Doamnă” este favorită la calificarea în sferturile de finală, dintr-o grupă din care mai fac parte Gloria Bistrița, Petrolul și Universitatea Craiova.

Iată ce echipă a trimis pe teren Gigi Becali în partida cu UTA:

Zima – Pantea, Dăncuș, Chiricheș, Kiki – Edjouma, Alhassan – Colibășanu, O. Popescu, Necșulescu – Thiam.

Rezerve au fost M. Popa, Udrea, Ilie, Politic, Ciobanu, Alecsandroaie, Manolache, D. Popa.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Câte BILETE s-au vândut la FCSB – Dinamo! Gigi Becali amenință: „N-o bați pe Dinamo, lasă-te de fotbal”

Un conducător din Superliga îi atacă pe cei de la FCSB. „Un circ de prost gust, sincer. Nu le face cinste”

Gigi Becali a anunțat când pleacă Elias Charalambous de la FCSB. „Ia luați-l mă, trei milioane”