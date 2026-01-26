Va fi demis Elias Charalambous de la FCSB? Ce spune și ce variante are Gigi Becali

Elias Charalambous, principalul echipei FCSB, a declarat duminică seară, după meciul cu CFR Cluj, scor 1-4, că este responsabil numărul 1 pentru ce s-a întâmplat în ultima perioadă.

Cipriotul a precizat că se pune la dispoziția clubului, urmând să accepte o eventuală demitere venită din partea lui Gigi Becali.

Variantele luate de patron în calcul sunt Mirel Rădoi și Nicolae Dică, ambii foști fotbaliști dar și antrenori la gruparea roș-albastră.

CFR Cluj a învins duminică, în deplasare, scor 4-1, formaţia bucureşteană FCSB, în etapa a 23-a din Superligă. Clujenii au 32 de puncte FCSB – 31.

„Chiar am câştigat multe lucruri împreună, dar acum suntem în cea mai grea perioadă de când mă aflu eu aici. Sunt extrem de sincer, eu sunt de vină. Eu sunt principalul responsabil şi vinovat pentru ce s-a întâmplat în ultima vreme.

Mă pun la dispoziţia clubului şi sunt deschis pentru orice fel de discuţii. Îmi cer scuze în faţa fanilor”, a spus Charalambous, potrivit Digi Sport.

„Dacă nu e campionatul, nu mă interesează altceva”

”La vară, e normal (n.r. o să schimbe antrenorii). Să vedem cum stăm. Dacă luăm Cupa, nu mai schimbă antrenorii, avem cupe europene. Mă interesează pe mine Conferința (n.r. Conference League)?

Dacă nu e campionatul, nu mă interesează. Nici Cupa, dar acum că e situația asta…”, a declarat Gigi Becali.

În etapa cu numărul 24, trupa pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii va avea parte de o nouă misiune dificilă, întrucât va da piept cu Csikszereda, într-o partidă care se va disputa pe data de 1 februarie 2026.

Dacă Meme și patronul decid să aducă transferuri, sunt bineveniți. Nu e treaba mea asta, să semnez jucători. Eu antrenez echipa, atât Elias Charalambous

