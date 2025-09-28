Valentin Silaghi, numit antrenor federal în boxul german. „Este unul dintre cei mai valoroși oameni din România”

Plecat în anii comunismului din România, fostul boxer Valentin Silaghi, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice din 1980 de la Moscova, a devenit una dintre figurile emblematice ale pugilismului din Germania.
Potrivit lui Victor Leu, vicepreședintele Federației Române de Box, Silaghi a fost de curând reactivat de către oficialii boxului german care l-au numit pe o perioadă de trei ani, până după Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, în funcția de antrenor federal.
„Atât pentru germani cât și pentru noi, Valentin Silaghi reprezintă o mare personalitate a boxului. Cuvântul lui în promovarea unor pugiliști foarte talentați contează enorm.
Și datorită poziției pe care Valentin Silaghi o are acum în cadrul federației germane, ne dorim să dezvoltăm relațiile dintre federațiile noastre”, a precizat Victor Leu.
Victor Leu, fratele regretatului pugilist Mihai Leu, a povestit că relația pe care Mihai o avea cu antrenorul Silaghi era una specială.
„Când Mihai a decis să rămână în străinătate, după ce a ajuns în Germania, o perioadă s-a pregătit la clubul din Leverkusen cu Valentin Silaghi. Îl consider ca pe un om special pentru familia noastră”, a mai punctat Victor Leu.
După ce a organizat la Deva o gală dedicată boxului amator în memoria lui Mihai Leu, Victor Leu intenționează să meargă mai departe cu ideea și să organizeze și în Sebeș o astfel de gală.
„Dacă la Deva am mers pe ideea unei gale de prietenie cu federația italiană, de astă dată ne dorim o gală de prietenie între pugiliștii români și cei germani”, a adăugat Victor Leu.