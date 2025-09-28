Prima pagină » Sport » Valentin Silaghi, numit antrenor federal în boxul german. „Este unul dintre cei mai valoroși oameni din România”

28 sept. 2025, 15:59, Sport
Plecat în anii comunismului din România, fostul boxer Valentin Silaghi, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice din 1980 de la Moscova, a devenit una dintre figurile emblematice ale pugilismului din Germania.

Potrivit lui Victor Leu, vicepreședintele Federației Române de Box, Silaghi a fost de curând reactivat de către oficialii boxului german care l-au numit pe o perioadă de trei ani, până după Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, în funcția de antrenor federal.

„Atât pentru germani cât și pentru noi, Valentin Silaghi reprezintă o mare personalitate a boxului. Cuvântul lui în promovarea unor pugiliști foarte talentați contează enorm.

Și datorită poziției pe care Valentin Silaghi o are acum în cadrul federației germane, ne dorim să dezvoltăm relațiile dintre federațiile noastre”, a precizat Victor Leu.

L-a antrenat pe regretatul Mihai Leu

Victor Leu, fratele regretatului pugilist Mihai Leu, a povestit că relația pe care Mihai o avea cu antrenorul Silaghi era una specială.

„Când Mihai a decis să rămână în străinătate, după ce a ajuns în Germania, o perioadă s-a pregătit la clubul din Leverkusen cu Valentin Silaghi. Îl consider ca pe un om special pentru familia noastră”, a mai punctat Victor Leu.

Gală la Sebeș între România și Germania

După ce a organizat la Deva o gală dedicată boxului amator în memoria lui Mihai Leu, Victor Leu intenționează să meargă mai departe cu ideea și să organizeze și în Sebeș o astfel de gală.

„Dacă la Deva am mers pe ideea unei gale de prietenie cu federația italiană, de astă dată ne dorim o gală de prietenie între pugiliștii români și cei germani”, a adăugat Victor Leu.

