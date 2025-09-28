Prima pagină » Sport » România a cucerit AURUL în proba de 8+1 mixt la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai

România a cucerit AURUL în proba de 8+1 mixt la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai

28 sept. 2025, 13:55, Sport
România a cucerit AURUL în proba de 8+1 mixt la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai

România a câștigat medalia de aur la Campionatele Mondiale de canotaj. Echipajul format din Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu a avut cel mai bun timp din serii, iar în finală a câștigat cu timpul de 05 min 34 sec 46/100. Echipajul nostru a fost urmat de Italia (05:39.58) și Noua Zeelandă (05:41.06).

La dublu vâsle mixt, Andrei Cornea și Mădălina Cornea au terminat pe ultimul loc în Finala A (06:52.35), la schif simplu masculin, Mihai Chiruță a câștigat Finala B (06:56.71), urmat de Bastian Secher (06:58.10) și Logan Ullrich (06:58.55), dar a terminat pe locul șapte în clasamentul general al probei.

România a câștigat la Campionatele Mondiale de la Shanghai două medalii de aur și patru de argint. Am avut 12 echipaje la marea competiției.

România a cucerit aurul în proba de 8+1 mixt la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai

România a câștigat aurul și la proba de dublu rame, echipaj Simona Radiș și Magdalena Rusu.

Argint a fost obținut la patru probe: dublu rame masculin (Florin Arteni și Florin Lehaci), 4 rame feminin (Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș), 4 rame masculin (Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă) și 8+1 rame feminin (Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș, Victoria Petreanu).

Probele mixte de dublu vâsle și 8+1 au fost introduse în premieră la Mondiale.

Olanda e pe primul loc în clasamentul pe medalii (4 de aur, 1 de argint, 1 de bronz), Marea Britanie ocupă locul doi (3 aur, 4 argint, 1 bronz), China e pe trei (3 aur, 3 argint, 1 bronz) și România e pe patru.

COSR: „Cel mai bun palmares la o ediție supremă din 1997”

„S-a închis balul mondial la Shanghai! România termină Campionatele Mondiale de canotaj din 2025 cu 6 medalii: 2 de aur – 4 de argint, cel mai bun palmares la o ediție supremă din 1997. Ultima dată când România a luat 6 medalii la mondiale a fost în 1994, acum 31 de ani. Finalul a fost de poveste. Barca tricoloră cu 7 medaliați olimpici, dintre care 4 campioane olimpice, a fost regina balului. Cu Simona Radiș ștroc ,urmată în echipaj de Ștefan Berariu, Ciprian Tudosă, Florin Arteni, Florin Lehaci, Andrada Moroșanu, Maria Lehaci, Magda Rusu și cârmaciul Victoria Petreanu, România a ”zburat” pe apa canalului de pe lacul Dianshan, de la Shanghai. Ritmul dat de Simona și puterea băieților, modul eficient în care au fost așezați în barcă de antrenori, unisonul, au făcut ca România să fie prima campioană mondială a acestei probe din istoria canotajului, cu tun timp care a devenit record mondial.

Podiumul a fost completat de Italia și Noua Zeelandă. Mihai Chiruță a câștigat finala B la simplu, iar soții Cornea au fost pe locul 6 la dublu vâsle mixt. În spatele succesului, al sportivilor, au fost antrenorii: coordonatorul Dorin Alupei și Veronica Cochela, Marcus Despina, Marius Bacaoanu, Bogdan Codrici, Doina Ignat, Sorin Băhnărel, Cosmin Boguș, Bogdan Macovei! ”Piesa asta e hit, canotajul nu a murit!”, zâmbește Dorin Alupei. Felicitări și echipei medicale, condusă de doctorul Vasile Oșean, pentru efotul depus ca sportivii să rămână apți în condiții de căldură și umiditate excesive la Shanghai”, se arată pe pagina de Facebook a COSR.

Foto FR Canotaj/Balint Czucz

Citește și

SPORT Simone Tempestini, la borna 10! A câștigat Raliul Vâlcii și a devenit campion absolut
10:35
Simone Tempestini, la borna 10! A câștigat Raliul Vâlcii și a devenit campion absolut
EXCLUSIV VIDEO VIDEO | Incidente la Primvs Derby. Doi fani ai Petrolului, ridicați de jandarmi! Motivul pentru care au fost evacuați de pe stadion
09:37
VIDEO | Incidente la Primvs Derby. Doi fani ai Petrolului, ridicați de jandarmi! Motivul pentru care au fost evacuați de pe stadion
SPORT Eugen Neagoe a tunat după Petrolul – Rapid. „Dacă e așa, eu sunt președintele României. Nu a vrut să stea de vorbă cu mine. Sunt vaccinat”
09:11
Eugen Neagoe a tunat după Petrolul – Rapid. „Dacă e așa, eu sunt președintele României. Nu a vrut să stea de vorbă cu mine. Sunt vaccinat”
SPORT Un jucător de la Petrolul îl distruge pe ARBITRUL Bîrsan: „Unde să-mi duc mâna, să mi-o tai? A prins ură pe mine. E arogant”
08:56
Un jucător de la Petrolul îl distruge pe ARBITRUL Bîrsan: „Unde să-mi duc mâna, să mi-o tai? A prins ură pe mine. E arogant”
FOTO-VIDEO FOTO – VIDEO | Un nou episod din Primvs Derby s-a consumat! Imagini de senzație care au făcut înconjurul internetului după Petrolul – Rapid 0-1
08:48
FOTO – VIDEO | Un nou episod din Primvs Derby s-a consumat! Imagini de senzație care au făcut înconjurul internetului după Petrolul – Rapid 0-1
EXTERNE Un polonez a scris istorie. A urcat Everestul și l-a coborât pe schiuri fără suport de oxigen. Povestea incredibilă a unui efort SUPRAOMENESC
19:52
Un polonez a scris istorie. A urcat Everestul și l-a coborât pe schiuri fără suport de oxigen. Povestea incredibilă a unui efort SUPRAOMENESC
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de obicei. Anunțul meteorologilor
Cancan.ro
Categoria de angajați care primesc ZERO lei la pensie, indiferent de câți ani au muncit
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Banii, mărul discordiei. Ion Țiriac și-a supărat propria fiică, dar a încasat sume uriașe: „Gata, îmi ajunge”
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim atenți
Cancan.ro
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în octombrie 2025. Prognoza meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
observatornews.ro
Momentul când primarul comunei Troianul din Teleorman primeşte şpagă la plic
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Structuri „ACTIVE” stau ASCUNSE sub gheața Antarcticii
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Dudu Ionescu, fost consilier prezidențial în mandatul lui Iohannis, dezvăluie totul
Evz.ro
Fructul dulce al toamnei care îngrașă. Toată lumea îl adoră
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un coleg de-al Andreei Cuciuc a dezvăluit cum s-au desfășurat ultimele clipe de viață ale tinerei! Firul evenimentului este de-a dreptul cutremurător
RadioImpuls
După tot ce au trăit, nimeni nu credea că mai pot primi o veste atât de dură. Le-a fost ascuns prea mult timp: "Să le ardă și inimile lor de durere". Ce au aflat despre Andreea Cuciuc i-a pus la pământ. Este un adevăr greu de dus: "Doamne, fă lumină!"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
„Totul pentru vânătorile lui Nicolae Ceaușescu”
ANALIZĂ Totuși, cât de gravă e amenințarea Rusiei la adresa Europei? Țările NATO o percep diferit, diferențele de opinii aduc COMPROMISURI. „Așa era și în timpul Războiului Rece”
15:34
Totuși, cât de gravă e amenințarea Rusiei la adresa Europei? Țările NATO o percep diferit, diferențele de opinii aduc COMPROMISURI. „Așa era și în timpul Războiului Rece”
EXTERNE Alegeri în Republica Moldova. Pragul de prezenţă la vot necesar validării scrutinului a fost DEPĂȘIT
15:34
Alegeri în Republica Moldova. Pragul de prezenţă la vot necesar validării scrutinului a fost DEPĂȘIT
ACTUALITATE Florian Coldea, pios omagiu la moartea lui Dumitru Dumbravă. Cei doi generali, buni prieteni, erau colegi de lot în procesul demarat de DNA în iulie
15:26
Florian Coldea, pios omagiu la moartea lui Dumitru Dumbravă. Cei doi generali, buni prieteni, erau colegi de lot în procesul demarat de DNA în iulie
ACTUALITATE Podul IOR din Sectorul 3, București, intră într-o stare de degradare accelerată. Bucăți de beton din infrastructură se prăbușesc în lac
15:20
Podul IOR din Sectorul 3, București, intră într-o stare de degradare accelerată. Bucăți de beton din infrastructură se prăbușesc în lac
EXTERNE După punerea sub acuzare a fostului director FBI James Comey, Trump anunță: „Vor mai fi și alții.” George SOROS, pe listă
15:15
După punerea sub acuzare a fostului director FBI James Comey, Trump anunță: „Vor mai fi și alții.” George SOROS, pe listă
HOROSCOP Horoscop 29 septembrie 2025. RACII petrec mai mult timp cu familia
15:00
Horoscop 29 septembrie 2025. RACII petrec mai mult timp cu familia