România a cucerit aurul în proba de 8+1 mixt la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai

România a câștigat medalia de aur la Campionatele Mondiale de canotaj. Echipajul format din Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu a avut cel mai bun timp din serii, iar în finală a câștigat cu timpul de 05 min 34 sec 46/100. Echipajul nostru a fost urmat de Italia (05:39.58) și Noua Zeelandă (05:41.06).

La dublu vâsle mixt, Andrei Cornea și Mădălina Cornea au terminat pe ultimul loc în Finala A (06:52.35), la schif simplu masculin, Mihai Chiruță a câștigat Finala B (06:56.71), urmat de Bastian Secher (06:58.10) și Logan Ullrich (06:58.55), dar a terminat pe locul șapte în clasamentul general al probei.

România a câștigat la Campionatele Mondiale de la Shanghai două medalii de aur și patru de argint. Am avut 12 echipaje la marea competiției.

România a câștigat aurul și la proba de dublu rame, echipaj Simona Radiș și Magdalena Rusu.

Argint a fost obținut la patru probe: dublu rame masculin (Florin Arteni și Florin Lehaci), 4 rame feminin (Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș), 4 rame masculin (Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă) și 8+1 rame feminin (Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș, Victoria Petreanu).

Probele mixte de dublu vâsle și 8+1 au fost introduse în premieră la Mondiale.

Olanda e pe primul loc în clasamentul pe medalii (4 de aur, 1 de argint, 1 de bronz), Marea Britanie ocupă locul doi (3 aur, 4 argint, 1 bronz), China e pe trei (3 aur, 3 argint, 1 bronz) și România e pe patru.

COSR: „Cel mai bun palmares la o ediție supremă din 1997”

„S-a închis balul mondial la Shanghai! România termină Campionatele Mondiale de canotaj din 2025 cu 6 medalii: 2 de aur – 4 de argint, cel mai bun palmares la o ediție supremă din 1997. Ultima dată când România a luat 6 medalii la mondiale a fost în 1994, acum 31 de ani. Finalul a fost de poveste. Barca tricoloră cu 7 medaliați olimpici, dintre care 4 campioane olimpice, a fost regina balului. Cu Simona Radiș ștroc ,urmată în echipaj de Ștefan Berariu, Ciprian Tudosă, Florin Arteni, Florin Lehaci, Andrada Moroșanu, Maria Lehaci, Magda Rusu și cârmaciul Victoria Petreanu, România a ”zburat” pe apa canalului de pe lacul Dianshan, de la Shanghai. Ritmul dat de Simona și puterea băieților, modul eficient în care au fost așezați în barcă de antrenori, unisonul, au făcut ca România să fie prima campioană mondială a acestei probe din istoria canotajului, cu tun timp care a devenit record mondial.

Podiumul a fost completat de Italia și Noua Zeelandă. Mihai Chiruță a câștigat finala B la simplu, iar soții Cornea au fost pe locul 6 la dublu vâsle mixt. În spatele succesului, al sportivilor, au fost antrenorii: coordonatorul Dorin Alupei și Veronica Cochela, Marcus Despina, Marius Bacaoanu, Bogdan Codrici, Doina Ignat, Sorin Băhnărel, Cosmin Boguș, Bogdan Macovei! ”Piesa asta e hit, canotajul nu a murit!”, zâmbește Dorin Alupei. Felicitări și echipei medicale, condusă de doctorul Vasile Oșean, pentru efotul depus ca sportivii să rămână apți în condiții de căldură și umiditate excesive la Shanghai”, se arată pe pagina de Facebook a COSR.

Foto FR Canotaj/Balint Czucz