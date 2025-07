Venus Williams a revenit în circuitul WTA cu o victorie. Legenda tenisului mondial a dominat jocul

Jucătoarea americană de tenis, Venus Williams, fost lider mondial și câștigătoare a șapte titluri de Mare Șlem și patru medalii olimpice de aur, a câștigat primul său meci de simplu după aproape doi ani de pauză.

Legenda tenisului mondial a dominat în mod autoritar jocul disputat în fața compatrioatei Peyton Stearns, nr. 35 mondial, cu 6-3, 6-4, în prima rundă a turneului de la Washington (WTA 500). Victoria i-a adus lui Williams și un record interesant: a devenit a doua cea mai vârstnică jucătoare din istorie care câștigă un meci de simplu în circuitul profesionist după Martina Navratilova, care realiza o performanță similară în 2004, la vârsta de 47 de ani, în prima rundă de la Wimbledon, notează Sky Sports.

„A fost un joc extrem de dificil după o pauză atât de lungă. Am servit puternic, am pierdut puține mingi. Antrenamentele au dat roade. Serviciul adversarei a fost unul extrem de bun, dar am revenit în forță”, a declarat vizibil emoționată Venus.