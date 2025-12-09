Botoșani – Rapid 0-0. Valeriu Iftime acuză arbitrajul: „O rușine mare ce a făcut”

Rapidul a plecat neînvins de la Botoșani, 0-0, în cel mai echilibrat și așteptat meci al etapei a 19-a, care a adus față în față primele două clasate în Liga 1. La finalul partidei, Valeriu Iftime a acuzat arbitrajul lui Horațiu Feșnic.

„O rușine mare ce a făcut arbitrul”, a spus patronul botoșănenilor. Mai mult, el i-a atacat și pe rapidiști, referindu-se la valoarea echipei antrenate de Costel Gâlcă.

Iftime: „Rapid e sub Craiova și Dinamo”

Președinte al Consiliului Județean Botoșani și patron al formației de pe locul 2, Iftime a acuzat o fază din prelungirile partidei la care „centralul” Horațiu Feșnic a indicat ofsaid, deși arbitrul asistent nu ridicase steagul.

„Putea să fie și mai rău. Tot voiam să văd o echipă care ne subordonează, nu e așa?, noi suntem o echipă de play-off. Improvizația asta cu junior vârf de atac, s-a văzut.

Am o temere că arbitrul a fost puțin incorect. Sunt 2-3 faze… Calcă pe cineva și dă «galben», calcă jucător de la noi și nu dă nimic. Mi se pare de o rușine mare să dai ofsaid la Miron, nu am mai văzut să dea «centralul» ofsaid fără să ridice asistentul fanionul. E rușine! A fost și la limita unui penalty la Mailat. Se dădea 11 metri în mod normal în Liga 1. Mailat i-a luat fața și a fost ținut.

Rapid nu e mai bun decât Dinamo sau Craiova. Suntem de play-off. Mă gândeam că echipele mari, tip Rapid, Craiova și Dinamo, vin la tine și te subordonează. Au avut o ocazie mare, la Petrila, dar acolo putea să fie și ofsaid. Koljic a influențat faza, fiind în ofsaid.

Craiova e mai bună decât Rapid. A avut niște ocazii mari, dar eu am portar, Botoșani are portar. Luăm puține goluri, asta spune multe. Rapid trebuia să atace, nu să vină să joace pe contraatac. O echipă bună atacă. Mi se pare că Rapid a fost subțire. Față de Dinamo, de exemplu. Rapid nu poate mai mult de atât. Noi am fost foarte agresivi și le-am luat mingea, dar fără vârf de atac a fost foarte greu. Cu Kovtalyuk, poate altfel era”, a declarat Valeriu Iftime, la Digi Sport.

Pe cine vrea în play-off patronul Botoșaniului

„Eu mi-aș dori-o pe FCSB în play-off, că aduce spectatori. Am o rețetă formidabilă la bilete. Între noi fie vorba, FCSB e echipă bună. Dacă își pune și antrenor acolo, face echipă bună. Eu i-aș pune un grup de antrenori.

Eu vreau să văd o echipă bună care să mă domine, dar nu există echipe care să mă domine. Noi am avut ghinion fantastic cu Farul. La Petrolul am avut 11 metri și Mitrov era îndrăgostit în momentul loviturii”, a mai spus finanțatorul Botoșaniului.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Jucătorul care se poate despărți de Rapid. „Mă aşteptam la mai mult de la el”

Marius Șumudică o atacă pe FCSB. „Vă pun și eu întrebarea asta”