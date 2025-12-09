Prima pagină » Actualitate » Botoșani – Rapid 0-0. Valeriu Iftime acuză arbitrajul: „O rușine mare ce a făcut”

Botoșani – Rapid 0-0. Valeriu Iftime acuză arbitrajul: „O rușine mare ce a făcut”

09 dec. 2025, 09:21, Actualitate
Botoșani - Rapid 0-0. Valeriu Iftime acuză arbitrajul: „O rușine mare ce a făcut”
Botoșani - Rapid 0-0. Valeriu Iftime acuză arbitrajul / Sursa FOTO: prosport.ro

Rapidul a plecat neînvins de la Botoșani, 0-0, în cel mai echilibrat și așteptat meci al etapei a 19-a, care a adus față în față primele două clasate în Liga 1. La finalul partidei, Valeriu Iftime a acuzat arbitrajul lui Horațiu Feșnic.

„O rușine mare ce a făcut arbitrul”, a spus patronul botoșănenilor. Mai mult, el i-a atacat și pe rapidiști, referindu-se la valoarea echipei antrenate de Costel Gâlcă.

Iftime: „Rapid e sub Craiova și Dinamo”

Președinte al Consiliului Județean Botoșani și patron al formației de pe locul 2, Iftime a acuzat o fază din prelungirile partidei la care „centralul” Horațiu Feșnic a indicat ofsaid, deși arbitrul asistent nu ridicase steagul.

„Putea să fie și mai rău. Tot voiam să văd o echipă care ne subordonează, nu e așa?, noi suntem o echipă de play-off. Improvizația asta cu junior vârf de atac, s-a văzut.

Am o temere că arbitrul a fost puțin incorect. Sunt 2-3 faze… Calcă pe cineva și dă «galben», calcă jucător de la noi și nu dă nimic. Mi se pare de o rușine mare să dai ofsaid la Miron, nu am mai văzut să dea «centralul» ofsaid fără să ridice asistentul fanionul. E rușine! A fost și la limita unui penalty la Mailat. Se dădea 11 metri în mod normal în Liga 1. Mailat i-a luat fața și a fost ținut.

Rapid nu e mai bun decât Dinamo sau Craiova. Suntem de play-off. Mă gândeam că echipele mari, tip Rapid, Craiova și Dinamo, vin la tine și te subordonează. Au avut o ocazie mare, la Petrila, dar acolo putea să fie și ofsaid. Koljic a influențat faza, fiind în ofsaid.

Craiova e mai bună decât Rapid. A avut niște ocazii mari, dar eu am portar, Botoșani are portar. Luăm puține goluri, asta spune multe. Rapid trebuia să atace, nu să vină să joace pe contraatac. O echipă bună atacă. Mi se pare că Rapid a fost subțire. Față de Dinamo, de exemplu. Rapid nu poate mai mult de atât. Noi am fost foarte agresivi și le-am luat mingea, dar fără vârf de atac a fost foarte greu. Cu Kovtalyuk, poate altfel era”, a declarat Valeriu Iftime, la Digi Sport.

Pe cine vrea în play-off patronul Botoșaniului

„Eu mi-aș dori-o pe FCSB în play-off, că aduce spectatori. Am o rețetă formidabilă la bilete. Între noi fie vorba, FCSB e echipă bună. Dacă își pune și antrenor acolo, face echipă bună. Eu i-aș pune un grup de antrenori.

Eu vreau să văd o echipă bună care să mă domine, dar nu există echipe care să mă domine. Noi am avut ghinion fantastic cu Farul. La Petrolul am avut 11 metri și Mitrov era îndrăgostit în momentul loviturii”, a mai spus finanțatorul Botoșaniului.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Jucătorul care se poate despărți de Rapid. „Mă aşteptam la mai mult de la el”

Marius Șumudică o atacă pe FCSB. „Vă pun și eu întrebarea asta”

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Nicușor Dan promite raportul despre anularea alegerilor în termen de 2-3 luni, dar o dovadă concretă a interferenței ruse abia în 3-5 ani
11:18
Nicușor Dan promite raportul despre anularea alegerilor în termen de 2-3 luni, dar o dovadă concretă a interferenței ruse abia în 3-5 ani
VIDEO Filmul tragediei din Tenerife, în care doi români și-au pierdut viața. Turiștii au ignorat avertismentele
11:15
Filmul tragediei din Tenerife, în care doi români și-au pierdut viața. Turiștii au ignorat avertismentele
ULTIMA ORĂ Peste 100 de oameni îl așteaptă pe Călin Georgescu la Poliția Buftea. I-au făcut și melodie: „El stă în fața celor ce conduc fără credință”
10:51
Peste 100 de oameni îl așteaptă pe Călin Georgescu la Poliția Buftea. I-au făcut și melodie: „El stă în fața celor ce conduc fără credință”
Gândul de Vreme Ce se întâmplă cu vremea în următoarele ore. Meteorologii ANM, prognoză în exclusivitate pentru Gândul
10:48
Ce se întâmplă cu vremea în următoarele ore. Meteorologii ANM, prognoză în exclusivitate pentru Gândul
EXTERNE Cambodgia și Thailanda, pe picior de război. Lovituri de ambele părți, inclusiv civili printre morți
10:38
Cambodgia și Thailanda, pe picior de război. Lovituri de ambele părți, inclusiv civili printre morți
EXTERNE O adolescentă de 13 ani a murit, după ce a făcut chroming pe rețelele sociale. Ce este acest trend periculos
10:29
O adolescentă de 13 ani a murit, după ce a făcut chroming pe rețelele sociale. Ce este acest trend periculos
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a confundat propriile avioanele F/A-18 Super Hornet cu rachete inamice
Cancan.ro
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora fac acuzații dure și își vor banii înapoi!
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Exit-poll-urile și sondajele au eșuat masiv în București. „E fără precedent. Am avut trei case de sondare care au manipulat”
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu 6 luni a fost ales primar din partea PNL
Cancan.ro
Cel mai mare secret al Ștefaniei Szabo iese la iveală: incredibil cu cine se iubea pe ascuns! 'Este un om important, cu familie!'
Ce se întâmplă doctore
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Schimbul de ulei la 7.500 km? Situația în care producătorii cer intervale mai dese
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Câți oameni câștigă, de fapt, la jocurile de noroc online?
ECONOMIE Jumbo, avertisment dur după majorarea TVA. Fondatorul „raiului jucăriilor” anunță ce se va întâmpla cu prețurile: „Lăcomia va avea consecințe”
11:23
Jumbo, avertisment dur după majorarea TVA. Fondatorul „raiului jucăriilor” anunță ce se va întâmpla cu prețurile: „Lăcomia va avea consecințe”
CONTROVERSĂ Partidul lui Marine Le Pen vrea să redeschidă bordelurile din Franța, pe modelul de la 1946. Cum ar fi schimbată legea prostituției
10:54
Partidul lui Marine Le Pen vrea să redeschidă bordelurile din Franța, pe modelul de la 1946. Cum ar fi schimbată legea prostituției
SPORT Rapid e pe locul 1 în liga 1 înainte de meciurile cu Otelul și FCSB, iar Paul Iacob vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, de la 18:00
10:47
Rapid e pe locul 1 în liga 1 înainte de meciurile cu Otelul și FCSB, iar Paul Iacob vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, de la 18:00
AUTO Acord istoric între Renault și Ford. Vor fi lansate 2 modele de vehicule electrice în Europa
10:28
Acord istoric între Renault și Ford. Vor fi lansate 2 modele de vehicule electrice în Europa
EXTERNE Atac rusesc brutal asupra civililor din Ternopil. Bilanțul a ajuns la 38 de morți, între care și o fetiță de 7 ani din Polonia și mama ei
10:10
Atac rusesc brutal asupra civililor din Ternopil. Bilanțul a ajuns la 38 de morți, între care și o fetiță de 7 ani din Polonia și mama ei

Cele mai noi