Victorie cu Canada pentru „stejari”! Ce URMEAZĂ pentru rugbiști români

Prima reprezentativă de rugby a României a reușit o victorie în “Kaufland Games Trilogy”, sâmbătă, scor 31-21 (12-7) împotriva Canadei.

„Stejarii” au cucerit pentru a doua oară consecutiv Cupa Cernavodă, trofeu care se pune în joc între cele două ţări. Ambele echipe sunt calificate la Cupa Mondială de rugby din Australia din 2027.

Victorie cu Canada pentru „ stejari”! Ce urmează pentru rugbiști rom â ni

Trofeul pus în joc între cele două națiuni poartă numele localității Cernavodă, acolo unde se află centrala nucleară realizată de România în colaborare cu Canada.

Partida a reprezentat ultimul meci în tricoul echipei naţionale pentru Ovidiu Cojocaru, care şi-a anunţat retragerea din echipa României.

Sâmbăta viitoare, la 15 noiembrie, România va întâlni SUA, tot pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf, de la ora 17:00, biletele fiind disponibile pe bilete.ro.

Ce meciuri s-au mai jucat î nainte î ntre Rom â nia și Canada?

1. 1991 (Toulouse): România – Canada 11-19 (Cupa Mondial ă)

2. 1995 (Port Elizabeth): Rom ânia – Canada 3-34 (Cupa Mondial ă)

3. 2005 (București): Rom ânia – Canada 22-20 (test)

4. 2013 (Bucure ști): Rom ânia – Canada 21-20 (test)

5. 2014 (Bucure ști): Rom ânia – Canada 18-9 (test)

6. 2015 (Leicester): România – Canada 17-15 (Cupa Mondial ă)

7. 2016 (București): Rom ânia – Canada 21-16 (test)

8. 2017 (Edmonton): Canada – România 9-25 (test)

9. 2024 (Ottawa): Canada – România 35-22 (test)

10. 2025 (Bucure ști): Rom ânia – Canada 35-27 (test)

Care a fost primul XV al Rom â niei cu Canada?

România: 1. Alexandru Savin (CS Rapid), 2. Ovidiu Cojocaru (căpitan; CSM Știința Baia Mare), 3. Cosmin Manole (CS Dinamo), 4. Nicolaas Immelman (CSM Știința Baia Mare), 5. Andrei Mahu (Massy), 6. Cristi Boboc (CS Steaua), 7. Kemal Altinok (SCM USV Timișoara), 8. Cristi Chirica (CS Dinamo), 9. Alin Conache (CS Steaua), 10. Hinckley Vaovasa (CS Dinamo), 11. Tevita Manumua (SCM USV Timișoara), 12. Jason Tomane (CSM Știința Baia Mare), 13. Atila Septar (Nissa), 14. Iliesa Tiqe (SCM USV Timișoara), 15. Gabriel Pop (CS Rapid).

Rezerve: 16. Ștefan Buruiană (Castres), 17. Iulian Hartig (CS Dinamo), 18. Gheorghe Gajion (Mont de Marsan), 19. Matthew Tweddle (CS Steaua), 20. Vlad Neculau (SCM USV Timișoara), 21. Gabriel Rupanu (SCM USV Timișoara), 22. Mihai Graure (CS Dinamo), 23. Paul Popoaia (CSM Știința Baia Mare).