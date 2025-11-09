Prima pagină » Sport » Victorie cu Canada pentru „stejari”! Ce URMEAZĂ pentru rugbiști români

09 nov. 2025, 09:37, Sport
Prima reprezentativă de rugby a României a reușit o victorie în “Kaufland Games Trilogy”, sâmbătă, scor 31-21 (12-7) împotriva Canadei.

Stejarii” au cucerit pentru a doua oară consecutiv Cupa Cernavodă, trofeu care se pune în joc între cele două ţări. Ambele echipe sunt calificate la Cupa Mondială de rugby din Australia din 2027.

Trofeul pus în joc între cele două națiuni poartă numele localității Cernavodă, acolo unde se află centrala nucleară realizată de România în colaborare cu Canada.

Partida a reprezentat ultimul meci în tricoul echipei naţionale pentru Ovidiu Cojocaru, care şi-a anunţat retragerea din echipa României.

Sâmbăta viitoare, la 15 noiembrie, România va întâlni SUA, tot pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf, de la ora 17:00, biletele fiind disponibile pe bilete.ro.

Emeric Ienei, condus pe ultimul drum. Ce personalități au participat la înmormântarea legendei

Ce meciuri s-au mai jucat înainte între România și Canada?

  • 1. 1991 (Toulouse): România – Canada 11-19 (Cupa Mondială)
  • 2. 1995 (Port Elizabeth): România – Canada 3-34 (Cupa Mondială)
  • 3. 2005 (București): România – Canada 22-20 (test)
  • 4. 2013 (București): România – Canada 21-20 (test)
  • 5. 2014 (București): România – Canada 18-9 (test)
  • 6. 2015 (Leicester): România – Canada 17-15 (Cupa Mondială)
  • 7. 2016 (București): România – Canada 21-16 (test)
  • 8. 2017 (Edmonton): Canada – România 9-25 (test)
  • 9. 2024 (Ottawa): Canada – România 35-22 (test)
  • 10. 2025 (București): România – Canada 35-27 (test)

Care a fost primul XV al României cu Canada?

România: 1. Alexandru Savin (CS Rapid), 2. Ovidiu Cojocaru (căpitan; CSM Știința Baia Mare), 3. Cosmin Manole (CS Dinamo), 4. Nicolaas Immelman (CSM Știința Baia Mare), 5. Andrei Mahu (Massy), 6. Cristi Boboc (CS Steaua), 7. Kemal Altinok (SCM USV Timișoara), 8. Cristi Chirica (CS Dinamo), 9. Alin Conache (CS Steaua), 10. Hinckley Vaovasa (CS Dinamo), 11. Tevita Manumua (SCM USV Timișoara), 12. Jason Tomane (CSM Știința Baia Mare), 13. Atila Septar (Nissa), 14. Iliesa Tiqe (SCM USV Timișoara), 15. Gabriel Pop (CS Rapid).

Rezerve: 16. Ștefan Buruiană (Castres), 17. Iulian Hartig (CS Dinamo), 18. Gheorghe Gajion (Mont de Marsan), 19. Matthew Tweddle (CS Steaua), 20. Vlad Neculau (SCM USV Timișoara), 21. Gabriel Rupanu (SCM USV Timișoara), 22. Mihai Graure (CS Dinamo), 23. Paul Popoaia (CSM Știința Baia Mare).

  • Staff tehnic: David Gerard – antrenor principal, Raphael Saint-Andre – antrenor secund – atac și treisferturi, Benjamin Lapeyre – antrenor secund – apărare și skills, Juan Pablo Orlandi – antrenor secund – înaintare, Michael Dallery – preparator fizic, Paul Cere – preparator fizic asistent și data scientist, Daniel Carpo – preparator fizic și data scientist, Petra Melinte – medic, Marius Todosi – kinetoterapeut, Andrei Diaconeasa – kinetoterapeut, Gilles Soirat – video analist, Fabian Bunu – video analist.
Mediafax
