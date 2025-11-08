Emeric Ienei, condus pe ultimul drum. Ce personalități au paticipat la înmormântarea legendei

Legendarul antrenor de fotbal Emeric Ienei, care s-a stins din viață la 88 de ani, a fost condus pe ultimul drum de peste 500 de persoane și a fost înmormântat cu onoruri militare. Înmormântarea s-a desfășurat la cimitirul „Rulikowski” din Oradea.

Înainte să fie condus pe ultimul drum, sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului erou de pe banca tehnică de la Sevilla, din 1986, a fost amplasat la Biserica Militară a Garnizoanei Oradea, acolo unde au loc ceremoniile funerare.

Emeric Ienei a jucat la Echipa Naționalei, precum și la cluburile private FC UTA Arad, FCSB și Kayserispor. A antrenat FCSB și Naționala de Fotbal. A fost general de brigadă în retragere, motiv pentru care înmormântarea a avut loc cu onoruri militare. A fost considerat drept unul dintre cei mai titrați antrenori români din istorie.

Ce personalități au fost prezente la înmormântare

Sicriul antrenorului a fost acoperit cu drapelul României și cu un aranjament floral ce formează o minge de fotbal, reprezentativ pentru domeniul care l-a consacrat. La înmormântarea lui Emeric Ienei și-au făcut apariția numeroase personalități din lumea fotbalului și politicieni, scrie PRO SPORT:

Președintele FRF, Răzvan Burleanu;

Marius Lăcătuș;

Miodrag Belodedici;

Mihai Stoichiță;

Anghel Iordănescu;

Tudorel Stoica;

Iosif Rotariu;

Meme Stoica;

văduva lui Helmut Duckadam, portarul erou de la Finala Cupei Campionilor Europeni de la Sevilia în 1986;

Alisa Ienei, nepoata regretatului antrenor, a interpretat imnul României în fața sicriului.

Fostul fotbalist și antrenor a fost iubit de milioane de români, iar la căpătâiul său au venit mii de oameni să își ia adio de la cel care a contribuit la una din cele mai mari realizări ale Stelei.

iAMSPORT a sesizat ținuta lui Mihai Stoichiță, antrenor și președinte al Comisiei Tehnice din cadrul Federației Române de Fotbal. El s-a afișat îmbrăcat într-o geacă roșie, cu însemnele FRF. Când a sosit la cimitir, și-a dat geaca roșie jos, fiind îmbrăcat într-o bluză neagră.

