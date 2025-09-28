Victor Angelescu de la Rapid a dezvăluit un conflict major care a avut loc în prima repriză, atunci când fanii ploieșteni s-au îndreptat către loja giuleștenilor și au aruncat cu sticle și au înjurat.

Rapidiștii au reclamat problemele ivite organizatorilor, iar jandarmii i-au identificat pe autori.

VIDEO | Incidente la Primvs Derby. Doi fani ai Petrolului, ridicați de jandarmi! Motivul pentru care au fost evacuați de pe stadion

Rapid a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea Petrolul Ploieşti, în etapa a 11-a din Superligă.

Gândul prezintă dovezi FOTO ȘI VIDEO când jandarmii îi scot din tribună pe turbulenți. Jandarmii au intervenit rapid și au calmat spiritele, iar doi fani au fost evacuați de pe stadionul „Ilie Oană”.

Se pare că fotbaliștii rapidiști s-au bucurat chiar spre locul unde stau oficialii bucureșteni, iar suporterii de la Tribuna 1 au început să arunce cu obiecte în conducere și s-au îndreptat amenințător să le ceară socoteală.

Unii dintre ei au scandat „M*** la ți****” plus alte remarci rasiste.

Ce spune Victor Angelescu?

„Nu am avut probleme până acum la Ploiești cu suporterii. Pe majoritatea stadioanelor cred că am fost tratați OK, dar acum au aruncat cu sticle, au înjurat, păreau că vor să vină spre lojă!

Au fost niște reacții total deplasate. E prima oară când se întâmplă, sper eu să fie un incident care să nu se mai repete!”, a recunoscut Angelescu după meci.

Foto și video: Florian Tudorache / Gandul.ro