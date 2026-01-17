Prima pagină » Actualitate » Se pune la cale afacerea anului în fotbal: Gigi Becali, dispus să-i vândă un jucător de la FCSB lui Dan Șucu. „Dă-mi banii, după aia, treaba ta!”

Se pune la cale afacerea anului în fotbal: Gigi Becali, dispus să-i vândă un jucător de la FCSB lui Dan Șucu. „Dă-mi banii, după aia, treaba ta!”

17 ian. 2026, 11:34, Actualitate
Se pune la cale afacerea anului în fotbal: Gigi Becali, dispus să-i vândă un jucător de la FCSB lui Dan Șucu. „Dă-mi banii, după aia, treaba ta!”
Se pune la cale afacerea anului în fotbal: Gigi Becali, dispus să-i vândă un jucător de la FCSB lui Dan Șucu / Sursa FOTO: prosport.ro

Anunțul italienilor de la Gazzetta dello Sport conform căruia cluburi din Serie A s-ar fi interesat de Daniel Bîrligea ar putea avea la bază informația că, de fapt, serviciile atacantului de la FCSB sunt dorite de Genoa. Clubul patronat de Dan Șucu ar pregăti chiar o ofertă pentru internaționalul român.

Informația că Șucu îl vrea pe Bîrligea pentru Genoa a ajuns și la urechile lui Gigi Becali, iar finanțatorul FCSB a reacționat în stilu-i caracteristic.

„Nu mă deranjează”

Cotat la 4,5 milioane de euro de site-ul de specialitate Transfermart, „Bîrli-gol” ar fi soluția de care are nevoie Genoa pentru întărirea compartimentului ofensiv, spun analiștii.

Recunoscut pentru faptul că spune lucrurilor pe nume, iar când vine vorba de afaceri nu are nici prieteni, dar nici dușmani, Becali a comentat franc subiectul posibilului interes al celor de la Genoa pentru „giuvaierul” său.

„Genoa? Genoa lui Șucu? Pe mine nu mă interesează cine e. Eu, când vreau banii pe marfă, poate să fie și cel mai mare dușman al meu: «Dă-mi banii, după aia, treaba ta!». Nu mă deranjează. Nu sunt ăla: «Aoleu, stai că-l vrea Dinamo sau nu știu cine»”, a comentat Gigi Becali, la Digi Sport, despre posibilul transfer al lui Daniel Bîrligea la una dintre cele două formații patronate de Dan Șucu.

În primul meci oficial pe 2026, FCSB a pierdut la Mioveni, pe un teren dificil, cu FC Argeș (scor 0-1), una dintre contracandidatele pentru un loc în play-off.

La finalul meciului, Gigi Becali l-a criticat pe Daniel Bîrligea pentru evoluția sa:

Bîrligea nu era genul de om care să rateze, are o lejeritate, e adevărat că se luptă, dar parcă se crede prea fotbalist, de asta ratează el. Nu e interesată nicio echipă, sunt vrăjeli, minciuni, nu e interesată nicio echipă”.

În urma acestui rezultat, FCSB a ratat șansa de a o egala la puncte pe FC Argeș, contracandidată pentru un loc în play-off. Piteștenii s-au distanțat de campioană la 6 puncte, iar situația „roș-albaștrilor” s-ar putea înrăutăți la finalul acestei etape, în funcție de celelalte rezultate înregistrate.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Fotbalist la FCSB, luat peste picior de Gigi Becali: „E doctoriță, aduce 3.000 de euro în casă. Ești nebun?”

Lovitură din Italia: „Mai multe echipe din Serie A s-au interesat de Daniel Bîrligea”

Jucătorul de la FCSB care devine punct fix. „E peste ce aveam până la ora asta”

L-a convins pe Gigi Becali, după cantonamentul din Antalya. Patronul FCSB sacrifică un titular ca să-i facă loc noului pariu

Recomandarea video

Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
Cancan.ro
Cătălin Măruță i-a lucrat pe la spate pe greii de la Pro TV?! Colaborarea “din umbră” care l-a scos definitiv de pe post
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Proiectele majore care dinamizează vestul României în 2026. Investițiile în energie, căi ferate și autostrăzi, la final
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
Digi24
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Cancan.ro
Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia a câștigat Raliul Dakar 2026!
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Exercițiile fizice pot încetini sau chiar inversa „vârsta creierului”, relevă un nou studiu
FLASH NEWS Ministrul Culturii dezvăluie culmea plagiatului: “sunt copiate și proiectele de management. Iau din alt proiect și ți-l revând ție, ca nou”
13:49
Ministrul Culturii dezvăluie culmea plagiatului: “sunt copiate și proiectele de management. Iau din alt proiect și ți-l revând ție, ca nou”
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan a fost salvat de furia protestatarilor din Botoșani de SPP. Premierul a fugit pe ușa din spate a primăriei
13:40
Ilie Bolojan a fost salvat de furia protestatarilor din Botoșani de SPP. Premierul a fugit pe ușa din spate a primăriei
SPORT De ce a plecat Iliev de la UTA și a semnat cu Rapid. Programul meciurilor etapei 22
13:28
De ce a plecat Iliev de la UTA și a semnat cu Rapid. Programul meciurilor etapei 22
VIDEO Prima reacție a lui Trump după ce Zelenski a fost de acord cu propunerea lui de încetare a focului din mai 2025: „Premiul Nobel pentru tine”
13:25
Prima reacție a lui Trump după ce Zelenski a fost de acord cu propunerea lui de încetare a focului din mai 2025: „Premiul Nobel pentru tine”
METEO ANM, informare meteorologică de ultimă oră și prognoză specială pentru București
13:18
ANM, informare meteorologică de ultimă oră și prognoză specială pentru București
FLASH NEWS Avocatul Toni Neacsu: „Cele 2 tabere din Curtea Constituțională s-au împăcat pentru că prin expertizele depuse la dosar s-a dovedit ca Guvernul și Ilie Bolojan i-au mințit”. Ce arată documentele
12:54
Avocatul Toni Neacsu: „Cele 2 tabere din Curtea Constituțională s-au împăcat pentru că prin expertizele depuse la dosar s-a dovedit ca Guvernul și Ilie Bolojan i-au mințit”. Ce arată documentele

Cele mai noi

Trimite acest link pe