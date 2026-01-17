Se pune la cale afacerea anului în fotbal: Gigi Becali, dispus să-i vândă un jucător de la FCSB lui Dan Șucu. „Dă-mi banii, după aia, treaba ta!”

Anunțul italienilor de la Gazzetta dello Sport conform căruia cluburi din Serie A s-ar fi interesat de Daniel Bîrligea ar putea avea la bază informația că, de fapt, serviciile atacantului de la FCSB sunt dorite de Genoa. Clubul patronat de Dan Șucu ar pregăti chiar o ofertă pentru internaționalul român.

Informația că Șucu îl vrea pe Bîrligea pentru Genoa a ajuns și la urechile lui Gigi Becali, iar finanțatorul FCSB a reacționat în stilu-i caracteristic.

„Nu mă deranjează”

Cotat la 4,5 milioane de euro de site-ul de specialitate Transfermart, „Bîrli-gol” ar fi soluția de care are nevoie Genoa pentru întărirea compartimentului ofensiv, spun analiștii.

Recunoscut pentru faptul că spune lucrurilor pe nume, iar când vine vorba de afaceri nu are nici prieteni, dar nici dușmani, Becali a comentat franc subiectul posibilului interes al celor de la Genoa pentru „giuvaierul” său.

„Genoa? Genoa lui Șucu? Pe mine nu mă interesează cine e. Eu, când vreau banii pe marfă, poate să fie și cel mai mare dușman al meu: «Dă-mi banii, după aia, treaba ta!». Nu mă deranjează. Nu sunt ăla: «Aoleu, stai că-l vrea Dinamo sau nu știu cine»”, a comentat Gigi Becali, la Digi Sport, despre posibilul transfer al lui Daniel Bîrligea la una dintre cele două formații patronate de Dan Șucu.

În primul meci oficial pe 2026, FCSB a pierdut la Mioveni, pe un teren dificil, cu FC Argeș (scor 0-1), una dintre contracandidatele pentru un loc în play-off.

La finalul meciului, Gigi Becali l-a criticat pe Daniel Bîrligea pentru evoluția sa:

„Bîrligea nu era genul de om care să rateze, are o lejeritate, e adevărat că se luptă, dar parcă se crede prea fotbalist, de asta ratează el. Nu e interesată nicio echipă, sunt vrăjeli, minciuni, nu e interesată nicio echipă”.

În urma acestui rezultat, FCSB a ratat șansa de a o egala la puncte pe FC Argeș, contracandidată pentru un loc în play-off. Piteștenii s-au distanțat de campioană la 6 puncte, iar situația „roș-albaștrilor” s-ar putea înrăutăți la finalul acestei etape, în funcție de celelalte rezultate înregistrate.

