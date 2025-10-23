Prima pagină » Sport » Weekend de foc. Capitala va găzdui marea finală de Super Rally

23 oct. 2025, 15:49, Sport
Marea finală a sezonului 2025 din Campionatul Național de Super Rally, competiția fondată în urmă cu 8 ani de legendarul Mihai Leu, va avea loc sâmbătă, în centrul municipiului București, în zona Ateneului Român, și va reuni 26 de piloți de top din toate disciplinele automobilismului sportiv, accesul publicului urmând să fie gratuit.

Ajuns la al nouălea sezon, super rally este singura competiție de motorsport care se desfășoară exclusiv în centrul marilor orașe și ajunge pentru al optulea an consecutiv în Capitală.

Startul competiției din acest weekend se va da din fața Ateneului Român, iar traseul va fi special amenajat pe Calea Victoriei, cursa urmând să continue pe străzile Valter Mărăcineanu, Ion Câmpineanu și Știrbei Vodă. Primele manșe de antrenamente vor începe în jurul orei 10:00, în timp ce manșele de concurs sunt programate de la ora 14:00.

Trofeul UniCredit Leasing 2025 va desemna atât campionul absolut al super rally din acest an, cât și cel de la turisme, lupta la vârf fiind mai intensă ca niciodată. Astfel, Dragoș Savloschi (monopost Wolf) conduce clasamentul general, cu 68 de puncte, fiind urmat de campionul en-titre Leo Borlovan (monopost Funyo), cu 61 de puncte. La turisme, Radu Benea (Ferrari 488 Challenge), cu 62 de puncte, e obligat să câștige la București pentru a fi sigur de al doilea titlu consecutiv, Lucian Răduț (Mitsubishi Lancer Evo VIII), fiind la numai 4 lungimi în spate.

De asemenea, etapa de sâmbătă va decide titlurile și la celelalte clase, în acest moment lupta fiind decisă doar la echipe, cu echipa Revizie Cutie deja campioană, și la clasa 2C, unde s-a impus deja Benea.

Printre noutățile de pe lista de start pentru acest weekend se numără Simone Tempestini, cel care s-a și impus anul trecut la București, Costel Cășuneanu, Bogdan Marișca sau Călin Bucur. Nume ca Vali Porcișteanu, Adrian Teslovan, Sorin Huțanu, Aurelian Andronache sau Tudor Pop sunt deja constante la fiecare etapă, iar acum sunt gata pentru un nou spectacol automobilistic.

Se poate merge la padocuri

Organizată de AMC Racing, sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv, etapa poartă semnătura familiei Leu, Anna și Marco ducând mai departe povestea creată de Mihai Leu în 2017.

„Din păcate, Mihai nu mai este aici alături de noi fizic, dar sunt convinsă că ne veghează de acolo de Sus și e fericit că facem o treabă bună, iar povestea Super Rally continuă să se dezvolte frumos”, a spus Anna Leu, promotorul campionatului.

Accesul publicului la etapa de pe Calea Victoriei va fi gratuit, atât la manșele de antrenament, cât și la cele două manșe de concurs, organizatorii oferindu-le spectatorilor inclusiv posibilitatea de a intra la padocuri pentru a-i cunoaște de piloți.

Mediafax
