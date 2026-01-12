Real Madrid a anunţat luni seara plecarea antrenorului Xabi Alonso, după doar opt luni pe banca madrilenă, şi înlocuirea sa cu Alvaro Arbeloa.

Vestea vine imediat ce madrilenii au pierdut Supercupa Spaniei, scor 2-3, cu rivala FC Barcelona, meci desfășurat luni seara la Riad (Arabia Saudită).

Xavi Alonso, dat afară de la Real Madrid! Cine este înlocuitorul

„Real Madrid anunţă că, de comun acord între club şi Xabi Alonso, s-a decis încetarea mandatului său de antrenor al echipei principale”, scrie clubul spaniol într-un scurt comunicat.

„Albii” s-au mișcat rapid și au anunțat oficial că Alvaro Arbeloa va prelua banca tehnică în locul lui Xabi Alonso. Nu se cunoaște încî dacă e o mutare interimară sau Florentino Perez vrea să mizeze și din sezonul următor pe serviciile celui care a petrecut întreaga carieră ca antrenor în cadrul clubului din Madrid.

„Real Madrid anunță că Alvaro Arbeloa este noul antrenor al primei echipe. Alvaro Arbeloa a fost antrenorul echipei Castilla din vara lui 2025 și și-a petrecut întreaga carieră de antrenor în cadrul clubului Real Madrid, începând cu vara lui 2020”, a anunțat Real Madrid.

Cine este Alvaro Arbeloa, cel care vine în locul lui Xabi Alonso

Arbeloa a evoluat aproape întreaga carieră pentru Real Madrid. Format la Academia madrilenilor, a mai trecut pe la Deportivo La Coruna, Liverpool și West Ham, dar a cucerit trofee doar cu formația spaniolă.

A pregătit echipa Infantil A în sezonul 2020-2021, devenind campion, Cadete A în sezonul 2021-2022 și Juvenil A din 2022 până în 2025.

Ca antrenor al echipei Juvenil A, a reușit tripla în sezonul 2022-2023, Liga, Copa del Rey și Copa de Campeones, și a câștigat titlul de campion în sezonul 2024-2025.