Xavi Alonso, dat afară de la Real Madrid! Cine este înlocuitorul

Real Madrid a anunţat luni seara plecarea antrenorului Xabi Alonso, după doar opt luni pe banca madrilenă, şi înlocuirea sa cu Alvaro Arbeloa.
Vestea vine imediat ce madrilenii au pierdut Supercupa Spaniei, scor 2-3, cu rivala FC Barcelona, meci desfășurat luni seara la Riad (Arabia Saudită).
„Real Madrid anunţă că, de comun acord între club şi Xabi Alonso, s-a decis încetarea mandatului său de antrenor al echipei principale”, scrie clubul spaniol într-un scurt comunicat.
„Albii” s-au mișcat rapid și au anunțat oficial că Alvaro Arbeloa va prelua banca tehnică în locul lui Xabi Alonso. Nu se cunoaște încî dacă e o mutare interimară sau Florentino Perez vrea să mizeze și din sezonul următor pe serviciile celui care a petrecut întreaga carieră ca antrenor în cadrul clubului din Madrid.
„Real Madrid anunță că Alvaro Arbeloa este noul antrenor al primei echipe. Alvaro Arbeloa a fost antrenorul echipei Castilla din vara lui 2025 și și-a petrecut întreaga carieră de antrenor în cadrul clubului Real Madrid, începând cu vara lui 2020”, a anunțat Real Madrid.
Arbeloa a evoluat aproape întreaga carieră pentru Real Madrid. Format la Academia madrilenilor, a mai trecut pe la Deportivo La Coruna, Liverpool și West Ham, dar a cucerit trofee doar cu formația spaniolă.
A pregătit echipa Infantil A în sezonul 2020-2021, devenind campion, Cadete A în sezonul 2021-2022 și Juvenil A din 2022 până în 2025.
Ca antrenor al echipei Juvenil A, a reușit tripla în sezonul 2022-2023, Liga, Copa del Rey și Copa de Campeones, și a câștigat titlul de campion în sezonul 2024-2025.