Alexandru Rogobete, discuții cu SANITAS pe ”pachetul II de reformă”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a întâlnit cu reprezentanții SANITAS pentru a discuta pe reformele preconizate a fi incluse în ”pachetul II de reformă”.

Potrivit SANITAS noile modificări ce le-au fost prezentate sunt următoarele:

– Creșterea punctului pe serviciul medical în ambulator până la 8 lei, până la 1 ianuarie 2026.

– Obligativitatea de a presta activitate în ambulator pentru toți medicii, cu flexibilizarea organizării activității în cabinetele din ambulator.

– Modificarea condițiilor pentru ocuparea funcției de Șef secție.

– Modificarea condițiilor de ocupare a funcției de manager.

– Modificarea modului de finanțare a serviciilor medicale – mecanism nou elaborat de CNAS, cu păstrarea componentei ”influențe”, însă acestea vor fi acordate în funcție de mai multe ”criterii de performanță” (complexitatea cazurilor rezolvate, rulaj pacienți, număr de paturi, etc.)

– Reglementarea finanțării cazurilor grave transferate de la privat la stat.

„Am solicitat deja corectarea OUG 36/2025 în ceea ce privește măsurile care au afectat câteva categorii de salariați din Sănătate, imediat ce aceasta a fost emisă iar Ministrul Sănătații ne-a asigurat că va fi emis în perioada imediat următoare un document legislativ care va remedia situația creată”, spune SANITAS.

Sindicaliștii spun că în ceea ce privește măsuri ce urmează a fi incluse în alte acte normative ce vor fi emise ulterior, ne-am asigurat că vom face parte din toate comisiile care vor lucra la elaborarea lor, iar acestea vor viza, din datele pe care le avem până acum, următoarele:

– Îmbunătățirea Normativului de personal – în urma colectării datelor de la spitale și a analizei acestora, cu toate particularitățile din sistem, se va elebora o formulă optimă de calcul pentru a adapta normativul de personal la condițiile actuale.

– Reorganizarea serviciilor de Ambulanță – urmează să aibă loc consultări pentru identificarea de soluții care să protejeze salariații de orice riscuri, în principal de cel de a-și pierde locul de muncă.

Interzicerea cumului pensiei cu salariu și detașările, incluse în noua Ordonanță

În contextul unui proiect de act normativ în transparență decizională la Ministerul Muncii, care interzice cumulul pensiei cu salariul, transferurile și detașările, SANITAS a solicitat Ministrului Sănătății să transmită pe toate canalele guvernamentale solicitarea noastră expresă ca sistemul sanitar și cel de asistență socială să fie exceptate de la aceste prevederi ținând cont de criza de personal, specificul activității, epuizarea personalului, nevoia de a susține activitatea continuă în unitățile supraaglomerate etc.