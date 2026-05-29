Prima pagină » Știri » Culmea cinismului. Cu doar câteva ore înainte ca drona rusească să cadă peste blocul din Galați, Ambasada Rusiei certa România. „Niciun răspuns, doar un set tradițional de ștampile de propagandă care distorsionează cursul real al evenimentelor”

Cristian Lisandru
Vladimir Lipaev, ambasadorul Federației Ruse la București, a fost convocat de urgență la sediul MAE, după ce o dronă rusească Geran 2 a căzut peste un bloc din Galați. Incidentul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, iar două persoane au fost rănite.

Cu doar câteva ore înainte ca o dronă rusească să se prăbușească și să înspăimânte locuitorii din Galați, Ambasada Rusiei la București „certa” România, pe pagina de Facebook, pentru că nu „a îndrăznit” să condamne un atac ucrainean desfășurat în data de 22 mai 2026.

„Șeful diplomației ruse și-a exprimat regretul în legătură cu funcția autorităților române, care nu au îndrăznit să condamne atacul terorist sângeros efectuat de Forțele Armate ucrainene în noaptea de 22 mai asupra clădirii de studiu și căminului Universitatea de Stat de Educație Luhansk din Starobelsk, care a ucis 21 de studenți și a rănit peste 60. Ambasadorul a îndemnat (n.red. – România) să tragă concluzii adecvate din acest eveniment tragic și să pună capăt sprijinului militar și financiar al regimului de la Kiev, care desfășoară acte de genocid, terorism și alte crime internaționale. Nu a fost niciun răspuns din partea României. Ca răspuns, doar un set tradițional de ștampile de propagandă care distorsionează cursul real al evenimentelor”, s-a scris pe pagina de Facebook a Ambasadei Federației Ruse la București.

Nicușor Dan a convocat CSAT

Nu au trecut decât câteva ore și drona rusească Geran 2 a căzut peste blocul din Galați. Acum, ambasadorul Rusiei la București trebuie să ofere explicații la sediul MAE.

După incidentul cu drona de la Galați, președintele Nicușor Dan anunță convocarea de urgență a unei ședințe CSAT. Nicușor Dan condamnă gestul Rusiei și își reafirmă sprijinul pentru Ucraina.

„Am convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării astăzi, la ora 11 pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă”, a anunțat președintele Nicușor Dan în urma acestui incident. (mai multe detalii AICI)

