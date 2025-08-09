Prima pagină » Știri » Avocatul Toni Neacșu desființează proiectul Guvernului privind pilonul II de pensie: „La loc comanda”

09 aug. 2025, 17:58, Știri
Adrian Toni Neacșu / Sursa: Facebook

Proiectul privind modficarea pilonului II de pensie inițiat de Guvern la propunerea ASF este desființat de avocatul Toni Neacșu, care explică într-o postare pe Facebook că un contract semnat între două părți nu poate fi modficat.

Avocatul notează simplu și clar: „Cu pilonul II lucrurile sunt simple: nici măcar Statul, cât de Leviatan o fi el, nu poate poate modifica cu forța un contract semnat între 2 parti. Deci, la loc comanda”.

Ce prevede proiectul Executivului

Persoanele care au economii în Pilonul II să nu își mai poată retrage întreaga sumă odată, la momentul pensionării, ci doar eșalonat, adică se va putea retrage lunar cel mult 25% din suma acumulată.

În prezent, pensionarii pot opta fie pentru retragerea integrală a banilor la vârsta de pensionare (65 de ani), fie pentru plata eșalonată pe o perioadă de până la 5 ani. Noul proiect extinde această perioadă la 10 ani.

Guvernul justifică modificarea prin necesitatea de a proteja fondurile și de a asigura viabilitatea plăților pentru toți participanții la sistem, în contextul în care retragerile integrale ar putea afecta sustenabilitatea acestuia.

Forma finală a hotărârii de guvern va fi cunoscută după următoarea ședință a Executivului, programată săptămâna viitoare.

