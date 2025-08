Becali, la funeraliile lui Iliescu: „Eu am venit la un om care a murit că și așa Raiul nu-l vede/ O dată am dat mâna cu el”

Gigi Becali a fost prezent la funeraliile lui Ion Iliescu și a declarat în fața jurnaliștilor că dorește să vorbească despre fostul președinte doar de bine. „Eu am venit la un om care a murit și pe care eu l-am apreciat pentru ce a făcut el. Pentru alea rele nu-l judec eu”, a spus Becali.

Gigi Becali a declarat că exclude partea cu Mineriada. „Dacă nu era Iliescu, noi acum, românii nu mai aveam capital românesc, eram un fel de sclavi pe la străini”

În schimb, deputatul și finanțatorul FCSB a avut cuvinte critice la adresa lui Iohannis și mai ales la adresa lui Traian Băsescu.

„Eu am venit la un om care a murit și pe care eu l-am apreciat pentru ce a făcut el. Pentru alea rele nu-l judec eu. Da, nu stau eu acuma să judec eu ce ar trebui justiția să facă justiția? Voi știți mai bine ce trebuia să facă justiția și n-a făcut, că trebuia să o facă? Dar, n-a făcut-o!”, a mai spus finanțatorul FCSB.

„Eu am venit la un om care a murit că și așa raiul nu-l vede, că biserică n-a văzut. Păi dacă nu mergi la biserică, tu crezi că voi aici voi credeți că vedeți rai fără biserică și fără trupul și sânge lui Hristos?”, a mai completat Becali.

Întrebat dacă l-a cunoscut personal, Becali a spus că a avut ocazia să dea o singură dată mâna cu el.

„Era om bun. Am o amintire cu el. Când am dus, era ziua lui, am dat mâna cu el și a zis dumneata pentru ce intri în politică? Dumneata ești cu fotbalul, că făcusem partid atunci. Era om cuminte, om bun, nu avea dușmănie, nu era invidios pe oamenii bogați ca alții care au venit după aia și invidioși pe oamenii bogați. Stai, mă, eu sunt președinte, păi ăla e milionar, păi stai să-l bag pușcărie!”, a mai spus Becali.