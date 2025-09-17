Bolojan APROBĂ un împrumut de 500 milioane euro pentru Autostrada A1

Guvernul României va discuta joi aprobarea unui contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții în valoare de 500 de milioane de euro pentru susținerea proiectului Autostrada A1 – Cofinanțare aferentă fondurilor de coeziune ale UE.

Potrivit informației de presă privind agenda ședinței de guvern din 18 septembrie, Executivul urmează să aprobe negocierea și semnarea contractului, acordând totodată împuternicirea de semnare ministrului finanțelor, anunță Mediafax.

Pe agenda ședinței se mai află alte două memorandumuri privind autorizarea continuării contractelor și procedurilor de achiziție care intră sub incidența OUG nr. 41/2025, pentru gestionarea investițiilor finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Primul memorandum vizează proiecte aflate în responsabilitatea Ministerului Finanțelor din cadrul Componentei 8 – Reforma fiscală și reforma pensiilor și Componentei 6 – Energie – Reforma 3 – Bugetarea verde.

Al doilea memorandum se referă la contractele aflate în responsabilitatea Ministerului Afacerilor Interne din cadrul Componentei 7 – Transformare digitală, Investiția 8 privind cartea de identitate electronică și semnătura digitală.