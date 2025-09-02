Bolojan, întrebat de numele șefilor SRI și SIE cu care președintele a DESCINS la Guvern: Mai mult de atât nu vă pot spune

Premierul Ilie Bolojan a evitat să dea un răspuns cu privire la discuția avută împreună cu Nicușor Dan și Sorin Grindeanu, săptămâna trecută, când șeful statului a descins la Guvern, înainte de o ședință de coaliție.

Moderatorul Digi 24 i-a adresat întrebarea premierului Ilie Bolojan și anume: „Președintele Nicușor Dan a venit și v-a prezentat niște nume pe care ar avea de gând să le propună pentru a ocupa șefia ȘRI și SIE, pe cine a propus, ați fost, nu ați fost de acord?”

„În discuția respectivă, ceea ce vă pot spune este că eram tot în zona unei ședințe de coaliție și am avut o discuție legată de coaliție. Mai mult de atât nu vă pot spune”, a răspuns Ilie Bolojan.

La insistențele moderatorului, Bolojan a declarat că: „Mai mult de atât nu vă pot spune”.

Acesta a mai completat: „Conform prevederilor legale din România, președintele propune șefii serviciilor, iar Parlamentul îi votează. Sunt convins că se va găsi o formulă la un moment dat prin care cei propuși vor avea susținerea Parlamentului. Când se va face acest lucru, aceasta este inițiativa domnului președinte”.

GÂNDUL a scris în exclusivitate despre descinderea lui Nicușor Dan la Guvern cu propunerile șefilor SRI și SIE.