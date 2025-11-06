Prima pagină » Știri » Bolojan se încurcă în minciuni. Îl apără pe șeful PNL Vaslui și spune că e liberal de 30 de ani. De fapt Barbu este traseist de 30 de ani. A trecut pe la PSD, UNPR si PPDD, înainte de PNL

Bolojan se încurcă în minciuni. Îl apără pe șeful PNL Vaslui și spune că e liberal de 30 de ani. De fapt Barbu este traseist de 30 de ani. A trecut pe la PSD, UNPR si PPDD, înainte de PNL

07 nov. 2025, 00:19, Știri
Bolojan se încurcă în minciuni. Îl apără pe șeful PNL Vaslui și spune că e liberal de 30 de ani. De fapt Barbu este traseist de 30 de ani. A trecut pe la PSD, UNPR si PPDD, înainte de PNL
Galerie Foto 4

Președintele PNL și premierul României, Ilie Bolojan, nu-și cunoaște nici trezorierul propriului partid, nu numai prevederile legale obligatorii pentru funcția sa de înaltă demnitate publică.

Într-un interviu acordat Digi 24, Ilie Bolojan a spus că Mihai Barbu, șeful PNL Vaslui și „gardianul” banilor publici ai PNL de la centru – este nici mai mult, nici mai puțin, decât un veteran liberal, cu o vechime de 3 decenii în partidul pe care îl conduce. Realitatea este însă puțin diferită.

Cel care i-a intermediat întâlnirea cu afaceristul deja arestat Fănel Bogos, este un traseist politic destul de celebru. În ultimii 30 de ani, trezorierul PNL Mihai Barbu a plecat din PSD, a tranzitat UNPR și PPDD ca, ulterior, să-și găsească un loc călduț la PNL și o funcție bugetată. 

De astăzi Barbu este sub măsura preventivă a controlului judiciar „pentru săvârșirea a infracțiunii de folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite”.

Într-o intervenție la Digi 24, Ilie Bolojan vorbea despre Mihai Barbu ca și cum se știau de o viață, însă în realitate, fostul șef al PNL Vaslui a intrat în partidul liberal în 2014.

Premierul a povestit cum a ajuns Fănel Bogos la Guvern. ”Preşedintele PNL Vaslui mi-a solicitat o audiență, spunându-mi că vrea să-mi prezinte un domn într-o chestiune politică. El, fiind un om care ar putea să candideze în județul Vaslui și, dacă ar avea o întâlnire cu mine, probabil că ar fi determinat sau mai convins să se implice în politică. Având întâlniri în permanenţă cu reprezentanţii autorităţilor locale, cu preşedinţi de organizaţii, cu oameni care au probleme, am tratat această întâlnire într-o cheie obişnuită”.

„A fost o programare, care cred că s-a făcut prin cabinet, nu mai ştiu exact, şi domnul Barbu, pe care îl ştiam de mulţi ani de zile, cum îi cunosc pe toţi, el are o vechime destul de mare şi vă daţi seama, când eşti de 30 de ani în PNL, îi cunoşti pe toţi membrii de partid, cel puţin pe cei care sunt diferite structuri centrale, preşedinţi de organizaţii şi aşa mai departe”, a mai povestit Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a mai menţionat că nu a mai vorbit cu Barbu într-un cadru privat.

”Cred că ne-am văzut odată sau de două ori, în întâlniri în şedinţe mari, unde nu poţi să porţi discuţii private, datorită aglomeraţiei şi a faptului că nu rămâi singur”, a mai spus Bolojan.

Cine este Mihai Barbu

Mihai Barbu, așa cum arată datele din parcursul său politic, este un traseist destul de celebru. Cariera politică a început-o în PSD, la Voluntari. În 2004, a fost ales consilier județean pe listele PSD la Ilfov.

În 2012, Barbu a ajuns vicepreședinte al Consiliului Județean Ilfov, fiind în perioada de vârf a tensiunilor cu primarul Florin Pandele. Fiind președinte PSD Voluntari, la acea vreme, Mihai Barbu s-a luptat din răsputeri să îl demită pe Pandele din funcția de primar, pe motiv că s-a mutat în barca la UNPR. La prima sa ședință de partid, aceasta a decis excluderea din partid a lui Mihai Barbu.

Mihai Barbu a candidat, în 2012, din partea Partidul Poporului al lui Dan Diaconescu, pentru funcția de primar al orașului Voluntari, însă a obținut un scor rușinos, de doar 7,59%.

Barbu a lucrat câteva luni consilier la Ministerul Dezvoltării, în perioada în care ministru era condus de Liviu Dragnea, după care trece barca liberalilor, în 2014. 

Intrarea lui Mihai Barbu în PNL l-a propulsat pe fostul PSD-ist și PP-DD-ist în funcții tot mai înalte de importanță strategică. Coordonator al grupului de consilieri din Senatul României, Mihai Barbu este numit în 2017 președintele Comisiei Naționale de Revizie și Cenzori din PNL, iar în 2019 este desemnat director de campanie al PNL Giurgiu și secretar general PNL Diaspora.

După alegerile din 2020, Mihai Barbu a fost numit directorul general al SC Telecomunicații CFR SA, o companie cu o cifră de afaceri de circa 10 milioane de euro.

În martie-aprilie 2020 este membru în CA SNTFC,,CFR Călători”, iar din octombrie 2021 este numit președintele Consiliului de Administrație al Metrorex SA, acolo unde din mai 2022 este și șeful Comitetului de audit al CA.

Mihai Barbu a fost numit președinte al PNL Vaslui după ce a demisionat, în octombrie 2024, din Consiliul de Administrație al Metrorex.

Mihai Barbu, după ce a fost pus sub măsură preventivă de DNA, a fost suspendat și din funcțiile din PNL

Partidul Național Liberal a anunțat, joi, că Mihai Barbu este suspendat, cu aplicare imediată, din toate funcțiile deținute în partid, inclusiv din calitatea de președinte al organizației Vaslui și din cea de trezorier al PNL, pe durata aplicării controlului judiciar.

‘În urma măsurilor dispuse de organele de cercetare penală în privința lui Mihai Barbu, acesta este suspendat, cu aplicare imediată, din toate funcțiile deținute în cadrul partidului, inclusiv din calitatea de președinte al PNL Vaslui și cea de trezorier al PNL, pe durata aplicării controlului judiciar. PNL va analiza situația lui Mihai Barbu în funcție de evoluția dosarului și de clarificările juridice ulterioare’, se arată într-un comunicat al formațiunii politice.

Procurorii DNA au dispus astăzi luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 06 noiembrie 2025, față de inculpatul BARBU MIHAI, președinte al filialei județene Vaslui a unui partid politic și președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară, pentru săvârșirea a infracțiunii de folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

VĂ RECOMANDĂM ȘI:

🚨 DNA: Șeful PNL Vaslui – pus sub control judiciar în dosarul generalilor rezerviști. Alți 4 reținuți sunt în dosar. Liberalii l-au suspendat pe șeful din Vaslui al partidului după ce procurorii l-au pus sub măsură preventivă

Citește și

FLASH NEWS Bolojan, primele declarații despre întâlnirea cu Fănel Bogoș și mega-dosarul de corupție în care îi apare numele: „Ne-am dat mâna/ Nu mai rețin exact ce mi-a zis/ Când ești în funcție publică, mii de oameni îți vin în birou / Unii vor să facă poze cu tine”
19:16
Bolojan, primele declarații despre întâlnirea cu Fănel Bogoș și mega-dosarul de corupție în care îi apare numele: „Ne-am dat mâna/ Nu mai rețin exact ce mi-a zis/ Când ești în funcție publică, mii de oameni îți vin în birou / Unii vor să facă poze cu tine”
MESAJ Nicușor Dan: Îi doresc slujire rodnică și îndelungată Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop
16:36
Nicușor Dan: Îi doresc slujire rodnică și îndelungată Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop
EXCLUSIV Scandal între foști și actuali USR-iști. Vlad Gheorghe îl acuză pe Cătălin Drulă că i-a furat programul pentru București. A mers chiar la OSIM: lucrul ONEST de făcut este ca fiecare să aibă grijă de ideile proprii/să nu mai “pesedească”
16:24
Scandal între foști și actuali USR-iști. Vlad Gheorghe îl acuză pe Cătălin Drulă că i-a furat programul pentru București. A mers chiar la OSIM: lucrul ONEST de făcut este ca fiecare să aibă grijă de ideile proprii/să nu mai “pesedească”
Gândul de Vreme Scăpăm de umbrele? Meteorologii ANM au transmis, pentru Gândul, noi informații despre vreme. Cât de rece va fi azi și unde vor fi intensificări ale vântului
09:30
Scăpăm de umbrele? Meteorologii ANM au transmis, pentru Gândul, noi informații despre vreme. Cât de rece va fi azi și unde vor fi intensificări ale vântului
LEGE Victimele violenţei domestice sunt SCUTITE de taxele de timbru la divorţ şi partaj
13:07, 05 Nov 2025
Victimele violenţei domestice sunt SCUTITE de taxele de timbru la divorţ şi partaj
Mediafax
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
Digi24
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
Cancan.ro
Mariana, prima reacție IREALĂ după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de grija lui
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
O familie s-a mutat în Italia pentru o viață mai bună. După șase luni, renunță și pleacă în SUA: „Birocrația ar testa răbdarea unui sfânt”
Mediafax
Accident ciudat în București: O femeie, în stop-cardiorespirator după ce a fost rănită de un cablu de tramvai care s-a rupt
Click
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Digi24
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
Cancan.ro
Serghei Mizil i-a dat OK-ul cu Denise Rifai, dar l-a averizat pe Alexa să nu o strice cu nunta: 'Nu îi văd căsătoriți…
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
România se unește și pe asfalt: O nouă secțiune de autostradă se deschide de Ziua Națională!
Descopera.ro
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
Svastici din sânge uman, descoperite pe mașini și clădiri dintr-un oraș german