Claudiu Manda RĂBUFNEȘTE la adresa lui Bolojan: „Dictatorul”, „Omul de porțelan”, „Salvatorul neamului”. Ce îi mai transmite premierului

31 oct. 2025, 20:58, Știri
Claudiu Manda RĂBUFNEȘTE la adresa lui Bolojan:

Europarlamentarul PSD Claudiu Manda  l-a cadorisit astăzi pe premierul Ilie Bolojan numai cu „vorbe bune”: a spus că este un „om de porțelan”,  un „salvator al neamului”, „un dictator” iar meritele pe care și le asumă nu sunt tocmai corecte, pentru că rezultatele economice sunt negative.

Viitorul secretar general al PSD a declarat că social-democrații au tolerat prea multe din partea premierului, însă economia nu merge bine deloc.”Mă bucură schimbarea, reacţia pe care o are partidul în ultima perioadă. Eu zic că am tăcut destul, eu zic că am intrat în această coaliţie cu bună credinţă, cu loialitate faţă de parteneri, cu speranţa că alături de celelalte partide vom putea să schimbăm sau să facem traiul românilor mai bun”, spune Manda.

„Am avut două linii roşii şi a fost o perioadă în care l-am tot ascultat pe omul de porţelan, care vine cu tot felul de soluţii pe care doar el le ştie şi dacă nu facem ca el pleacă şi doar el ştie, pentru că face simulări şi ştie exact ce am de făcut, este destinătorul adevărului absolut, şi vedem după câteva luni de zile şi rezultatele. A venit cu pachetul unu şi pachetul doi în Parlament, şi-a asumat răspunderea, şi pentru cine are curiozitatea, vă rog să citiţi ultimul raport al BNR, care arată că producţia industrială a scăzut, consumul a scăzut, că deloc economia nu merge bine şi ne uităm la salvatorul neamului şi o să-l întrebăm de fiecare dată ce facem de aici încolo”, a mai spus Claudiu Manda, la Timişoara.

Europarlamentarul PSD atrage atenția că Bolojan o face pe eroul salvator atunci când ies lucrurile bine.

„De fiecare dată, omul de porţelan, cum vă spuneam, ne-a răspuns aşa: Le fac doar eu şi dacă nu se fac, lasă că eu ies ca erou să spun că cineva nu m-a lăsat să le fac şi doar soluţiile mele sunt bune”, a completat Manda.

Claudiu Manda a mai spus că este sigur că liderul PSD Sorin Grindeanu ”o să spună mult mai multe detalii despre subiectele la zi şi despre cât de dificil este să meargă în coaliţie şi să poarte un dialog cu cineva care mai degrabă să se uită cum ar trebui să lea pe surse şi să arate doar salvatorul de la Oradea şi atât sau mai degrabă dictatorul de la Oradea”.

