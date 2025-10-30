Prima pagină » Știri » Ilie Bolojan RĂSPUNDE mâine dacă merge în Parlament la audieri. Ce spune că știa despre retragerea trupelor SUA din România

Cristina Corpaci
30 oct. 2025, 20:11, Știri
„Când voi primi invitația voi răspunde instituțional în zilele următoare, mâine. Aștept să primesc invitația instituțional și voi răspunde instituțional”, a răspuns premierul Ilie Bolojan, la Antena 1, întrebat dacă va merge luni la Ora premierului, în Parlament.

„Când ai o funcție de răspundere, sunt lucruri cu care nu te joci.Dacă vrem să obținem rezultate maxime în plan extern, apărarea este o problemă, nu trebuie transformată în circ”, a mai spus Bolojan.

Premierul spune că discută inclusiv cu Grindeanu, chiar în ciuda disputelor. „Discut cu toții președinții partidelor din coaliție și întotdeauna am încurajat relații de respect și colegialitate”, a mai spus Bolojan.

Ce știa premierul despre retragerea trupelor SUA din România

Ilie Bolojan a anunțat că a fost informat luni seara despre retragerea trupelor SUA din România, însă Ministrul Apărării a decis să facă anunțul în ziua în care l-au făcut și americani.

Această decizie de a reduce trupele americane din Europa, inclusiv din România, Ungaria și Slovacia a fost decizia armatelor SUA pe care o respectăm, a mai spus Bolojan.

În curs de actualizare!

