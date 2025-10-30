Ilie Bolojan RĂSPUNDE mâine dacă merge în Parlament la audieri. Ce spune că știa despre retragerea trupelor SUA din România

„Când voi primi invitația voi răspunde instituțional în zilele următoare, mâine. Aștept să primesc invitația instituțional și voi răspunde instituțional”, a răspuns premierul Ilie Bolojan, la Antena 1, întrebat dacă va merge luni la Ora premierului, în Parlament.

„Când ai o funcție de răspundere, sunt lucruri cu care nu te joci.Dacă vrem să obținem rezultate maxime în plan extern, apărarea este o problemă, nu trebuie transformată în circ”, a mai spus Bolojan.

Premierul spune că discută inclusiv cu Grindeanu, chiar în ciuda disputelor. „Discut cu toții președinții partidelor din coaliție și întotdeauna am încurajat relații de respect și colegialitate”, a mai spus Bolojan.

Ce știa premierul despre retragerea trupelor SUA din România

Ilie Bolojan a anunțat că a fost informat luni seara despre retragerea trupelor SUA din România, însă Ministrul Apărării a decis să facă anunțul în ziua în care l-au făcut și americani.

Această decizie de a reduce trupele americane din Europa, inclusiv din România, Ungaria și Slovacia a fost decizia armatelor SUA pe care o respectăm, a mai spus Bolojan.

