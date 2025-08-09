Claudiu Năsui spune că fondurile de pensii câștigă mai mulți bani din comisioane: „Nu de alta, dar deficitul acela trebuie acoperit de undeva”

Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, arată într-o postare pe Facebook că varianta propusă de ASF și agreată de Guvern în cazul pensiilor private aduce bani la buget. Deputatul USR precizează că: „Fondurile de pensii câștigă mai mulți bani din comisioane dacă oamenii nu-și mai pot retrage banii. Iar statul are o cerere mai mare pentru titluri de stat dacă ține banii oamenilor blocați în fonduri de pensii pe care le obligă să-l împrumute pe el. Nu de alta, dar deficitul acela trebuie acoperit de undeva”.
După scandalul izbucnit în cazul pilonului 2 și 3 ale pensiilor private, prin care cei care contribuie nu vor avea acces la toată suma, Claudiu Năsui a venit cu o explicație. „Soluția liberală pentru retragerea banilor din Pilonul 2/3 este să nu-ți impună statul ce să faci cu banii tăi. Adică să respecte proprietatea oamenilor asupra banilor lor puși deoparte pentru pensie. Unii o să prefere să-și ia banii în forma unei rente viagere, depinzând de valoarea pe care le-o propune fondul (care poate fi mică și atunci vor refuza).
Alții vor prefera o plată eșalonată pe un număr de ani, dar iar depinde de condițiile eșalonării. Alții vor vrea, pe bună dreptate, să-și retragă toată suma pentru că au nevoie de bani sau pentru că simt că pot avea randamente mai bune.”
„Orice cale de retragere a banilor ar alege, fondurile de pensii vor fi obligate să ofere condiții mai bune doar dacă oamenii au opțiuni. Inclusiv opțiunea de a-și retrage proprii bani”, spune fostul ministrul al Economiei.
Deputatul USR mai atrage atenția că în cazul în care vor fi comisioane, ar trebui oferite condiții mai bune.
„Imaginați-vă că ajungeți la vârsta pensionării și fondul de pensii vă oferă o rentă viageră derizorie. Veți alege să vă retrageți altfel banii. Tocmai de aceea, dacă fondurile vor să mai facă comisioane cu banii dumneavoastră va trebui să vă și ofere condiții mai bune. Problema cu soluția liberală este că nu are nimeni interes să facă lobby pentru ea. Ea ajută toți oamenii, dar nu ajută șmecherii”, spune Năsui.
În egală măsură, parlamentarul reamintește și faptul că e nevoie de bani pentru acoperirea deficitului.
