CNAS anunță că a solicitat fonduri suplimentare pentru tratamentele oncologice. Banii ar putea veni la rectificarea bugetară

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunță că dispune de credite de angajament care permit asigurarea continuității tratamentelor bolnavilor oncologici. „Chiar dacă există un deficit de credite bugetare care generează întârzieri în decontarea facturilor către furnizori, tratamentele sunt în continuare acordate în baza creditelor de angajament repartizate furnizorilor de servicii medicale aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate”, se menționează în comunicatul transmis.

Fondurile pentru tratamentele oncologice au fost prevăzute în bugetul aprobat pentru anul 2025, dar creșterea numărului de pacienți și extinderea accesului la terapii inovatoare au condus la un necesar financiar suplimentar, pentru care CNAS a solicitat fundamentat fonduri prin proiectul de rectificare bugetară, anunță Instituția.

Până la primirea banilor, CNAS a spus că pacienții vor primi tratament în continuare.

Până la aprobarea rectificării bugetului FNUASS (Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate) cu sumele necesare, CNAS va utiliza toate mecanismele interne de redistribuire între indicatorii clasificației bugetare, astfel încât să fie asigurat accesul continuu și neîntrerupt al pacienților la tratamente.

CNAS mai transmite că va continua demersurile către instituțiile abilitate ale statului pentru suplimentarea bugetului FNUASS cu creditele bugetare necesare decontării medicamentelor la termenele legale de plată. Aceste demersuri vizează atât asigurarea continuității tratamentelor, cât și respectarea obligațiilor contractuale față de furnizori.