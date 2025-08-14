Prima pagină » Știri » CNAS anunță că a solicitat fonduri suplimentare pentru tratamentele oncologice. Banii ar putea veni la rectificarea bugetară

CNAS anunță că a solicitat fonduri suplimentare pentru tratamentele oncologice. Banii ar putea veni la rectificarea bugetară

Cristina Corpaci
14 aug. 2025, 19:17, Știri
CNAS anunță că a solicitat fonduri suplimentare pentru tratamentele oncologice. Banii ar putea veni la rectificarea bugetară

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunță că dispune de credite de angajament care permit asigurarea continuității tratamentelor bolnavilor oncologici. „Chiar dacă există un deficit de credite bugetare care generează întârzieri în decontarea facturilor către furnizori, tratamentele sunt în continuare acordate în baza creditelor de angajament repartizate furnizorilor de servicii medicale aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate”, se menționează în comunicatul transmis.

Fondurile pentru tratamentele oncologice au fost prevăzute în bugetul aprobat pentru anul 2025, dar creșterea numărului de pacienți și extinderea accesului la terapii inovatoare au condus la un necesar financiar suplimentar, pentru care CNAS a solicitat fundamentat fonduri prin proiectul de rectificare bugetară, anunță Instituția.

Până la primirea banilor, CNAS a spus că pacienții vor primi tratament în continuare.

Până la aprobarea rectificării bugetului FNUASS (Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate) cu sumele necesare, CNAS va utiliza toate mecanismele interne de redistribuire între indicatorii clasificației bugetare, astfel încât să fie asigurat accesul continuu și neîntrerupt al pacienților la tratamente.

CNAS mai transmite că va continua demersurile către instituțiile abilitate ale statului pentru suplimentarea bugetului FNUASS cu creditele bugetare necesare decontării medicamentelor la termenele legale de plată. Aceste demersuri vizează atât asigurarea continuității tratamentelor, cât și respectarea obligațiilor contractuale față de furnizori.

Mediafax
Centrul Istoric, primul pas în programul de curățenie și modernizare al Capitalei
Digi24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Cancan.ro
Iepurii care i-au speriat pe cercetători! De ce au excrescențe pe cap sub formă de coarne
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Mediafax
Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească o datorie de aproape un milion de euro
Click
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
Wowbiz
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Digi24
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
Cancan.ro
Cade guvernul Bolojan? Cine vine la putere după ce tensiunile au ajuns la cote alarmante
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o meserie total diferită
observatornews.ro
"Bună dimineața, mi-am ucis fosta soție". Un italian şi-a înjunghiat fosta parteneră şi a sunat la poliţie
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele ei au fost găsite inconștiente, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un TIR și a luat foc
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este mașina perfectă de familie?
Descopera.ro
10 lecții de viață de la azteci
Capital.ro
Se întoarce Călin Georgescu! George Simion a confirmat planul: Avem soluțiile să reparăm
Evz.ro
Căderea Danei Marijuana. De la succes la droguri, sărăcie și închisoare
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
RadioImpuls
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2025. Idei de urări și felicitări pentru sărbătoriții zilei: „La mulţi ani! Sper ca astăzi să nu simți decât bucurie și iubire, în timp ce eşti copleşită de daruri și binecuvântări”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Oasele dintr-o peșteră din Norvegia dezvăluie soarta animalelor din Era Glaciară