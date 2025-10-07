Șoferii din România se confruntă cu o problemă frustrantă la programările online pentru serviciile DRPCIV. Deși sistemul promitea confortul digital, cetățenii sunt obligați să se prezinte fizic pentru a finaliza procedura de creare a contului sau pentru a confirma o programare.

Programarea online, doar pe hârtie

Site-ul DRPCIV oferă opțiunea de a face programări online pentru diverse servicii: înmatriculări, preschimbări de permis sau transcrieri auto. Teoretic, totul se poate rezolva digital.

Practic, pentru a activa contul necesar efectuării unei programări online, cetățenii trebuie să se deplaseze la sediul DRPCIV. Fără această prezență fizică, contul rămâne blocat, iar programarea este inutilă.

Reacția șoferilor

Mulți șoferi se plâng că sistemul le face programările mai complicate decât mersul direct la ghișeu. „Am crezut că pot rezolva totul online, dar trebuie să merg personal să-mi activez contul. Este frustrant și pierd timp”, spune un șofer din București.

Nu există momentan alternative pentru cei care nu se pot deplasa la ghișeu, iar mulți șoferi consideră că acest lucru transformă sistemul digital într-o experiență complicată și obositoare.

Soluții și așteptări

Șoferii speră ca autoritățile să extindă serviciile complet online, fără a mai fi nevoie de prezență fizică, mai ales în contextul digitalizării administrației publice.

Până atunci, crearea unui cont și efectuarea unei programări online rămân un coșmar pentru cei care se așteptau la rapiditate și confort digital.

